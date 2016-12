José Fonseca

¿Se quedarán los spots de campaña?



Tal parece que a nadie le gusta que las campañas políticas se hagan a base de spots, cientos de miles de spots que bombardean a los ciudadanos en los medios electrónicos y, al final saturan al más paciente.

Aun así, los dirigentes de los partidos ya descubrieron que son el mejor instrumento para darse a conocer, para construir su imagen. Hasta los llamados “independientes” son favorecidos.

Por ahora, es difícil haya acuerdos que cambien el modo de comunicación política de las campañas electorales, pues no hay una idea común sobre cómo hacer el cambio. Y debatir sería la historia sin fin.





La violencia y los profetas del pasado



“Hindsight”, llaman los anglosajones a la lúcida perspectiva de muchos sobre sucesos del pasado. Eso hace de cualquiera un sabio para enjuiciar las decisiones tomadas en el pasado.

En esa posición se colocan todos los críticos de las decisiones que hace diez tomó el ex presidente Calderón para combatir a las bandas criminales y de las asumidas por el Presidente Peña Nieto.

Alegan que, si en 2006 no se hubiera lanzado la fuerza federal en Michoacán y hasta la fecha no se hubiera perseguido a las bandas criminales, se habrían evitado tantas muertes. Olvidan que el hubiera es el presente de los tarugos.



No es militarización, una voz sensata



Un analista lúcido y sensato, como Raúl Trejo Delarbre se aparta de la estampida de tantos distinguidos opinantes que califican de “golpista” la reglamentación del artículo 29 constitucional, como la facultad de declarar el estado de excepción no existiera desde 1917.

Destaca Trejo Delarbre el procedimiento para declarar suspensión de garantías, la necesaria autorización del Congreso y del aval de la Suprema Corte, lo cual hace que la decisión sea compartida por los tres poderes de la Unión.

En esas condiciones, sólo el fanatismo y la perversidad y sinrazón políticas pueden hacer que se mantenga un discurso que, en estricto rigor, no tiene ningún sustento. Vamos, es falaz.



NOTAS EN REMOLINO



Los voceros del Presidente Electo de Estados Unidos Donald Trump confirmaron que el pasado fin de semana comió con el empresario mexicano Carlos Slim… Ahora resulta que, según el gobernador morelense Graco Ramírez, la elección de su hijastro como dirigente del PRD fue por unanimidad, aunque él se oponía. Y le creció la nariz… Todo índice que, por su buena labor, es posible que Pablo Escudero sea reelegido para presidir la mesa directiva del Senado el próximo período de sesiones del Congreso… Ya advirtió el INE a candidatos y precandidatos locales que desde su designación serán sometidos a la fiscalización de su gato. Luego no se digan sorprendidos… Dice el PRD que debe aprobarse la “eutanasia activa”, equivalente a suicidio asistido, una práctica que crea la mentalidad de que en ciertas circunstancias el ser humano es descartable… Se resignó el gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes y anuncia que contraerá créditos de corto plazo para cumplir compromisos… Ya tiene el Ejecutivo Federal los nombres de candidatos para las vacantes en el IFT y la Cofece…