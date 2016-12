Edgar Vivar padece anemia tras bypass gástrico

El actor Edgar Vivar informó que no pasa por un buen momento de salud, pues padece las consecuencias de un bypass gástrico realizado hace unos años.



“A raíz del bypass gástrico he tenido algunos problemas de absorción de hierro, entonces he estado un poco anémico. Me hice estudios para descartar que existiera algún problema en colon”, detalló el actor.



Hace ocho años, “el Señor Barriga” se realizó un bypass gástrico tras lo cual logró perder cien kilos, por lo que llegó a pesar 68.



El actor tuvo que ausentarse de una presentación teatral debido a una dieta especial para realizarse unos estudios.