Remedios para la resaca alrededor del mundo

En México y el resto del mundo es usual tomar de más, especialmente durante cumpleaños o fechas importantes como la celebración de año nuevo, sin embargo, no solamente se puede ingerir mucho alcohol en esos momentos, sino que suelen estar acompañados de molestas resacas al día siguiente.



Por ello, muchos países tienen sus propios remedios caseros con los cuales suelen curar o creen que se puede sobrellevar de mejor manera los efectos negativos de propasarse con la bebida.



Por ello, si el menudo no te ha funcionado, o por probar un remedio alternativo, aquí algunos básicos de otras regiones del mundo. Cabeza de oveja. IslandiaAunque no suene tentador, la cabeza de oveja acompañada de jalea contiene mucha proteína así como médula ósea, ambas con gran poder regenerativo en un momento en que el cuerpo lo necesita en gran medida.



Desafortunadamente, la textura es descrita como pungente y terroso, por lo que si no estas acostumbrado puede ser una experiencia repulsiva y provocar el vómito. El remedio suele encontrarse tanto en tiendas como en restaurantes especializados en servir comida tradicional.



Umeboshi. JapónEl umeboshi consiste en albaricoques o ciruelas encurtidas, y es tanto un remedio para la resaca como un alimento que usualmente se consume como digestivo. Con un sabor agridulce ambos frutos son buena opción para restaurar los electrolitos en el cuerpo y regular los fluidos corporales, en un momento donde disminuye la cantidad de minerales en el cuerpo y donde este se encuentra usualmente deshidratado.



Omelet de huevos de avestruz. SudáfricaUna buena forma de ayudar al cuerpo a mitigar los efectos de la resaca es un desayuno abundante que logre calmarlo. Para esto, nada como un omelet de huevo de avestruz, una comida equivalente a alrededor de una docena de huevos normales. El desayuno también contiene gran cantidad de proteína, algo que una persona necesita en esos momentos.



Haejangguk. Corea del SurSu nombre significa literalmente “caldo para expulsar la resaca”, y junto con el arroz y el kimchi es la comida elegida por los coreanos para sentirse mejor tras beber demasiado. Entre sus ingredientes suelen encontrarse la col, sangre de buey y verduras cocidas, todo en un caldo de ternera.



Balut. FilipinasVendido tanto como una comida callejera como para curar la resaca, un balut consiste en un huevo fertilizado, usualmente pato, el cual puede ser hervido o ahumado. El huevo se abre y se puede ver el embrión de pato, en algunas ocasiones incluso con pico y plumas, el cual debe comerse de un bocado directo del cascarón.



Si bien su aspecto puede ser repelente, son una buena fuente de calcio y proteínas, y suele ser más barato para su consumo que un huevo normal en el sureste asiático.



Pincho de tortilla. EspañaRealizado con papas, huevos y en ocasiones cebolla, el omelet o tortilla española se corta en cubos y se come con un palillo. Es una gran fuente de proteínas y carbohidratos, además de ayudar a calmar un estómago revuelto.



Ostra de pradera. Estados UnidosPese a su nombre, en realidad no se trata de una ostra. Este remedio tradicional consiste en romper un huevo crudo en un vaso con poca agua, y sazonarlo con salsa Worcestershire y más salsas picantes. El nombre se debe a que su textura termina semejando al de una ostra.



Arenque en escabeche. AlemaniaEl país es famoso por su consumo de cerveza y la calidad de las mismas, y como todos tiene su propia cura. El arenque en escabeche servido como desayuno ayuda a restaurar la sal y los electrolitos en el cuerpo, además de incluir proteínas y grasas en gran cantidad.