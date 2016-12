Martha Anaya



MOMENTOS CUMBRE DEL AÑO



En términos políticos, el momento de momentos del 2016 --si no es que del sexenio-, fue el de la visita de Donald Trump a Los Pinos, a invitación de Enrique Peña Nieto, en plena campaña presidencial en los Estados Unidos.

Un error garrafal en términos diplomáticos, que no sólo le ganó el repudio nacional e internacional al Presidente de México, sino que le costó la cabeza al hombre más poderoso del gabinete en aquel momento: el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

La visita del candidato republicano, recordemos, ocurrió la mañana del 31 de agosto pasado, cuando Trump pasaba por un mal momento en su campaña y Hillary Clinton apuntaba para ganar su pase a la Casa Blanca.

La invitación y el trato presidencial que Peña otorgó al multimillonario, no se lo perdonó Barack Obama al mandatario mexicano.

Días después, el 7 de septiembre, el mexiquense se vio obligado “por el imperio” a solicitarle la renuncia a Videgaray, artífice de la visita, como pago y castigo público de su ambición y su yerro.

La clase política se cimbró. Caía el arrogante y todopoderoso jefe del gabinete (porque así actuaba, como el mandamás), en lugar de quien –una vez más- parecía tener un pie fuera del equipo: Miguel Ángel Osorio Chong.

Los pronósticos para la sucesión presidencial sufrieron un vuelco.

-0-

LA RECAPTURA DEL CHAPO.- El 2016 abrió de manera inesperada y propicia para el Secretario de Gobernación.

Miguel Osorio Chong se hallaba debilitado tras la fuga –en julio del 2015-, del líder del cartel de Sinaloa. La fuga del penal del Altiplano de Joaquín Guzmán Loera lo había dejado prácticamente sin posibilidades de jugar por la candidatura presidencial.

Pero el 8 de enero pasado, el Chapo Guzmán fue de nuevo detenido –por agentes de la Policía Federal-, devolviéndole la “vida” al hidalguense.

¿Que la detención ocurrió de manera providencial, porque a los marinos ya se les había escapado el narcotraficante por las alcantarillas de Los Mochis, en Sinaloa?

Ciertamente. Pero eso era lo de menos. Osorio Chong volvió a acomodarse –aunque en Los Pinos no les haga gracia- en la carrera por la Presidencia de la República.

-0-

EMBOSCAN A MILITARES.- El 30 de septiembre del 2016 quedó marcado como un día negro para el Ejército Mexicano, y como origen del punto de quiebre en el discurso del secretario de la Defensa.

En esa fecha, un convoy militar que transportaba a un delincuente herido, fue emboscado por un grupo de criminales a la entrada de Culiacán, Sinaloa. Seis soldados murieron, ocho quedaron heridos y un socorrista de la Cruz Roja resultó también lesionado de bala.

A partir de entonces, la voz del general secretario, Salvador Cienfuegos, se hizo más sonora y apremiante en sus exigencias al Ejecutivo –y a los poderes legislativo y judicial- para que se les otorguen mayores garantías y capacidad de acción a las Fuerzas Armadas, si es que se les quiere tener persiguiendo delincuentes.

Si no, dijo el general, gustosos regresan a los cuarteles porque no les gusta lo que están haciendo.

Ese es el discurso --¡impensable hace unos años!- que hoy escuchamos de un general de división del Ejército Mexicano.

-0-

GEMAS: Jueves 1° de diciembre: El dólar rebasó los 21 pesos en ventanilla, tras conocerse la renuncia (a partir de julio próximo) de Agustín Carstens al Banco de México.