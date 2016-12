Francisco Javier Meré Alcocer



La Navidad, El Adviento y las Posadas



Diciembre es un mes de fiestas y celebraciones. La celebración más importantes del mes es la celebración de la Navidad que es la celebración del nacimiento del Mesías, de Jesús el hijo del Dios por quien se vive la noche del 24 de diciembre, hecho que modificó la historia de la humanidad, anunciado por los profetas. La celebración de la Navidad inicia con la celebración del Adviento. El “Adviento” del latín “adventus”, significa llegada, venida. El Adviento es un tiempo de alegría profunda, alegría que no debe depender de las cosas de la tierra. El adviento es un tiempo de espera, un tiempo especial para preparar el nacimiento de Jesús la noche de Navidad, tiempo para preparar la casa. La alegría de la Navidad se prepara durante el tiempo de Adviento, tiempo de preparación que se intensifica nueve días antes del nacimiento de Jesús conocido como tiempo de las posadas, tiempo de fe que generalmente se celebra entre la tercera semana de Adviento y la noche de Navidad. El tiempo de las posadas representan el tiempo que pasaron la Virgen María y su castísimo esposo san José pidiendo alojamiento, posada, para pasar la noche durante su peregrinar rumbo a su tierra Belén, lugar a donde acudían conforme al decreto de Herodes que ordenaba a todos los ciudadanos de acudir a su tierra natal para empadronarse.

Para el cristiano las cuatro semanas anteriores a la Navidad es el Tiempo de Adviento que comienzan el día de san Andrés Apóstol o el domingo más próximo a éste. Periodo de preparación especial para celebrar dignamente el nacimiento de Cristo. Así como la gente se prepara cuando tendrá un acontecimiento, como sería el celebrar su cumpleaños, la terminación de sus estudios, alcanzar un objetivo en su vida, como el salir de viaje u obtener un puesto público, los cristianos nos preparamos para el natalicio de Nuestro Señor Jesucristo. El Adviento señala el inicio del año eclesiástico y es una estación solemne que en el pasado se observaba con el mismo rigor que la Cuaresma.

Al periodo de Adviento se asocian una serie de costumbres. Una de ellas, que todavía se conserva en algunas partes de Europa y en Norteamérica como México, es la colocación de las guirnaldas (Coronas) de Adviento, círculo de follaje verde hechas con ramas de pino, abeto, acebo o hiedra envuelta en un listón rojo en cuyo interior se colocan cuatro velas colocadas en forma de cruz (tres moradas o rojas y una rosa) y una vela blanca al centro, guirnaldas que se colocan en un lugar especial dentro de la casa. La Corona de Adviento era un símbolo tradicional de Alemania difundido por todo el mundo que representaba el ruego para que el dios-sol regresara con su luz y calor durante el invierno. Los cristianos al ver en Jesucristo el origen de la vida y luz espiritual, adoptaron este símbolo para expresar y vivir su fe en torno a su persona.

El círculo de follaje verde recuerda la eternidad de Dios y nos hace pensar en los miles de años de espera del Mesías, desde Adán hasta el nacimiento del Mesías. El círculo de la corona no tiene principio ni fin, señal del amor de Dios que es eterno, simboliza la eternidad y nuestro amor para Dios que nunca debe terminar. El color verde simboliza la vida y la esperanza. El listón rojo significa el amor de Dios que nos envuelve y nuestro amor que espera el nacimiento del Mesías. Las cuatro velas que se colocan alrededor significan la luz que disipan las tinieblas del pecado, las tres de color morado (o rojas) significan el deseo de conversión y la rosa nos habla de la alegría vivida con la Virgen María, por la inminente llegada de Jesús. La vela blanca del centro es la Luz de Jesús que con su nacimiento, viene a iluminar definitivamente la vida del hombre. Las cuatro velas alrededor son encendidas una por una cada domingo de Adviento, para que a la llegada de la Navidad se hayan prendido las cuatro y se encienda la vela blanca del centro durante la celebración de la Navidad. Al encender cada vela la familia hace oración, permaneciendo encendidas un tiempo razonable.

La luz de la velas significa la fe, es el símbolo de Cristo. La cera de su cuerpo, la mecha de su alma y la flama de su divinidad, las velas son moradas o rojas por ser un símbolo del amor de Dios para nosotros y de nosotros para Dios. Las cuatro velas representan cuatro tiempos: el primer tiempo es el tiempo de limpiar, tiempo de hacer un examen profundo para hacer una buena confesión pidiendo a Dios perdón por haberle ofendido; el segundo tiempo es el tiempo de ordenar la casa y el desorden para poner en su lugar las cosas importantes de la vida; el tercer tiempo es el tiempo de adornar; limpiar y ordenar la “casa”, es decir adornar el alma para recibir al hijo de Dios, y embellecer el alma con las virtudes y buenas acciones; el cuarto tiempo es el tiempo de la alegría, es el tiempo de pensar en el invitado, el invitado es el hijo de Dios, Jesús de Nazareth. Este año el adviento comenzó el domingo 27 de noviembre.

En México la celebración de las posadas es una fiesta de fe que se remota al mes de Agosto de 1582, cuando prior Fray Diego de Soria obtuvo del Papa Sixto V una bula para realizar en la Nueva España, específicamente en la Iglesia de Acolman, las llamadas “Misas de Aguinaldo”, que deberían celebrarse durante nueve días previos a la fecha del nacimiento del Niño Jesús, del 16 al 24 de diciembre de cada año.

El propósito de realizar estas misas, era el de atraer a la religión cristiana a los habitantes indígenas del Valle de Acolman. Las fechas de estas misas coincidían con la festividad prehistórica del nacimiento de Huiziloplochtli (Dios tutelar Mexica, deidad de la guerra y la muerte), la cual era una festividad pagana para los frailes, por lo que estos aprovecharon la coincidencia de fechas y transformaron éstas festividades en ceremonias religiosas cristianas. Las misas de Acolman fueron las primeras misas que se “cantaron” en la Nueva España, según lo menciona el cronista Fray Juan de Grijalva; a través de estas misas se obtienen indulgencias plenarias y remisión de los pecados para los que acudan a ellas. Dichas misas se convirtieron en lo que hoy conocemos como las Posadas, las cuales se acompañan con las piñatas, que es lo que le ha dado el carácter festivo según Grijalva. Desafortunadamente hay quienes dicen que las piñatas son chinas por adornarse con papel de china, país que reclama la nacionalidad del nopal.

Las piñatas al origen eran ollas de barro elegantemente adornadas en forma de estrella, con siete picos, que significan los pecados capitales. Las piñatas tienen el siguiente significado: La olla, revestida vistosamente, representa a Satanás, o al espíritu del mal, que con su apariencia elegante atrae a la humanidad, es por esto que muchas piñatas actualmente son adornadas de muy diversos formas. La colación y la fruta representan los placeres que se ofrecen al ser humano. La persona vendada es la Fe, que debe ser ciega y que guiada por el Espíritu Cristiano se encarga de destruir al espíritu del mal.

En conjunto, el acto de romper la piñata, representa la lucha del bien contra el mal; El hombre, valiéndose de su Fe lucha contra las malas pasiones y la tentación. El pegarle a uno de los siete picos de la estrella representa el eliminar uno de los pecados capitales y el romper la piñata representa el fin de las tentaciones de Satanás, lo que produce una inmensa alegría, representado por los dulces y frutas que salen del corazón de la piñata al romperse, los que son recogidos por quienes están presentes al momento de romperse. El hecho de abalanzarse hacia el lugar donde cayó la piñata para recoger parte de su contenido es un acto de felicidad de los presentes por la destrucción de quien representaba las malas tentaciones.

Con la modernidad las piñatas se usan para ser parte de las fiestas de niños y adultos el día de su cumpleaños, las que se hacen de muy diversas formas y nada tienen que ver con las piñatas para la celebración de las posadas, como las que hicieron los senadores perredistas de romper una piñata con la figura del presidente electo de USA, lo que refleja el sentir del partido que se opuso al TLC, una burla para los mexicanos..

El autor aprovecha este medio para desearle a usted amable lector, a todos los que laboran y escriben en el periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, y a sus familias una feliz Navidad.

