El “iPhone Trump”

Desde el triunfo de Donald Trump, las reacciones han sido diversas. Odio, miedo, apoyo, regocijo… pero una de las más llamativas es la que tuvo una tienda de Emiratos Árabes Unidos, que decidió hacer del presidente electo el adorno de uno de sus productos más vendidos.



Goldgenie, la tienda de los súper ricos, decidió poner a la venta un iPhone 7 revestido de oro sólido, con incrustaciones de diamantes, y adornado con el rostro de Trump. ¿Su precio? Solo 151 mil dólares.



Frank Fernando, director general de Goldgenie, explicó que la razón por la que existe su negocio es porque “existen individuos muy adinerados, de alto valor en capital, en todo el mundo y a veces es muy difícil comprar regalos para ellos porque lo tienen todo”, por lo que ellos se especializan en cosas curiosas y diferentes.



No solo eso. Ubicada en Sharjah, cerca de Dubái, la tienda vende objetos chapados en oro o incrustados con diamantes, o incluso hechos de oro sólido.



La creación del iPhone, sin embargo, no es idea de Fernando, sino de una clienta, que pidió que hicieran el diseño con el rostro del estadounidense. Aparentemente, revela el director de Goldgenie, planean dárselo al presidente electo en su toma de protesta en enero.



Además, señala, al ser de oro combinará bien con su penthouse, decorado con accesorios de este color.



Ha sido tal el éxito del “iPhone Trump”, que la empresa ya ha recibido nueve pedidos más para otros dispositivos con su rostro.



Un dato curioso. El iPhone con la imagen de Trump no es lo más caro de su catálogo. Esta distinción es para una bicicleta de carreras chapada en oro, con un costo de 350 mil dólares.