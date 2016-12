José Fonseca

PRI: aseo político, vieja fórmula



Al PRI de Enrique Ochoa Reza se le ha dificultado lidiar con las aspiraciones de muchos priístas por alguna candidatura, particularmente cuando los aspirantes tienen, digamos, polémicos historiales.

Son asuntos que exigen pulcritud en su manejo. Pues advertía el memorable don Enrique Olivares Santana que el desaseo político evita dolores de cabeza. Y más importante aún, previene fisuras que luego se vuelven fracturas.

Los posmodernos dirán que la fórmula es vieja. Quizá, pero podría ser un error ignorarla. Lo importante es que aplicarla exige eso que los veteranos solían llamar oficio político.



Al fin, castigan denuncias frívolas



Con admirable equidad, el Instituto Nacional Electoral ha decidido sancionar a un diputado panista y al PRI, por presentar lo que calificó como denuncias “frívolas”, sin sustento jurídico y sin pruebas.

Sanciona al panista Jorge López Martín por presentar como evidencia sólo recortes periodísticos y un enlace a internet. Al PRI le sanciona por la exageración en las cifras en la denuncia contra el mandatario de Aguascalientes Martín Orozco.

Ojalá y estas sanciones impidan que en el futuro otros repitan aquellos “shows” de quienes acudían con “pruebas documentales” y sólo llevaban cajas vacías. La política es sinrazón y mala fe, sí, pero por lo mismo debe ser seria.





PAN: gobernadores proaliancistas



El próximo domingo vence el plazo para que los partidos notifiquen a las autoridades electorales sobre su intención de ir en alianza en las próximas elecciones estatales y municipales. Oficialmente nadie ha notificado.

Quizá porque los dirigentes nacionales del PAN Ricardo Anaya y del PRD, Alejandra Barrales, no pueden todavía convencer a sus grupos -o tribus-, los cuales andan a la greña.

No importa que diez gobernadores panistas exhorten a apurar las alianzas, ni a que el tiempo se agote. Las bases no quieren.

NOTAS EN REMOLINO





Anuncia la SEP el nuevo modelo educativo. Aunque advierte que el próximo enero dará a conocer un cronograma de su aplicación, uno, que ha visto otras reformas educativas, siente como que se enchina la piel, de puros nervios… Tiene razón el director editorial de El Economista Luis Miguel González. En el caso de la trágica explosión de cohetes en Tultepec, lo importante es saber que pasó, para impedir que vuelva a ocurrir… Una inquietud. ¿dónde se alojan los militares y policías federales que llegan a las poblaciones de la República a reforzar a las policías locales? Más importante, ¿quién paga el alojamiento, el gobierno local o el federal?... Urgen a los diputados a aprobar la minuta que autoriza el uso medicinal de la marihuana. Bien, sólo que el Congreso se vuelve a reunir hasta el próximo febrero. Paciencia, pues… En Veracruz, el gobierno estatal anuncia subsidio a la tenencia, al menos durante los dos años que durará la administración de Miguel Ángel Yunes… Los analistas de la opinión pública hacen notar que una cosa es lo que piensa el círculo rojo de los militares y otra muy distinta lo que piensa el ciudadano de a pie…