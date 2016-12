Sergio Centeno García





La UAQ bajo ataque

Lo que tienen los panistas a diferencia de cualquier otro partido en México es que cuando se hacen del poder lo ejercen dictatorial y absolutistamente. No importa si es encarcelando, calumniando o difamando, el chiste es eliminar a quienes ellos consideran enemigos y apoderarse de todo aquello que tenga cierta importancia política. Esa el caso que aquí en Querétaro la derecha panista en el poder no quiere dejar ningún puesto político, académico o institucional a la deriva, desea a toda costa apoderarse de toda instancia de decisión en el estado. No les basta con tener bajo su control hasta el momento la presidencia municipal, la gubernatura, el Tribunal Superior de Justicia, la legislatura local, el IEQ y tantas otras instituciones estatales, quieren más, lo quieren todo bajo su absoluto dominio.

En estos días estaban a punto de apoderarse de lo que antes fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que ahora al parecer cambió su nombre por “Defensoría” de los Derechos Humanos. El caso es que los diputados locales panistas, por desgracia con mayoría en el Congreso Local, estaban por designar a un “defensor” de los derechos humanos a modo, alguien de su entera confianza que no les signifique problema alguno en caso de violentar los derechos fundamentales de algún ciudadano.

En fin, al parecer no les ha costado mucho trabajo irse apoderando poco a poco de toda instancia de importancia política, económica, académica o social en el estado, con la muy digna excepción de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde para fortuna de los universitarios y sobre todo de la educación pública, laica y gratuita, el gobierno estatal panista se ha encontrado con un “hueso muy duro de roer”, con un máximo dirigente universitario, un Rector que no sólo tiene excelentes credenciales académicas, sino también una visión muy clara de Universidad Pública y un concepto bien definido de lo que significa la autonomía universitaria, la cual faculta a la Universidad para elegir sus propios directivos, darse sus propias normas y tomar sus propias decisiones.

Esto último le ha caído muy mal al gobernador panista Francisco Domínguez, porque atenta precisamente contra su tendencia absolutista de querer mandar en todo el estado; es decir, le molesta de sobremanera que haya una sola institución relevante que no esté bajo su control absoluto.

Por ello, casi desde el inicio de su administración realizó un primer intento de atacar al Rector utilizando a uno de los sindicatos universitarios: el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (STEUAQ), cuya líder, Laura Leyva, es totalmente antagónica al actual Rector, dado que pertenece al grupo político del anterior Rector y apoyó en el 2011 al candidato perdedor de aquel grupo. Así que en marzo de 2016, el gobierno estatal panista otorgó todo su apoyo al grupo de Laura Leyva en el STEUAQ cuando estallaron la huelga contra el Rector. Fue tal el apoyo que el gobernador panista dio a esta señora, que a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del estado, emitió un laudo (resolución) que otorgaba toda la razón al STEUAQ obligando a la UAQ a pagar todas las demandas que este sindicato había solicitado en su pliego petitorio. Una resolución por supuesto atípica, inédita y sobre todo “anti- natura”, pues la derecha panista ha estado y estará siempre en contra de toda reivindicación obrera, de toda demanda emanada de la clase trabajadora que atente contra los privilegios del patrón, y para muestra el trato que le ha dado a los propios sindicatos que agrupan trabajadores del estado y del municipio. No obstante, por increíble que pudiera parecer, el gobierno panista utilizando su JLCA aquella vez tomó partido en contra del patrón y atacó a la UAQ obligándola a pagar algo que estaba totalmente fuera del alcance financiero de nuestra Alma Máter, lo cual puso a nuestra Universidad en riesgo inminente de quiebra financiera.

Algunos universitarios muy cercanos al conflicto en aquella ocasión me comentaron que fue tal la intromisión en la UAQ del gobierno estatal panista, que el mismo gobernador Francisco Domínguez al poner en jaque financiero a la Universidad, quiso aprovechar la situación para convencer a directores de Facultad y a dirigentes estudiantiles de desconocer al Dr. Gilberto Herrera Ruiz por incapacidad para negociar y exigir su renuncia. Pero ¡oh sorpresa!, al parecer más de un 95 % de los “invitados” a “desconocer” al Dr. Gilberto Herrera Ruiz, lo mandaron por un tubo diciéndole: “Yo estoy con la UAQ, hable con el Sr. Rector”. Esto dio al traste con este primer intento de colocar en la rectoría a uno de sus incondicionales y acto seguido, el laudo que había emitido la autoridad laboral en contra de la Universidad, quedó sin efecto.

Hoy en día sin embargo, la pretensión del gobierno estatal de colocar en la rectoría aun incondicional no ha cesado, por el contrario, está más viva debido a que las elecciones para Rector serán en noviembre del año próximo y los operadores del gobierno estatal trabajan duro en ello. Por esto es que los ataques en contra de la UAQ se han intensificado últimamente y para ello utilizan cuanta institución estatal está bajo su control.

Concretamente el gobierno panista ha hecho un uso faccioso de la llamada Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE), intentando a través de sus “observaciones” hacer ver a la UAQ como un ente público opaco y tendiente a desviar sus fondos. Con esta intención la ESFE del gobierno estatal ha hecho a la UAQ una gran cantidad de “observaciones”, muchas de ellas producto exclusivo de la ignorancia que sobre la dinámica universitaria tienen estos “fiscalizadores autónomos”. Por ejemplo, hacer una “observación” porque para adquirir tal o cual instrumento necesario para la investigación no se convocó a tres proveedores como lo marca la norma, o bien porque dicho proveedor no pertenecía al padrón de proveedores de la Universidad. Lo que no sabe la ESFE es que tal accesorio o instrumento sólo lo manejaba tal proveedor, o éste era el único que manejaba productos de calidad a satisfacción de los investigadores, que son los que saben. Y por lo mismo, si era la primera vez que se necesitaba ese proveedor no estaba registrado en el padrón.

Del mismo modo, la ESFE ha dicho que la UAQ adeuda a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) más de 178 millones de pesos, lo cual ha sido ya bien contestado y argumentado por la rectoría, pero además cobrarle tal cantidad a la Universidad es una vulgaridad si se toma en cuenta que la UAQ utiliza el vital líquido casi exclusivamente para servicio de sanitarios, ya que nada produce que requiera un alto consumo de agua. Así que cobrarle casi 179 millones de pesos por cinco años, que es el tiempo que tiene la actual rectoría administrando la UAQ, equivaldría a cobrarle ¡39 millones de pesos por año! Y esto, esto es una soberana tontería, por no decir otra cosa. Es claro que es un ataque del gobierno estatal panista contra la UAQ. Bueno sería que la ESFE se pusiera a fiscalizar el dinero que el gobierno estatal panista despilfarra en viajes de placer y obras de relumbrón que ningún impacto social real tienen, pero esto, fiscalizar a su patrón, nunca lo harán.

Otra forma de intervenir en la Universidad por parte del gobierno estatal panista es utilizar facciosamente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues así como lo hicieron en marzo pasado para ayudar al STEUAQ en contra de la rectoría, hoy lo hacen para favorecer a un grupo que dice ser “Comité Ejecutivo” del SUPAUAQ. Y para asumirse como tal, este grupo cuenta exclusivamente con un solo documento: una “Toma de Nota” ilegalmente obsequiada por el gobierno estatal, toda vez que para haberle sido entregada el Comité Ejecutivo saliente debió haber entregado una serie de documentos oficiales que nunca entregó porque el proceso electoral aún no culminaba, y sin embargo, sabiéndolos de los suyos, la JLCA les otorgó el reconocimiento pasándose por alto las instancias legales y legítimas del Sindicato de maestros. Este autodenominado “Comité Ejecutivo”, en los últimos días está haciendo la función de grupo de choque del gobierno estatal, pues intentó entre otras cosas, por medio de la violencia reventar la Asamblea General del SUPAUAQ para que no se llevara a cabo, y del mismo modo, la semana pasada cual delincuentes tomaron violentamente (destrozando puertas y cerraduras) las instalaciones del SUPAUAQ, lo cual es evidentemente un acto ilegal y anti universitario. Sabedores de que tienen el apoyo del gobierno estatal panista para hacer cuanta tropelía se les ocurra, este grupo de choque sindical ha “emplazado a huelga a la UAQ” para marzo próximo. Situación que como maestro universitario me permito aclarar aquí: es FALSO que el SUPAUAQ haya emplazado a huelga a la Universidad, porque la gran mayoría de maestros universitarios aún no hemos tenido nuestra Asamblea General para discutir y votar al respecto. Quienes sí lo han hecho, son unos cuantos maestros activos (80 a lo mucho, de entre 1800 que somos), que se han constituido en un grupo de choque apoyado por gobierno del estado, cuyo único interés es imponer en la rectoría a un incondicional de ese gobierno. Aclaro.



