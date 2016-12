Cuatro años sin Velasco Perdomo

Con la Corregidora:Hace 20 años y me hablan de la UAQ para dar clase de Escultura porque el maestro estaba muy enfermo y empecé a dar clases, estuve 20 años dando clases de Escultura, Pintura, Dibujo, Acuarela, Pastel y me jubilé. FOTO: ARCHIVO

Prácticamente de la noche a la mañana se adentró en el mundo de la escultura, desde entonces sus manos han sido creadoras de personajes históricos y obras que se han convertido en íconos de la ciudad de Querétaro. En entrevista exclusiva para PLAZA DE ARMAS tuvimos el honor de platicar con el talentoso escultor de nacimiento veracruzano, quien desde hace 33 años reside en Querétaro, lugar que lo ha acogido con los brazos abiertos y para quien su trabajo ha quedado marcado para siempre, sin duda alguna hablamos de Juan Velasco Perdomo. PLAZA DE ARMAS: ¿Cuáles fueron sus orígenes para iniciar en el mundo de la escultura? JUAN VELASCO PERDOMO: “Estamos hablando de hace más de 20 años, fue cuando yo empecé con la escultura. Fue muy curioso mi arranque porque fue como el ‘burro que tocó la flauta’, yo tenía un negocio en Plaza de las Américas de acabados de construcción y tenía un amigo que iba a cada a rato a tomarse su café en mi oficina, Ricardo Ortega, pues un día estando ahí preparando unos papeles para el contador me había yo ido a la papelería escolar y me encontré unas barras de plastilina, desde chamaco me gustó todo esto del modelado y se me ocurrió hacer una escultura en pequeño de un cuadro de un Emir que tenía y pasó a la oficina y vio la figurita y me dice ‘oye no te conocía yo esas gracias, ¿a poco podrías hacer el busto de una persona?’ y yo le dije ‘sí cómo no’, eso fue un jueves, ahí se quedo la plática y el martes siguiente llegó y traía en la mano un paquete de fotografías y me dice ‘bueno ponte a trabajar me dijiste que podías hacer el busto de una persona, pues ya te lo contraté’ era de don Roberto Ruiz Obregón, entonces fue lo primero que hicimos”. PDA: ¿Cuánto tiempo le llevó trabajar en el busto de don Roberto Ruiz? JVP: “Entonces hice el busto y para esto se me ocurrió hacerlo en barro, lo terminé y empezamos a ver dónde se podía fundir y fuimos San Miguel de Allende con el maestro Cruz y me dice ‘yo no te puedo fundir esta pieza porque es muy grande, pero le vamos a sacar un molde la vamos a vaciar en yeso para que no se vaya a echar a perder’, saca el molde y a la hora que vacía y desmolda le rompe las narices, las orejas; total me lo llevé así y en la casa lo terminé de detallar, hicimos la pieza y la fue a ver Roberto y me dijo ‘está bien, necesito tres’ y dijimos ‘¿ahora dónde lo fundimos?’ entonces se fue Ricardo conmigo hasta México a buscar una fundición y nos topamos con la mejor fundición que era la de los Portilla, se fundieron las piezas y la primera se develó en la embotelladora de San Juan del Río, cuando se develó la escultura había mucha gente y entre ellos Mariano Palacios, que era gobernador de ese entonces, la vio y me dijo que quería hablar conmigo, lo fui a ver a Palacio y le dice al profesor Loarca, que entonces era el cronista de la ciudad, ‘¿qué tenemos para hacer esa escultura?’ y dice ‘pues hay varias cosas, están los jugadores de pelota, José López Alavez…’ y me sueltan sin haberme metido sin hacer nada de escultura en grande para hacer estas dos, yo nunca estudié nada de escultura, yo vine a aprender escultura en la fundición haciendo las cosas, y dije ‘ay en la torre ahora ¿cómo le hago?’, hablé con Portilla y le dije que necesitaba a uno de sus muchachos para que me ayudara a hacer las esculturas porque ya eran palabras mayores, ese muchacho me enseñó más o menos cómo se tenía que hacer y se regresó, entonces hicimos la de los jugadores de pelota y la de Alavez, muchas de las partes me tuve que ir a la fundición para trabajarlas en la cera, para poder hacer los trabajos en bronce hay que hacer un trabajo que se llama ‘la cera perdida’, se hace la pieza, se sacan moldes, se sacan ceras de esos y esa cera se retoca o se le agrega todo lo que uno quiere para que ya se metan a fundir, todos los detalles que tenía los tuve que hacer en la cera, todo esto me sirvió de aprendizaje.” PDA: ¿Qué trabajos siguieron a partir de estos? JVP: “Después de eso siguió la de Félix Osores, la del general Arteaga, Valentín Frías, hice muchas placas de ahí, en el Parque Bicentenario hice un conjunto de revolucionarios, Pancho Villa, Zapata, está una muchacha con su niño en brazos sentada, otra parada con un rifle y una jarrita en la mano que va a servirse un café, la Corregidora e Hidalgo de tres metros, los jugadores de pelota que están en el Querétaro 2000, tengo en total alrededor de 60 esculturas”. PDA: ¿Cuál es la historia del conchero de 5 de Mayo? JVP: “Para esa hicimos una escultura que se iba a mandar a Chiapas, entonces hice la escultura que fuera representativa de Querétaro porque se les pidió a varios estados, hicimos la del danzante, la vio el ingeniero Loyola, le gustó mucho y decidió que iba a ir a Chiapas, pero también quiso una para Querétaro, la repetí y decidió ponerla en 5 de Mayo, que a mi parecer quedó en el mejor lugar y actualmente viene siendo un ícono de la ciudad”. PDA: ¿Cómo cambio su vida el haberse convertido en escultor? JVP: “Para empezar, de estar muy bien comencé a tener problemas económicos fuertes porque dejé todo para dedicarme a la escultura y poco a poco me fui nivelando y ya después me dediqué exclusivamente en cuerpo y alma a la escultura”. PDA: ¿Cómo surgió el haber sido maestro de la UAQ? JVP: “Acababa yo de terminar los jugadores de pelota hace 20 años y me hablan de la Universidad Autónoma de Querétaro para dar clase de Escultura porque el maestro estaba muy enfermo y empecé a dar clases, estuve 20 años dando clases de Escultura, Pintura, Dibujo, Acuarela, Pastel y me acabo de jubilar hace dos años y tengo ahora el espacio para poder dedicarme más enserio a la escultura”. PDA: ¿Cree que hagan falta más esculturas en Querétaro?JVP: “En Querétaro sí hacen falta esculturas, hay muchos personajes queretanos que merecen que se les haga alguna cosa de este tipo, entre ellos el Profesor Loarca y algunas otras personas, se han estado haciendo poco a poco algunas esculturas de personajes, yo creo que hacen falta más, pero ya no de personajes históricos, sino de personajes de la sociedad y del pueblo de Querétaro, sobre todo del pueblo, yo insisto mucho en que hay que darle su lugar a la gente”. PDA: ¿Se encuentra trabajando en algo que tenga que ver con esto? JVP: “Ahorita estoy trabajando sobre un proyecto que ya está autorizado para hacer un bolero y un globero para ponerlos en las plazas, he insistido en que se creen figuras, que se hagan personajes de pueblo y escultura costumbrista en los parques, que de repente te encuentres en la banca algún personaje, como esto es lo que vamos a hacer, iniciado lo que yo espero que funcione y se sigan haciendo cosas porque son enfocadas directamente a la gente del pueblo, cuando se develaron los concheros que hice, que están en la Cruz, habían 2 mil concheros y se dejaron venir todos los jefes que estaban ahí porque les iban a dar reconocimiento y fue un momento muy emotivo, muy bonito, ahí te das cuenta que el pueblo quiere cosas para ellos, eso es lo que hace falta”. PDA: ¿Dónde van a estar ubicados estos personajes? JVP: “El zapatero en Plaza de Armas y el globero en la Plaza Constitución, será a principios de año que se lleven a cabo”. PDA: ¿Qué opina de que vayan a regresar a los Toritos a su lugar de origen? JVP: “Sería fabuloso que los regresaran a su lugar original, porque se habían convertido ya en un punto de referencia y ahorita ya los mandaron hasta Pasteur, se ven bonitos, están en un buen lugar, pero no es su lugar de origen, es más, esos Toritos los trajo el señor Issita para su rancho y después los donó a la ciudad, después los querían poner en el toreo, pero no son toros de lidia son simplemente toros, por cierto hay que hacerles un trabajo de restauración porque están pintados y hay que volver a darles su patina original”. PDA: ¿Cuál es su opinión del trabajo de otros artistas locales? JVP: “Ya se están empezando a hacer muchas cosas de murales, de pintura, como el de Víctor Cauduro, me parece bastante bien, sobre todo que empiecen a darle trabajo a la gente de aquí de Querétaro”. PDA: ¿Durante su periodo como maestro descubrió algún talento? JVP: “Había muchos muchachos que tenían mucho talento, pero no tenían oportunidades, yo tengo trabajando conmigo a dos de ellos y parece ser que a otro de mis alumnos le dieron algunos trabajos que aún no los han puesto, pero ya están hechos, y qué bueno que se los hayan dado a alguien de aquí de Querétaro, siempre he sido de la opinión de que Querétaro es para los queretanos, yo soy veracruzano, pero tengo 33 años viviendo en Querétaro, ya me adoptaron”. PDA: ¿Alguna vez ha tenido estudios del Arte de la Escultura? JVP: “Mis estudios han sido sobre la marcha, sobre el trabajo real, yo les decía a mis alumnos “yo no les voy a enseñar la escultura, les voy a enseñar cómo hacerla”, que es lo que yo aprendí, cada quien tiene como dicen ‘su manera de matar pulgas’, pero sí que sepan qué y cómo lo pueden hacer, eso fue lo que yo les enseñaba en la escuela y lo que yo aprendí con el día a día”. PDA: Entre sus reconocimientos, ¿cuáles serían los más especiales para usted? JVP: “Cuando estaba en Orizaba antes de venirme para acá, colaboré en la producción de la primera Feria Agrícola e Industrial que se hizo ahí y a mí me tocó todo lo de la exposición, supervisar todos los stands y tengo un reconocimiento muy padre; hay otro reconocimiento que tiene un valor muy especial porque me lo dieron en un lugar donde nunca he hecho nada, me lo dieron por mi trabajo, este fue en Bernal durante el Festival de la Luna y fue muy especial, yo les dije ‘pero yo no les he hecho nada, además aquí les hizo Dios la mejor escultura que podían tener: la Peña’.PDA: ¿Algunos reconocimientos internacionales que haya tenido su trabajo? JVP: “También el que hayan puesto mi trabajo fuera del país es muy satisfactorio, yo hice las portadas de las Misiones de la Sierra, están aquí en varios lugares como el Museo Regional y el DIF, y se llevaron a España para una Feria Internacional de Turismo en donde se montó el stand con las Misiones para promoverlas, estaban tratando de que fueran reconocidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, entonces después de la Feria las llevaron a varios países en Europa para promoverlas con la UNESCO y finalmente las nombraron Patrimonio Cultural y el Museo de América en Madrid pidió que si se les regalaba una colección de las cinco Misiones y ahí siguen en una sala especial porque las pidió el Colegio de Arquitectos en Madrid para estudiar el Barroco Mexicano. También se mandó una Corregidora a Chicago, se hicieron tres y una de ellas está en Chicago en la Villita del Barrio Mexicano, la otra está en el Parque Bicentenario y la otra en el CAM en el Pueblito, y también hice un busto de la Corregidora que se mandó a Los Ángeles que debe de estar en el consulado mexicano”. PDA: ¿Cuál ha sido su experiencia viviendo en Querétaro? JVP: “Me encanta vivir en Querétaro, ya tengo 33 años aquí y me parece una ciudad maravillosa aunque ya se nos está convirtiendo en un D.F. y no me gusta para nada. Cuando yo llegué aquí habían 350 mil habitantes y era una ciudad hermosa, te podías estacionar en cualquier parte, no había el amontonadero de coches, ahora es más moderna, pero no se le quita su espíritu; me parece maravillosa, me gusta venir al Centro a tomarme un café en la mañana o en la tarde disfrutando del parque y de todo su alrededor”. PDA: ¿Cómo es un día en su vida? JVP: “Bueno me levanto por la mañana, desde hace dos años me jubilé y tengo un taller en la Calle de Guerrero y trabajo ahí solo cuanto tengo una obra grande, y en mi casa tengo algunas cosas chicas, los sábados me gusta jugar golf y el domingo igual, y luego estar con la familia, comer platicar con ellos”.