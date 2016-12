Sergio Arturo Venegas Ramírez

Nueve de cada diez mexicanos de acuerdo

Dona Braulio su bono a deportistas locales

Se preparan Pepe y Sandra para el Ironman

Vive Marcos en la luna; critica a ciudadanos

FOTO: LA RAZÓN

-OÍDO EN EL 1810-

-¡PREEEPAREN!-

-¡AAAPUNTEN!-

-¡FUEGO!-

Los números hablan: SabinoRealidad.Es el Ejército Mexicano, junto con la Marina, quien realmente resguarda la integridad de los mexicanos y da la cara contra los grupos de delincuencia organizada.Así lo hemos atestiguado cuando hay enfrentamientos lo mismo en ciudades que en rancherías; cuando se detienen a delincuentes de alto nivel, que cuando se aseguran narcolaboratorios como los que el fin de semana resguardó personal de la XVII Zona Militar en Colón y Tequisquiapan.Igual que cuando se aplica el Plan DN-III en zonas de desastre, este sí enmarcado en las leyes que rigen a la milicia.Por eso el mensaje hace unos días del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, cuando exigió a los senadores que doten de una ley a las fuerzas militares y marinas, y puedan hacer su trabajo amparados en un marco legal.Que nos digan hasta dónde sí y hasta dónde no, señaló el General.Este tema va de la mano con la más reciente encuesta que sobre el tema realizó Consulta Mitofsky y dio a conocer ayer el periódico La Razón:Alrededor de 86.3 por ciento de los mexicanos prefiere que las Fuerzas Armadas sigan combatiendo al crimen organizado en las calles; ello, luego del debate sobre las declaraciones del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, quien aseguró que el Ejército hace tareas de seguridad pública para las que no fueron entrenados.En la más reciente encuesta a nivel nacional de Consulta Mitofsky, se desprende que solo 10.8 por ciento de los consultados opina que los integrantes del Ejército y la Marina deben regresar a los cuarteles y 2.9 declaró que “no lo sabe”.Fue apenas el pasado 8 de diciembre cuando el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, reclamó en público que los legisladores y otros sectores gubernamentales no hacen su trabajo en el combate al crimen y por ello, el Ejército tiene que salir a las calles, pero subrayó: “Nosotros no pedimos estar aquí (en las calles)”.En la encuesta de Mitofsky, de los 400 ciudadanos entrevistados que declararon ser mayores de 18 años, 45.5 por ciento manifestó como “poco frecuente” ver a efectivos de las Fuerzas Armadas haciendo labores de combate a la inseguridad; otro 27.8 por ciento dijo que es “algo frecuente” verlos en sus localidades.Además, 15.8 por ciento mencionó que “nunca” los ha visto y 9.8 por ciento declaró como un hecho “muy frecuente” el patrullaje de soldados y marinos en sus ciudades.Sin embargo, en esas localidades donde sí es frecuente la presencia de efectivos castrenses, 90 por ciento de los encuestados pide que se queden en las calles para combatir al crimen.Por otro lado, considerando solo a 61.3 por ciento de las personas entrevistadas que respondieron vivir en una ciudad donde la presencia del Ejército es poco frecuente o nunca los han visto, también 84.5 por ciento opinó que deben permanecer en las calles.Además del debate si continúan o no ayudando a las policías locales, en el Congreso retomaron los dichos del General Cienfuegos sobre la regulación de las actividades de los militares.“En ocasiones los militares se la piensan para hacer tareas de seguridad para no ser procesados por violar la disciplina militar o los Derechos Humanos.“Los soldados ya mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar sus derechos o que sean procesados por desobedecer”, reclamó el titular de la Sedena hace una semana.En la metodología, se precisa que la población sujeta a dicha medición fue con ciudadanos en viviendas particulares en la República Mexicana, que cuentan con servicio telefónico; lo que deriva “en sesgos hacia niveles de ingreso y escolaridad medio y alto; además de ser un segmento de la sociedad más informada al resto de los ciudadanos”.La pelota está en la cancha del Senado.Bono.Los 150 mil pesos que recibió Braulio Guerra Urbiola por concepto de apoyo de fin de año, fue donado a deportistas, reveló el legislador federal.Los otros diputados federales queretanos de PRI y PAN no han dicho “esta boca es mía”.Bueeeno.Por cierto.Braulio inició ayer junto con el secretario de Agricultura, José Calzada, y su esposa, Sandra Albarrán, el reto México, consistente en prepararse para correr el Ironman que se celebrará en noviembre próximo en Cozumel, previo paso por el medio Iron de septiembre.En el grupo -que ayer corrió en Paseo de la República- también está Gerardo Vázquez Mellado y un nutrido grupo de queretanos.¡Éxito!Insaciables.Funcionarios del Municipio de Querétaro les madrugaron a boleros del Jardín Zenea. Se llevaron sus carritos y pertenencias porque les exigen el pago de 3 años de impuestos. Algo así como 9 mil pesos por piocha.Obvio, los ofendidos están que trinan y piensan que la estrategia va encaminada a retirarlos bajo presión como a los comerciantes de la Alameda Hidalgo.Porca miseria.Debate.Expuso ayer el alcalde Marcos Aguilar Vega su desacuerdo con quienes lo critican -criticamos- por las concesiones al servicio de limpia y la de parquímetros y los abusos a extrabajadores municipales.Que los ciudadanos no tienen -tenemos- todos los elementos o no dicen la verdad, sostiene en el texto de El Universal Querétaro.Vive en la luna.

FOTO: LA RAZÓN

Sedena. Para redoblar esfuerzos y mantener la seguridad de los marquesinos, el alcalde Mario Calzada Mercado se reunió con el Comandante de la 17ª Zona Militar, Carlos César Gómez López, con quien determinó seguir trabajando de forma conjunta para mantener un México seguro. Calzada Mercado destacó el compromiso de seguridad que tiene con los habitantes e inversionistas que llegan a El Marqués, por lo cual trabajarán junto a la 17ª Zona Militar para generar una cultura preventiva y en contra la delincuencia. FOTO: ESPECIAL

Paseo de la República. José Calzada, exgobernador de Querétaro, y Braulio Guerra, diputado federal, se preparan para el Ironman de Cozumel, a celebrarse en noviembre del año entrante. A la justa deportiva también asistirá Sandra Albarrán, esposa del titular de Agricultura, y un nutrido grupo de queretanos FOTO: FACEBOOK