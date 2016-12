Alejandro Olvera

La Alameda, tan cerca y tan lejosEl elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. / Ambrose Bierce (1842-1914) Escritor estadounidense.Como siempre me es grato tener la oportunidad de saludarles y compartir con ustedes mis letras y por las fechas también enviarles mis mejores deseos y reiterarles a todos y cada uno mis más sinceros agradecimientos por leerme, ya sea para bien, para mal o por simple curiosidad; pues bien después de “Transitar por los caminos del dulce de leche” entremos a lo nuestro.-La Alameda Hidalgo, tan cerca de Cors y tan lejos del Pueblo.Pareciera que la señora Laura Cors está empeñada en desquitar los 50,000 pesos que le pagan y está convencida en enfocar sus baterías en quitar lo “Populacho” al renombrado espacio y convertirlo en el nuevo espacio de la “Cultura Esnob “ llevando conciertos de selectos personajes que a pocos le interesan y alejando habituales visitantes al prohibirles el ingreso de alimentos bajo el argumento de no alimentar a las ardillas y el no sentarse en el pasto (según lo que me informan amables servidoras domésticas que hacían sus días de campo ahí); eso en cuanto a los usuarios , pero también se ha alejado fauna nocturna que llegaba ahí, lechuzas, búhos y diversos animales nocturnos, pues la tala sin supervisión y con desconocimiento de causa ha destruido sus hogares diurnos .El tiempo sigue pasando, el dinero sigue erogándose y hasta el momento no se encuentra otra justificación para la creación de tan costoso cargo que pagarle a la Señora Laura Cors y suscribo categórico; Lo único que justifica el cargo es la paga.-El claro apoyo del Gobernador a quien espera será su sucesor.Es evidente y abierto el apoyo que muestra el Gobernador Domínguez a Mauricio Kuri González Presidente Municipal de Corregidora para que sea su sucesor en 2021, pues desde que ambos iniciarán sus respectivas administraciones el primero no ha cesado en brindarle apoyo a través del destino de recursos para la realización de diversas obras ; algunas vale la pena señalarlo ya amarradas desde la “Administración Anterior” y otras recientemente fondeadas con recursos estatales y/o federales dentro de las obras ejecutadas destacan: El Paso Inferior de Balvanera donde se invirtieron 148 millones de pesos, Red de agua potable de la colonia “Lomas la Cruz” en La negreta con 109 millones todos con recurso del ramo 23, Paseo del Río con 93 millones de pesos del fondo metropolitano, Planta Tratadora Sur donde se invirtieron 280 millones (140 de CONAGUA y 140 de Gobierno del Estado), El nuevo edificio de la policía municipal, con recursos del FOSEMUN y el préstamo contratado por su antecesor Antonio Zapata Guerrero en 2014, Mejoramiento de Imagen Urbana del Pueblito con 20 millones de pesos directos del PRODEMAGICO, por enumerar algunas que si bien no han sido ejecutadas por iniciativa del actual mandatario, no menos cierto es que quien se ve mayormente beneficiado política y socialmente en fuerte y abierto espaldarazo de su amigo el Gober es Kuri González con miras a fortalecer su imagen en 2018 e intentar la misma fórmula de los últimos años; “Senado- Gubernatura”.Como se puede observar amigos estamos hablando de poco más de 654 millones invertidos y por si fuera poco en 2017 Gobierno del Estado transferirá proyectos ya fondeados al vecino municipio para que licite contrate y ejecute la obra “Puente Santa Bárbara” con una inversión de 240 millones de pesos; obra que será según se escucha en los corrillos de la construcción será asignada a la empresa “TRICOSA” y/o “SAICER” que para el caso es lo mismo.Mario Calzada y su talón de Aquiles.Diversas publicaciones han hecho señalamientos directos al recién nombrado Secretario de Seguridad Pública Municipal Juan Luis Hernández Higareda; respecto a posibles nexos de corrupción en la gestión de recursos públicos federales a través de quien han denominado su “Socia Comercial” Viridiana Sosa Marqués, eso sin contar cuestionamientos a su capacidad operativa pues únicamente ha ocupado cargos de carácter administrativo en las dependencias policiacas que ha participado, sumado a lo anterior se maneja una posible red de tráfico de influencias ante órganos de justicia, situaciones de las que Mario Calzada ha hecho oídos sordos y prefiere hacer mutis cuando se le cuestiona, lo cual evidencia la falta de oficio político del edil, pues el tema de la seguridad es siempre sensible y a últimas fechas ha sido tema en su municipio.Como siempre la mejor opinión es la de usted, recuerde no me crea a mi créale a sus ojos.“Hasta la próxima”.