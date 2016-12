José Fonseca

Sucesión, ¿lección no aprendida?



En los procesos de la sucesión presidencial hay maniobras calculadas y maniobras “espontáneas” que suelen pecar de miopía y, sobre todo, de una lamentable desmemoria.

A casi un año de que el PRI decida quién será su candidato presidencial, parece que se ignoran los errores del pasado y que olvidarlos condena a repetirlos.

En 1987, el PRI optó por Carlos Salinas de Gortari. Esa decisión se interpretó como una continuidad que daba un portazo a los demás grupos políticos. Se fueron Cárdenas y Muñoz Ledo y ya nada fue igual.



Visita de McCain, ¿coincidencia?



Ayer recibió la canciller Claudia Ruiz Massieu al senador republicano John McCain, actual presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos y ex candidato presidencial.

A cuatro semanas de que Donald Trump asuma la Presidencia de Estados Unidos, tal visita adquiere una importancia singular. Quizá sea coincidencia que un poderoso senador norteamericano decida venir a México.

Sin embargo, en la política, y menos en la política internacional, existen las coincidencias. Siempre hay una razón para todo.





Las razones de la deuda pública



Con inusual vigor algunos políticos del PAN hacen eco de quienes se quejan por el aumento de la deuda pública del gobierno federal, como si hubiera empezado este sexenio.

Recordemos que en 2009, cuando estalló la crisis financiera global, precipitada por los abusos de Wall Street, el gobierno del Presidente Felipe Calderón, igual que muchos otros, hubo de abandonar la austeridad y endeudarse, para capear el temporal.

Es hasta este año cuando en todo el mundo se vuelve restrictiva la política monetaria. Es ahora, cuando de pronto nos damos cuenta todo lo que el país se endeudó para evitar la debacle. Y tenemos que volver a la austeridad.





NOTAS EN REMOLINO



Ante la incertidumbre de cómo será la apertura gasolinera, se multiplican las especulaciones y los nervios. A muchos se les olvida que en las reglas para la apertura tienen cláusulas que facultan a las autoridades a intervenir si se desordenara el mercado… Por cierto, los interesados en utilizar los ductos y capacidad de almacenamiento de combustibles de Pemex tienen hasta el 16 del próximo enero para entrar en las licitaciones… El Ejecutivo Federal ha dejado claro que la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado no es, de ninguna manera, una participación a largo plazo, siempre tendrá temporalidad… El gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, “el bronco”, olvidó que siempre hay que, antes de hablar, hay que asegurarse que la lengua está conectada al cerebro. ¿Qué necesidad tenía de decirles a los niños, hijos de policías, que Santa Claus no existe?... Tal parece que la candidata de Morena que perdió la alcaldía de Zacatecas capital, con el apoyo seguro de su partido, ha decidido perseguir al ex gobernador zacatecano como maldición bíblica, hasta la séptima generación. A las vendettas… Más vale que la Sagarpa se prevenga, pues en Asia se extiende peligrosamente una plaga que destruye los plantíos de plátano. Están a tiempo…