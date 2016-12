Leer libros da dos años más de vida: Universidad de Yale

. AGENCIA



La Universidad de Yale ha confirmado con un nuevo estudio que leer libros mejora la esperanza y la calidad de vida. En esta investigación publicada en ‘Social Science and Medicine’ se descubrió que existía una relación directa entre las personas con mayor longevidad y aquellas con hábitos de lectura más sólidos.

En un sondeo realizado a 3 mil 500 participantes de más de 50 años sobre sus hábitos de lectura, los datos permitieron dividir a estos lectores en varios grupos: los que no leían nada, los que leían menos de tres horas y media a la semana, y quienes lo hacían por más de ese tiempo. Los resultados de la investigación, que se alargó durante 12 años, demostraron que los dos grupos que leían superaban en dos años más de vida al grupo que no leía nada.

El factor de lectura fue determinante más allá del sexo, el poder adquisitivo, formación académica o el estado de salud. Aun manteniendo un ritmo de vida sedentario, el estudio demuestra que se pueden conseguir mejor calidad de vida con los libros.