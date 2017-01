Juan Gabriel no quería su foto muerto en Facebook

Juan Gabriel. Notimex

Antes de morir el cantautor mexicano Juan Gabriel pidió ser cremado porque no quería que lo fotografiaran y que subieran su foto a Facebook, reveló su hijo y albacea Iván Aguilera.



Aguilera, en una entrevista para la revista People en Español, dijo que esa era la “mayor preocupación” de “El Divo de Juárez”.



El hijo mayor defendió esa decisión al señalar que su padre le dijo: “Ellos solo quieren una foto para ponerla en Facebook. A él no le gustaba ni que lo vieran enfermo”.



Los hijos de Juan Gabriel que viven en el sur de Florida, y la esposa de Iván, la rumana Simona con sus dos hijos, se abrieron públicamente por primera vez para la revista y el programa Don Francisco Invita, en su emisión de la noche del domingo.



Simona, quien desde los cuatro años vive en Florida, dijo que aprendió a hablar español “gracias” a Juan Gabriel.



“No le gustaba que no se pudiera comunicar con él especialmente porque estarían mucho (tiempo) juntos y dijo 'te voy a enseñar español'”, señaló Iván, quien lleva cinco años casado con Simona y 11 años de conocerla.



En la entrevista con Don Francisco, Iván reveló algunos detalles inéditos de la vida familiar de “El Divo de Juárez”, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez.



Como el hecho de que en la Navidad pasaban tres semanas de fiestas juntos debido a que Iván cumple años el 1 de enero y Juan Gabriel cumplía el 7. “Era algo que hacíamos cada año, juntábamos a toda la familia”, indicó.



También que los nombres de los cuatro hijos de “El Divo de Juárez”, Iván (ruso), Jean (francés), Hans (alemán) y Joan (catalán), significan Juan en otros idiomas.



Sobre otros hermanos que han surgido como Luis Alberto Aguilera, de 26 años, de Nevada y de gran parecido, y Joao Gabriel Aguilera, de 24 años, de California, dijo que si hubiera sabido de ellos antes, hubiera tomado decisiones diferentes tras el fallecimiento de su padre. Ambos se ha realizado pruebas exitosas de ADN.



“Desgraciadamente hubo gente muy cercana a nosotros que sí sabían pero por alguna razón no nos dijeron… ahorita no hay forma de reparar”, expresó Iván.



Juan Gabriel murió a los 66 años de edad el pasado 28 de agosto de un infarto en Santa Mónica, California.