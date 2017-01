Libro de Hitler se vende con éxito en Alemania

Una versión anotada de “Mi lucha” (“Mein Kampf”), el manifiesto de Adolfo Hitler, es un éxito de ventas en Alemania. El editor dijo el martes que la sexta edición saldrá a la venta en las próximas semanas.Se han vendido unos 85 mil ejemplares desde que apareció el libro hace un año, de acuerdo con el Instituto de Historia Contemporánea con sede en Munich. La casa editora agregó numerosos comentarios al texto original para destacar lo que es propaganda y los errores del autor.



El instituto dijo en 2015 que preveía una edición inicial de 4 mil ejemplares y no estaba seguro de imprimir más. Pero en abril, el libro encabezó la lista de los libros más vendidos de no ficción del semanario Der Spiegel.



La versión en dos tomos voluminosos, titulada “Hitler, Mi Lucha: Una edición crítica”, tiene mil 948 páginas y cuesta 59 euros (62 dólares). Es la primera versión publicada en Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.



Antes de que vencieran en 2015 los derechos de autor de “Mi lucha”, en poder del ministerio de Hacienda de Baviera, este organismo había impedido la publicación de nuevas ediciones en el país.A pesar de su contenido incendiario y antisemita, el libro no estaba prohibido en Alemania, se lo podía conseguir en el internet, en librerías de segunda mano y en bibliotecas.



El Instituto de Historia Contemporánea dijo que los temores de que la nueva edición ayudaran a volver aceptable la ideología hitleriana resultaron infundados.



“Por el contrario, la discusión sobre la visión del mundo de Hitler y cómo enfrentar su propaganda ofrecían la oportunidad de ver las desastrosas raíces y consecuencias en una época en que las ideas políticas autoritarias y las consignas de derecha vuelven a ganar seguidores”, dijo el director del instituto, Andreas Wirsching.



Las autoridades alemanas han dejado en claro que no tolerarán nuevas versiones del libro sin anotaciones.



Una editorial de extrema derecha anunció el año pasado que planeaba producir una edición “sin comentarios molestos”, por lo que esto llevó a una investigación por supuestas instigaciones al delito. Los fiscales dijeron que no había indicios de que el libro hubiese salido a la venta.