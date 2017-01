El nuevo engaño en WhatsApp y Facebook Messenger

Whatsapp. ESPECIAL

Recientemente han circulado mensajes sugiriendo que WhatsApp y Facebook Messenger comenzarán a cobrar pronto.



Expertos han recomendado ignorar y eliminar los mensajes en lugar de transmitirlos, pues el engaño no representa ningún peligro y solo hace perder tiempo a los usuarios.



WhatsApp informó desde el comienzo del año pasado que no cobrará a sus clientes, mientras que Facebook confía en mantener su servicio gratuito.



Por su amplio número de usuarios, ambas aplicaciones tienen un gran potencial para ataques por parte de los ciberdelincuentes quienes buscan robar información personal.



La más reciente de estas estafas es un mensaje que dice que Facebook va a cobrar. El mensaje dice: “Desde el sábado por la mañana Facebook cobrará. Si tiene al menos 10 contactos, envíeles este mensaje. De esta manera veremos que usted es un usuario ávido y su logotipo se convertirá en azul y permanecerá libre (de cobro)”.



De acuerdo con este engaño, la red social cobrará por mensaje y de no compartirlo a diez personas, Facebook comenzará a cobrar. El mismo tipo de mensajes han sido enviados en WhatsApp.



Otras estafas dicen que su cuenta está a punto de expirar y se debe hacer clic en un enlace para renovarlo.



Las estafas de WhatsApp pueden presentarse en varias formas, algunas de ellas como anuncios de servicio público mientras que otras son más maliciosas y se disfrazan como mensajes oficiales de la propia empresa.



“Estas estafas de WhatsApp han estado activamente dando vueltas durante algún tiempo”, dijo un portavoz de Kaspersky Lab.