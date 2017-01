Janet Jackson da a luz a sus 50 años

.

Janet Jackson dio a luz este martes, a sus 50 a años, a un niño que se llama Eissa, quien hubiera sido sobrino del 'Rey del pop' Michael Jackson.



Un representante de la cantante dijo a la revista People, que “Janet tuvo un parto saludable y descansa cómodamente”, sin presentar ella ni el bebé ningún tipo de complicación médica.



Fue en octubre, cuando la artista le confirmó a la revista People que estaba esperando a su primer bebé a los 50 años. “Le damos gracias a Dios por nuestra bendición”, dijo Jackson.



El padre del recién nacido Eissa y esposo de Jackson desde el 2012, es el multimillonario Wissam Al Mana, originario de Qatar, y a raíz del embarazo la cantante tuvo que frenar sus presentaciones.



“Pensé que era importante que ustedes fueran los primeros en saber. Mi esposo y yo estamos planeando una familia, así que tendré que posponer el tour”, dijo Jackson a sus fans en un video publicado en Twitter en ese entonces.



“Por favor, si pudieran entender que esto es lo más importante que tengo que hacer ahora. Tengo que descansar por órdenes del doctor. Pero no me he olvidado de ustedes. Reanudaré la gira en cuanto pueda”, prometió.



Se espera que luego de la recuperación, la cantante presente a los medios a su hijo Eissa.