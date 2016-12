Martha Anaya



EL PRESIDENTE Y LA PELÍCULA DE TERROR



Algunos colaboradores cercanos a Enrique Peña Nieto están preocupados.

Preocupados por el Presidente mismo y por el país.

Y es que a últimas fechas, según han confiado algunos de ellos, han notado a Peña Nieto distraído en las reuniones a las que él mismo los convoca y con dificultades para concentrarse en los temas que le exponen, particularmente los relacionados con la macro economía.

Las juntas de trabajo –a las que asisten secretarios de diversas dependencias, según el tema a analizar- en ocasiones se alargan más allá de lo programado, pero no por la intensidad de la discusión, sino porque la atención del jefe del Ejecutivo se aleja hacia otras cuestiones.

Los secretarios lo notan. Se miran. Aguardan a que la atención de Peña Nieto vuela hacia ellos, al tema que están tratando. Las pausas se alargan, las agendas se desquician.

A veces pareciera, describen, que el Presidente ya se quiere ir.

Razones no le faltarían. De dos años para acá, desde donde se mire –seguridad, economía, gobernabilidad, popularidad-, las cosas no le han salido bien. Y por como pinta el 2017, apunta para peor.

Ayer mismo, en Guadalajara, el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens habló ante los Ejecutivos de Finanzas de la película que veremos a partir del día que Donald Trump tomará posesión como Presidente de los Estados Unidos.

Y lo que se nos avecina, advirtió, bien podría ser una película de terror:

“Vimos los cortos de una película. Vemos diferentes escenas, pero no sabemos si es una película de terror o no, o si va a haber un buen final o no. Entonces, ahorita lo que hemos visto es los cortos y a partir del 20 de enero va a correr la película", describió.

Por añadidura, explicó Carstens, las diversas condiciones que se han vivido --como la baja en el PIB mundial, los incrementos en las tasas de interés en dólares, así como las acciones de la Fed para mantener la economía y las acciones que se puedan implementar en Estados Unidos-, propiciarán que además de que la economía crezca a menor ritmo, sea más complicado conseguir financiamiento.

El panorama, pues, luce tan –o más- deprimente como la imagen que proyecta el propio Presidente a algunos de sus colaboradores.

-0-

OTRO CANDIDATO A EMBAJADOR.- The New York Post publicó ayer que el empresario texano Toby Neugebauer, podría ser el próximo Embajador de Estados Unidos en México.

El fundador de la firma de inversión Quantum Energy Partners basada en Houston –quien se suma a Albert Zapanta como posible cabeza de la misión diplomátia estadounidense en nuestro país-, dijo estar dispuesto a aceptar la designación: “Lo vería como un acto de servicio”, indicó.

Neugebauer, de 45 años, se ha especializado en la inversión en proyectos de petróleo y gas shale, donde tiene fuertes inversiones; y ha sido un destacado partidario del ex gobernador Rick Perry, quien fue nombrado por Trump secretario de energía la semana pasada.

Según El Post, Neugebauer tiene conexiones en México que podrían ayudarle en su trabajo en caso de ser designado embajador. Uno de ellos es Alejandro Junco, presidente del Grupo Reforma.

-0-

GEMAS: Obsequio de Donald Trump luego de cenar con Carlos Slim, en Palm Beach, el sábado pasado: “Encantadora cena con un hombre maravilloso”.