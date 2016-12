Sabino Medina

EL MISSISSIPI Y EL BRAVO: DONALD TRUMP Y CARLOS SLIM JUNTOS



¡Vaya que resultó y es todo un acontecimiento político! No debería extrañarnos a la luz del capitalismo mundial: el gran capitalista de un país pobre y el hasta ahora capitalista inmobiliario, pero triunfante y en el poder de la Casa Blanca del gobierno Norteamericano.

Si Carlos Slim sólo fuera el contratista que es y cabeza principal accionista de Telmex, sin el poder del The York Times, seguramente este encuentro nunca hubiera tenido lugar este evento social “envidia” de algunos jefes de Estado del mundo entero.

Así es la política de contentadiza y caprichosa y es que Carlos Slim, además de hombre rico de grandes vuelos, sabe jugar a la política capitalista con su dinero y jugó, apostó y perdió ganando. Superó en todo y por todo a Aristóteles Onassis, el naviero griego que emparentó civilmente con grandes parejas internacionales, pero nunca tuvo un turno al bate dentro del gran capitalismo como este gran cuadrangular que se acaba de anotar don Carlos Slim. No me siendo envanecido por ello, ni comparto acierto alguno con el gran magnate mexicano, simplemente reseño el hecho y la audacia y arrojo político que no mostramos el resto de los mexicanos, quizá, desde los tiempos de mi general Lázaro Cardenas del Río, hombre sobrio en el hacer y en el hablar, sin parecido alguno con estos dos grandes actores tan desiguales y “acuatados” por un mismo capitalismo imperialista

Ni Boris Yeltsin, ni Gorbachov, ex mandatarios ambos de la extinta URSS, alcanzaron la dimensión que con el tiempo estos hechos servirán para la interpretación sino de la Historia, si de la historiografía político tan incierta en que hoy se ven envueltos decenas de millones de mexicanos que, acaso, tendrán que dejar el país del Tío Sam, a pretexto de sus carencias formales del estadía legal en ese país, parte de cuyos territorios nos fueran arrebatado a la mala hace más de siglo y medio, Otra historia, otros actores, otras circunstancias y distintos niveles de desarrollo y potencialidad económica mundial que corre a favor del Mississippi y no del Río Nueces o el Río Medina que marcara la geografía que nos perteneciera entonces, según el tratado de 1818 cuyos límites suscribiera Juan N Almonte, el hijo del Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón, fusilado un 22 de diciembre de 1814, en Ecapetepec, Estado de México.

Ahí está la anécdota en la política internacional, no se trata de una situación semejante a la que protagonizara don Lorenzo de Zavala, Yucateco por cierto, cercano colaborador de don Vicente Guerrero y luego defenestrado por la derecha colonial supérstite de entonces, misma que lo obligara a emigra resentido y desengañado hasta pactar con Samuel Houston, en los prolegómenos del separatismo Texano, territorio que luego se anexaría a los Estados del Sur algodonero Americano y esclavista hasta el fin de sus dias de pujante y potente desarrollo petrolero sobre el Golfo de México. TODAVÍA.

Sorprendente, pero no inexplicable encuentro entre estos dos personajes de la política mundial imperialista, el uno mexicano y el otro norteamericano; pero ambos descendientes ambos de emigrados a sus respectivos países, donde hoy son poderosos sobre la realidad de sus pueblos: el Norteamericano y el Mexicano.

¿Para qué más elucubrar sobre la importancia y consecuencias sociales, económica y políticas? que tiene y tendrá en el futuro de las generaciones, sobre todo para México tan desguarnecido, como el “Ave María” del rosario a que se refiere Ramón López Velarde. El poeta Jerezano que escribiera: “Mejor sería no regresar al pueblo”, o “Suave Patria, tu superficie es el maíz y el niño dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. “ NO hay nada que agregar sino observar y reflexionar como los Indios de Fernando Benítez, amigo también de Lázaro Cardenas del Río y de Carlos Slim, en tiempos CIRCUNSTANCIAS DIFERENTES de “EL Agua Envenenada” de don Aquiles, allá en Ciudad Hidalgo, Michoacán.