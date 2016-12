Conoce el nuevo virus difundido en Facebook

No siempre los amigos son lo que parecen, circula en Facebook un mensaje supuestamente enviado por uno de tus contactos, no obstante, se trata de un virus que se aprovecha de la curiosidad de la gente pues pregunta ¿Por qué sales en este video?

Si en algún momento recibes un mensaje de alguno de tus contactos con la pregunta ¿Por qué sales en este video? No le des click, se trata de un virus. El mensaje contiene emoticones de desconcierto acompañados con una foto tuya y un link de reproducción. Se trata de la nueva modalidad para difundir un virus que está haciendo estragos en internet.El mecanismo de funcionamiento es preocupantemente simple: uno de tus amigos (quien ya se encuentra infectado) te hace llegar un mensaje invitándote a ver un video, con una de tus fotos como gancho. Más tarde, otra publicación automática en su perfil, etiquetándote, intentará seducirte:



“Jajaja… Un video dedicado a todos mis amigos, Miren lo que pasa.!! :)) VER VIDEO AQUI”.



También es un engaño. Si caes e intentas abrir el supuesto video, serás trasladado a una falsa página que se asemeja a Facebook, donde se te pedirá instalar la extensión “Facebook Ad Avoid“, que asegura ser un bloqueador de anuncios publicitarios.



La extensión instalará software malicioso en tu computadora y los efectos pueden ir desde el robo de datos personales hasta el envío de spam, mismos que volverá a replicarse en tu cuenta de Facebook, siendo esta vez tú el vector.