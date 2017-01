El iPhone cumple 10 años este lunes

Iphone. Internet

El iPhone, el dispositivo que redefinió a la telefonía celular y ayudó a Apple a que sea una de las compañías más valiosas del mundo, cumple 10 años de edad este lunes.



Steve Jobs presentó el dispositivo el 9 de enero de 2007 en un escenario del evento Macworld. Jobs dijo en aquel momento que estaba por revelarle al mundo “un iPod, un teléfono y un comunicador de internet”.



Apple ha logrado vender más de mil millones de iPhones alrededor del mundo, algo que ha hecho que la compañía sea una de las más ricas del mundo.



Desde el anuncio inicial en 2007, Apple ha introducido 11 nuevas generaciones de iPhone, rediseñando el dispositivo en diversas ocasiones.



El iPhone además provocó la creación de la App Store, la cual fue lanzada en el 2008.



Muchos analistas se refieren al dispositivo como un ícono cultural que inspiró a prácticamente todos los smartphones de alguna forma.



“El iPhone estableció el estándar para la computación móvil en su primera década y solo estamos empezando. Lo mejor está por venir”, declaró Tim Cook, CEO de Apple.







Diez años del iPhone



2007: después de ser presentado en enero, el primer iPhone salió a la venta, provocando largas filas afuera de las tiendas para poder comprarlo.



2008: El 11 de julio salió la segunda generación, el iPhone 3G llegó al mercado, incluyendo una opción en blanco por primera vez.



2009: El iPhone 3GS fue lanzado en junio, las ventas en el año fueron de más de 25 millones de dispositivos.



2010: En este año llegó el primer gran cambio en el diseño del celular con la llegada del iPhone 4.



2011: El lanzamiento del iPhone 4s vino acompañado de una asistente de voz, Siri , quien apareció por primera vez.





2012: El iPhone 5 llegó con otro nuevo diseño, esta vez aumentó el tamaño de la pantalla a 4 pulgadas por primera vez.



2013: Llegó el modelo del iPhone 5s, el primer iPhone con escáner de huellas digitales integrado.



2014: En septiembre el iPhone 6 y el 6 Plus fueron revelados. Por primera vez el iPhone tendría dos tamaños distintos, ambos son más grandes que sus antecesores, uno con un tamaño de 4.7 pulgadas y el otro de 5.5 pulgadas.



2015: En septiembre el 6 y el 6 Plus llegaron al mercado.



2016: El iPhone 7 y el 7 Plus fueron anunciados en septiembre. El iPhone 7 Plus cuenta con una cámara que podría competir con una cámara digital.