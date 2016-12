Sergio Arturo Venegas Ramírez

Formal prisión por software defectuoso



1 de junio. María de los Ángeles Fromow Rangel, titular del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, señalaba que con Querétaro y Guanajuato sumaban 20 entidades del país trabajando con el nuevo Sistema de Justicia y más de 92 por ciento de la población ya se beneficiaba con el mismo. El software insuficiente para la implementación ya había sido sustituido. FOTO: ARCHIVO

Les falló el cerebro de Sistema Penal: SabinoFue el 18 de noviembre pasado, cuando el Juzgado IX de Primera Instancia recibió al caso de los 5 exfuncionarios -y un particular- (cinco hombres y una mujer) que habrían cometido fraude maquinado (delito grave) y ejercicio indebido de la función pública (no grave), y por los que se les sigue la causa.El 2 de diciembre se da el auto de radicación y el 14 de ese mismo mes se libran las órdenes de aprehensión contra los exdirectores de Tecnologías de la Información de las Secretarías de Gobierno y Seguridad Pública, y de la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía), además del exoficial mayor del Tribunal Superior de Justicia, otro exfuncionario y un particular.Entre el 15 y 16 de diciembre se hacen efectivas las detenciones y son puestos a disposición del juez IX, Sergio Herrera Martínez, quien el lunes 19 les dictó auto de formal prisión al encontrarse acreditados el cuerpo de los delitos y su probable responsabilidad penal en los siguientes términos:Por lo que toca al delito de fraude genérico maquinado, previsto y sancionado por los numerales 193, fracción III, en relación con el 195, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio del Gobierno del Estado de Querétaro, se hace consistir que a partir del (tiempo) 24 de noviembre de 2014 se hizo creer una realidad que no existía; realizó la entrega del proyecto garantizando su terminación y funcionamiento, el 8 de diciembre de 2014 el Subcomité de Tecnologías de la Comisión para la Implementación de la Reforma Penal y la Modernización de la Justicia en el Estado realizó la validación de 18 entregables, informando que habían reunido los requisitos.Pero lo cierto, el fiscal de investigación, Erik Luna, informó el lunes en un audio enviado a reporteros de la fuente que “… se dictó el auto de término de formal prisión por la autoridad jurisdiccional, en donde cinco de estas personas se les decretó, como les refería, la formal prisión y se encuentran internados en el Centro de Readaptación Social de San José el Alto…”.Señaló que los detenidos estuvieron involucrados en la simulación de la entrega de un software del sistema automatizado de control de gestión para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, tecnología que fue adquirida por Gobierno del Estado en 2014 por medio de licitación. Mismo que fue entregado por el representante de la compañía, “garantizando su terminación y funcionamiento”.Pero no fue así.“Respecto al desempeño indebido en el ejercicio público, los agentes activos tenían la obligación de informar a su superior por escrito para que se tuviera conocimiento de la situación y se tomaran acciones necesarias a efecto de evitar el perjuicio de la administración pública”.Las fallas no reportadas representaron un daño al erario por más de 7 millones de pesos.Fuentes cercanas a las investigaciones confirmaron a este armero que de las seis personas detenidas, solamente dos alcanzarían el derecho a fianza. Pero que hasta ayer, ninguno había depositado la garantía.Esto apenas comienza.Prudencia.El coordinador del PRI en el Congreso del Estado, Mauricio Ortiz Proal, pidió a las autoridades tener cuidado ante posibles señalamientos e imputaciones contra los exfuncionarios que son investigados.Demandó preservar el Estado de Derecho y no pasar por encima los derechos y libertades de las personas.Y tiene razón.En su día.El Ayuntamiento de Querétaro celebrará hoy a los policías capitalinos.Según un oficio girado por Gonzalo Reséndiz, director de la Guardia Municipal, será en el salón Chamali el encuentro, “solo es para la Policía, no acompañantes sin excepción”. Además deberán ir con ropa formal.Porca miseria.Juntos.Sedesol y la XVII Zona Militar se apoyan mutuamente en la operación de los comedores comunitarios en Huimilpan, Pedro Escobedo, Cadereyta y Tolimán.Bien.Denuncia.Fuertes declaraciones de la doctora Martha Fabiola Larrondo Montes, vecina del Centro Histórico de Querétaro, contra “todas las acciones de privatización de servicios e instalación de parquímetros.La queretana le recuerda al presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, que este municipio fue declarado Patrimonio de la Humanidno solo por ser una joya arquitectónica e histórica, lo fue también por sus “calles limpias”.Y alerta porque estamos en riesgo de perder la declaratoria por el pésimo servicio de recolección.De acuerdo.Violencia.Frente a la secundaria federal número dos, en Corregidora norte, un conductor de Red Q se peleó con unautomovilista.Pero nunca pensó que el particular sacaría una pistola y además que la accionara contra el camión, poniendo en riesgo a personas inocentes.Pero la autoridad dice que tenemos altos niveles de seguridad. Que aquí no pasa nada.La realidad contradice esa narrativa.

Labor social. Elementos de la XVII Zona Militar apoyan a la delegación de Sedesol en la capacitación de las mujeres que laboran en los comedores comunitarios instalados en Pedro Escobedo, Cadereyta, Huimilpan y Tolimán FOTO: ESPECIAL

Miguel Nava, presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, denunció que la Secretaría de Gobierno ofrece 20 mil pesos a víctimas de omisiones del sector salud para que no denuncien. FOTO: FRANCISCO IBARRA