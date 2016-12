José Fonseca



Precio de la gasolina, ¿un flamazo?



La portada de El Economista nos presentó en explícita gráfica el calendario para liberar los precios de las gasolinas en la República, lo cual significará alzas; pero ahora resulta que, además, por logística y costos, adicionalmente, habrá un alza el inminente enero de 2017.

Tal circunstancia aporta un elemento más a la incertidumbre económica del nuevo año, porque aún no se determina cuál será el precio de las gasolinas. Tal parece que hay una cierta dificultad para comunicar.

Lo cual no sólo causa especulaciones, a cuál más alocada, sino que a los ciudadanos de a pie nos pueden llevar a concluir, como dijo Luis Miguel González, que en enero sufriremos un flamazo.





¿Sinergia entre panistas mexiquenses?



En el Estado de México dos de los principales alcaldes del llamado cinturón azul, el de Naucalpan y el de Huixquilucan están enfrascados en una disputa provocada por una singular confrontación de intereses, fundamentalmente económicos.

Afirman que en el CEN del PAN ven con preocupación esta confrontación, la cual llega en el momento más inoportuno para el panismo que se dispone a disputar la gubernatura del Estado de México.

Aunque en el CEN del PAN declaran que “hay sinergia con el panismo mexiquense”, pero también les advierten que deben alinearse a los lineamientos de la dirigencia nacional.





Cuando en el PRI no se entendieron



El 4 de octubre de 1987, el PRI “destapó” a Carlos Salinas de Gortari como su candidato presidencial, postulación que decían le daría continuidad a la tarea iniciada en 1982.

Al saber de la postulación, muchos políticos priístas se desilusionaron. Unos, como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, optaron por renunciar al partido y fundaron lo que luego fue el PRD.

Otros muchos simplemente empezaron a dejar la política. Su argumento central fue que se cerró la permeabilidad sexenal. “No hablamos el mismo lenguaje”, dijeron.



NOTAS EN REMOLINO



En la Asamblea Constituyente ha empezado una discusión que podría llevar a que se incluyera en la Constitución de la Ciudad de México la aprobación del uso lúdico de la marihuana, si lo hacen saldrán chispas… Como sea, los diputados constituyentes han decidido que se tomarán un receso de once días. Las Fiestas, usted sabe… A pesar de las ilusiones de algunos gobernadores perredistas, lo cierto es que en el partido del sol azteca se confirma lo aseverado en este espacio hace dos meses. Parece que es inevitable que el candidato presidencial sea el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera… En Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles ha denunciado que sus antecesores malgastaron el dinero destinado a la seguridad. El boquete financiero ha impedido que se aumente el número de policías en la entidad… Fuentes legislativas aseguran que de nuevo son las bancadas panistas en el Senado y la Cámara de Diputados las que ponen trabas para aprobar la ley de seguridad interna. Cosas de los intereses político electorales, seguramente… A los pacientes lectores y a todos los compañeros de El Economista, les deseo una Navidad llena de bendiciones…