Desastrosa actuación de Mariah Carey durante el evento de año nuevo en NY

Mariah estaba planeada como la estrella del evento en Nueva York, pero una actuación plagada de errores técnicos terminó la dejó visiblemente frustrada. Getty

Mariah Carey entró en 2017 protagonizando una desastrosa actuación en Times Square durante el programa “Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest” de ABC.



El problema para la Carey y los organizadores del evento comenzaron desde el primer minuto, luego de que estos últimos tuvieran que contratar a un ejército de personas para asegurarse que la diva del pop llegara al evento a tiempo.



La cantante pareció sufrir problemas técnicos durante su actuación en directo desde la icónica plaza neoyorquina el sábado. Incluso dejó de interpretar su canción “Emotions”, recorrió el escenario y le pidió al público que terminase las letras por ella.



Su frustración llegó a tal punto que poco antes de retirarse, y ante la incapacidad de escuchar o poder leer las letras de sus canciones, decidió poner un dedo en sus labios y dejar que la canción continuara, demostrando que estaba haciendo playback.



Más adelante, y mientras caminaba frustrada por el escenario, le dijo a la multitud reunida para el legendario evento en Times Square “intento ser una buena deportista aquí”, para añadir poco después “quería una celebración también ¿acaso no puedo tener una?”



Carey era el principal reclamo de la fiesta de Times Square, que acogió a alrededor de un millón de personas para despedir el año saliente y celebrar la llegada 2017.



Un representante de la cantante confirmó que hubo problemas técnicos.



“Seguiremos copando más titulares en 2017”, dijo en su perfil de la red social Instagram tras la actuación.