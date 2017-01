Trump se burla de Schwarzenegger por bajo rating

Donald Trump se burló de su sucesor en el programa New Celebrity Apprentice a través de Twitter. El presidente electo hizo mofa de los bajos ratings que consiguió Arnold Schwarzenegger en su debut como el nuevo anfitrión del reality show.En un primer tuit, Trump mencionó que revelaron los ratings del programa y los resultados indicaban que Schwarzenegger “fue destruido en comparación a la máquina de ratings, DJT (Donald J. Trump)”.El magnate continúo con sus ataques contra 'Termintator' en un segundo tuit. “Demasiado por ser una estrella de cine y eso fue la temporada 1 comparado contra la temporada 14. Ahora comparen a él con mi temporada 1. Pero a quién le importa, él apoyó a Kasich y Hillary”.Al parecer a Donald Trump no le cayó en gracia que Arnold Schwarzenegger apoyara a sus enemigos políticos: la candidata a la presidencia por el Partido de Demócrata, Hillary Clinton y al gobernador de Ohio, John Kasich.



Los ratings de Nielsen indican que la premiere de dos horas de Arnold Schwarzenegger tuvo 4.9 millones de espectadores, mientras que el primer episodio de la última temporada de Trump al frente del programa tuvo 6.5 millones.Sin embargo, el exgobernador de California no se quedó callado y le contestó al presidente electo, haciéndole notar que hoy en día tiene cosas más importantes por las que preocuparse.



“Te deseo la mejor de las suerte y espero que trabajes por TODOS los estadounidenses de manera tan agresiva como trabajaste por tus ratings”, publicó en Twitter la estrella de cine.