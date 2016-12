Diez funciones poco conocidas del iPhone

.. ARCHIVO

Tal y como ocurre con nuestro cuerpo, la mayoría de nosotros no aprovechamos la mayor parte de las características de nuestros dispositivos electrónicos, y el iPhone no es la excepción.



El smartphone de Apple es uno de los teléfonos más populares de la actualidad y aún así, la mayoría de sus usuarios no lo emplea a su máxima capacidad.



Por ello, a continuación algunas de las funciones menos conocidas del iPhone.



Recordatorios según la ubicación. Así como podemos pedirle a Siri que nos recuerde hacer una llamada a cierta hora, también podemos solicitarle cosas como “Recuérdame llamar a mamá cuando llegue a casa” o “Recuérdame cargar gasolina cuando salga de aquí”.



Convertir ebooks en audio libros. Pese a que originalmente es una función para los usuarios con debilidad visual, esta puede ser usada para convertir cualquier libro en un audio libro. Para activarla únicamente hay que entrar a Configuración > Accesibilidad > Voz y activar la opción Leer pantalla en voz alta. Con esto, solo tenemos que arrastrar dos dedos desde la parte superior de la pantalla hacia abajo y el celular leerá en voz alta cualquier texto mostrado en ese momento.



Aprovechar las funciones 3D Touch. Muchos no lo sabían, pero todos los modelos de iPhone lanzados desde 2015 hasta la fecha cuentan con 3D Touch, una herramienta que permite hacer más en menos tiempo solo presionando y sin soltar la pantalla. Al hacerlo en el ícono de una aplicación o en alguna notificación, se puede acceder rápidamente a distintas funciones sin tener que abrirlas.



Acceder a cualquier parte de un texto. Esta es una característica simple, pero muy útil. Al colocar el dedo en algún texto y no soltar la pantalla, accederemos a una especie de “trackpad”, que nos permitirá llegar a cualquier parte del documento e incluso realizar funciones como seleccionar palabras o frases enteras.



Escanear fotos y documentos. Hoy en día, los scanners se pueden considerar productos prácticamente obsoletos, pues aplicaciones gratuitas como Office Lens o CamScanner convierten nuestros celulares en herramientas para escanear documentos, recibos, tarjetas de presentación y mucho más, todo gracias a la cámara del teléfono, para luego insertarlo en archivos o enviarlo por correo o por mensaje.



Grabar conversaciones telefónicas. El sueño de muchos es poder grabar sus conversaciones y esto se puede llevar a cabo, pero no de forma gratuita. Aplicaciones como TapeACall, permiten llevar a cabo esta acción, sin embargo, solo permitirá escuchar los primeros 60 segundos sin costo alguno. Para poder oír el resto de la llamada, es necesario pagar una suscripción de 7.99 dólares.



Tomar fotos rápidamente. La forma más rápida de acceder a la cámara, sin siquiera desbloquear el teléfono, es deslizar el dedo a la izquierda en la pantalla bloqueada.



¿Dónde me estacioné? Cuando conectamos nuestro iPhone al auto vía Bluetooth, este registrará en Apple Maps, o “Mapas”, el lugar en el que nos estacionamos, por lo que podremos consultarlo y no pasar horas buscando nuestro vehículo.



Cambiar las funciones del botón Home. Solo hay que ir a Configuración > General > Accesibilidad > Botón de inicio. Aquí podremos elegir entre diferentes opciones para cambiar la velocidad de presionar, la función que activamos al mantener presionado y más.



Ayudar para colgar un cuadro. El iPhone cuenta con una función oculta para no tener que sufrir al momento de colgar un cuadro o un retrato. Solo hay que abrir la Brújula, deslizar el dedo a la derecha y utilizar el giroscopio del teléfono para ver si un objeto está balanceado perfectamente, ya sea de forma horizontal o vertical.