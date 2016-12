Sergio Arturo Venegas Ramírez

Privatiza Marcos Aguilar las calles







El Chavo: Marcos Aguilar Vega se ha convertido en el favorito para los memes queretanos, como en este, a propósito de la privatización del servicio de limpia. FOTO: FACEBOOK

-OÍDO EN EL 1810-

-¡PREEEPAREN!-

-¡AAAPUNTEN!-

-¡FUEGO!-

Fue sin querer, queriendo: SabinoYa.La administración de Marcos Aguilar Vega vuelve a demostrar que le vale madre la opinión de los ciudadanos: Habrá parquímetros, en contra de la opinión de un importante sector de vecinos y comerciantes del Centro Histórico. Palo dado, ni el INAH quita.Negocios son negocios.La empresa Aquiles Park rentará nuestras calles, con una jugosísima concesión de 85% por ciento de los ingresos, a 15 años. De nada sirvieron la oposición ciudadana ni las críticas en redes sociales y en los pocos medios de comunicación no alineados.Este presidente municipal, que echa bendiciones en sus discursos, que ya privatizó el antes excelente servicio de recolección de basura y el procesamiento de esta, ahora otorga a una compañía el cobro por usar la vía pública.Marcos Aguilar no escucha a la sociedad, dijo la maestra universitaria Fabiola Larrondo, habitante del casco antiguo, al condenar la explotación de basura y calles por parte de empresas particulares.Dijo la también exdirectora del Registro Civil de Querétaro que los residentes del Centro Histórico tienen medio año pidiendo cita con el alcalde, sin que este se digne contestarles y mucho menos recibirles. “No somos invisibles”, remarcó.La sordera es absoluta.Así las cosas, y pésele a quien le pese, el Ayuntamiento capitalino ha logrado la autorización del INAH para colocar el mobiliario urbano, excepto en algunos lugares prohibidos por la dependencia, como Plaza de Armas y otros sitios históricos.Los de Aquiles Park están felices. Obtendrán cientos de millones de pesos de ganancia, a costa de complicarle la vida a los queretanos.¿A cambio de qué, Marcos?Callado.¿Hasta cuándo seguirá guardando silencio el señor secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa? Eso se comenta en los cafetines queretanos al ver la persecución, con órdenes de aprehensión incluidas, en contra de miembros de su Gobierno.Es pregunta.Crecen.Con la mira puesta en constituirse como partido político, Antorcha Campesina celebrará en Querétaro su 26 Aniversario el próximo 15 de enero, con la presencia de unos 18 mil invitados, adelantó este miércoles el dirigente estatal Jerónimo Gurrola Grave, en compañía de Rosa María Morales, Sonia Juárez, Magdalena Reséndiz, Margarita Flores y Clemente Pérez, miembros de su Comité.Los actos conmemorativos servirán para hacer un recuento de las obras promovidas por los antorchistas en los 18 municipios, acciones que han sido gestión propia y que se han tramitado en instancias locales y federales, e incluso a través de movilizaciones.“Vemos -apuntó Gurrola- que miles de familias han resuelto una impresionante lista de necesidades como lotes para vivienda, recámaras adicionales, unidades básicas de vivienda, escrituración de lotes, obras de agua potable y alcantarillados, electrificación, pavimento de caminos, escuelas, aulas, laboratorios, clínicas de salud, drenajes, recursos para un teleauditorio de 48 millones de pesos, asuntos legales, entre otras, que han hecho menos dura la vida de los mexicanos humildes”.Los festejos del 15 de enero estarán encabezados por el dirigente nacional, Aquiles Córdoba Morán, fundador de Antorcha, hasta ahora miembro del PRI y ahora promotor del partido antorchista.Órale.Bien azules.Mientras el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, juega al ventrílocuo con muñequitos de la Guerra de las Galaxias, en el México real los gobernadores le exigen regresar a tierra y hacer alianzas para ganar el Edomex. Uno de los organizadores del frente es el mandatario queretano.Ojo, Ricardo.Tranquilo.Que el rector Gilberto Herrera Ruiz no se inmuta con el emplazamiento a huelga del comité pirata del SUPAUAQ, y esperará la decisión de la próxima Sesión del Consejo Universitario. Es que hay dos comités: El que legitimó el máximo órgano de la Universidad Autónoma de Querétaro y el que reconoció el Gobierno de Pancho Domínguez a través de la autoridad laboral.¡Porca miseria!

Líder: Jerónimo Gurrola reveló este miércoles que Antorcha Campesina buscará convertirse en partido político pasando el 2018. FOTO: ESPECIAL

Versátil. Ricardo Anaya Cortés, líder nacionaldel PAN, lo mismo juega con muñequitos que agarra la cámara.FOTO: PAN