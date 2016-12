Las preguntas más realizadas a Google en 2016

. AGENCIAS



El importante buscador de internet ha dado a conocer las preguntas más realizadas por los internautas en México, así como todas las personas y cosas que causaron tendencia a lo largo de 2016.

Entre los más buscados se encontraron el juego de Pokémon Go, que causó furor a nivel mundial y uno de los lanzamientos más exitosos que haya tenido un videojuego en la historia.

A esto se añadieron las elecciones en Estados Unidos, así como la muerte de Juan Gabriel, el virus Zika y la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Divididas entre preguntas de qué y cómo, estas fueron las búsquedas más realizadas en 2016.

¿Cómo?

1. ¿Cómo descargar Pokémon Go?

2. ¿Cómo van las elecciones en Estados Unidos?

3. ¿Cómo cambiar la contraseña del módem?

4. ¿Cómo murió Juan Gabriel?

5. ¿Cómo programar la TV?

6. ¿Cómo funciona Uber?

7. ¿Cómo afecta el Brexit a México?

8. ¿Cómo armar un cubo rubik?

9. ¿Cómo murió Mario Almada?

10. ¿Cómo hacer moños con listón?

¿Qué?

1. ¿Qué es el Brexit?

2. ¿Qué carros no circulan hoy?

3. ¿Qué es el Zika?

4. ¿Qué es Pokémon Go?

5. ¿Qué es simsimi?

6. ¿Qué pasa si gana Trump?

7. ¿Qué se celebra el 12 de octubre?

8. ¿Qué es Panama Papers?

9. ¿Qué es un golpe de Estado?

10. ¿Qué es la Reforma Educativa?