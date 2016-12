Luis Núñez Salinas

… A Sebastián le costó trabajo convencerme, su plática fue seria y llena de objetividad – pensó su Papá- demasiado para un niño de segundo de primaria… ¡no le veo problema!... pero, ¿Dónde encontraré a ese niño y su hermanita…?…Franquico caminó muy rápido, el niño aquél lo estaba siguiendo desde hace algunos días, tratando como de platicar. y ¿Si me quiere acusar con la policía? – pensaba- y ¿Si me quiere quitar a mi hermanita?Sabía Franquico ya muy bien el camino para entrar al mercado, ese aquel que quedaba a 9 dedos de calle, de la casa de puertas grandes de madera, ahí en donde vive con su hermanita.Llevaba ya algunos días que comprendía que aquellos grandes regalos que hacía, eran llamadas piñatas, y que así de bonitas como él las fabricaba -en el taller en donde le dieron trabajo- las personas las compraban, las llenaban de dulces y frutas, las rompían y luego todos se arrodillaban y peleaban por obtener el mayor número de piezas, unas para comérselas, y otras para guardarlas.¡Qué trabajo le costó aprender eso!Se había hecho un hábil fabricante de piñatas, y toda la gente quería comprar aquellas que el niño Otomí, hacía.… Sebastián corrió prontamente a pedir algunas cosas a su Mamá, sabedor de que iba a contar con todo su apoyo, y de que no se le había olvidado lo que le dijo:“Tú puedes imaginar de mil manera de cómo ayudar a aquél niño”, -que con su hermanita, dormían todos los días afuera de la casa de ellos-¡Quiero comprarle una piñata a aquél niño! – le indicó a su Mamá, dentro de una lista de varias cosas que deseaba hacer- luego deseo le hagamos una cena muy rica, con ponche, buñuelos, atole y mil cacahuates y frutas de diciembre – cada vez mayormente se emocionaba-Mamá solo movía su cabeza, viendo como le brillaban los ojos a su hijo.¿Qué Mamá le podía negar a su hijo un regalo como ese?, Sebastián había hecho un trabajo noble, se había esforzado en la escuela, y lo que pidió de regalo de navidad, creo que nadie lo había hecho.¿De dónde de se le ocurren tantas cosas a Sebastián? – seguía pensando Mamá-¡Quiero comprarle mucha ropa! A él y su hermanita… -perdía el aliento de decirlo- luego una pelota, una muñeca, ¡bueno no!... ¡muchas muñecas a su hermanita!... ¡un carrito de plástico!... unos zapatos… ¡una mochila!... ¡no!... mejor que me acompañe a la escuela.Mamá todo le asentía con la cabeza…… Franquico en el taller trabajaba duro.El señor que le había dado el trabajo, le decía que cada día se acercaba más una tal cena, en donde la gente celebraba algo, y por esa razón, le pedía más y más piñatas.Y como le daba un billete por cada piñata, entre más hiciera, más papeles tendría -de esos que servían para cambiar por un tamal y un atole-… ¡Cada día! y ¡dos veces!Su amigo, aquel que le había conseguido su trabajo, no lo volvió a ver, era un niño que lograba platicar poco con Franquico, y ellos se entendía muy bien.Aquella tarde, tenía que terminar más de 6 dedos de piñatas, y tenía todos los materiales para hacerlo. Así que ni tardo, comenzó a hacerlas, cuando de pronto, llegaron dos señoras:¿Hola niño como te llamas? – preguntaron muy sonrientes--¡Franquico les entendió perfectamente! sorprendido incluso-… me llamo Franquico… - un poco en voz baja-¿Francisco?... – volvieron a preguntar-¡No!... Franquico. – insistió-¿Tienes Papá y Mamá? – insistían en la plática-¡No!... mi Papá se fue, y mi Mamá murió – cierta tristeza-¡Entendemos!... ¡No puedes estar aquí! – dijeron firmes- , así que tenemos que llevarte a otro lugar.¿Qué? – respondió con admiración- ¡pero mi hermanita y yo aquí trabajamos!... de aquí tengo para comer… si me quitan ya no tendré nada… ¿por qué?...Salieron, Franquico lloraba y su hermanita lo seguía… -también llorando seguramente-… El Papá de Sebastián hacía todo por tener a tiempo el deseo de su hijo -aunque por las fechas no era fácil acceder a todo lo pedido- él y su esposa, se habían hecho a la firme intención de cumplírselo.Siendo hijo único, encontraban en él, un dejo de tristeza, un poco de sensación de soledad. Debido a que ya no pudieron tener más hijos… ¡aunque en realidad les hubiera gustado tener 5!Llegó a la casa, desempacó todo lo que tenía, unos pantalones, unas muñecas, unos zapatos… ¡no les faltaba nada!, y lo más importante, ¡la comida!... Sebastián había insistido en que la comida era lo principal.Recordaba: ¡La comida!... ¡Papá la comida es lo principal!...… las señoras llevaron a Franquico a una casa toda de color blanco, en el camino le platicaban que estaría mejor, que ya no tendría que trabajar y que conocería más niños y su hermanita más niñas.¡Los niños deben de ser y estar con niños! Le repetían.La admiración de Franquico hacia las señoras era grande, ¿Cómo les entendía?, ¿Por qué con ellas si podía hablar? y ¿con las demás personas no?Llegó a una habitación. Los bañaron, a él y a su hermanita, luego les dieron de comer cosas que Franquico no conocía y que nunca había probado.… y esto, ¿Cómo se llama? – preguntaba intrigado-¡Bolillo! – le contestaban sonrientes las señoras riendo un poco-… ¡llegó por fin la fecha!Era 24 de diciembre de 1972, la lujosa casa de Sebastián estaba llena de luces, escarchas colgaban de un arco al otro, la entrada adornada con pequeñas luces de colores, interminables cadenas de focos rojos, azules, verdes, blancos… ¡Incontables!Cada pilar tenía hermosas coronas de esferas rojas y doradas, un pino enorme estaba al pie de una de las escaleras, este coronado con hermosa nieve artificial y pelo de ángel – ese que si lo tocabas mucho te cortaba-Sebastián estaba nervioso, ¡como nunca!, esperaba ansioso a sus invitados especiales.Se tomaba las bolsas de sus pantalones, ¡ahí se secaba su sudor!, sus manitas mojaban como nunca antes.Se santiguaba y se tomaba sus manitas, y rezaba… ¡Que ya lleguen!... ¡Ya!Se abrió el portón de la casa, se escuchó el crujido de las maderas, las aldabas chocaban y tintineaban… y ahí estaban, sus invitados especiales de aquella Navidad:¡Franquico y su hermanita¡Entraron Papá, Mamá, las señoras, Franquico, y tomada de la mano, ¡Su hermanita!, una linda morenita de ojos negros, con cabellito corto… ¡demasiado pequeñita! – pensó Sebastián.Corrió a su encuentro -lo más pronto que le permitía su poliomielitis- los vio y los tomó de las manos.¡Vengan les dijo! Les tengo preparadas mil sorpresas… ¡Papá! ¡Mamá! Ustedes también vengan. – les indicó-… Franquico nunca había visto una casa como la de Sebastián, sus ojos hacia donde volteaba, veía cosas nuevas, grandes y hermosas.Las señoras le habían dicho que iba a ir a visitar a un niño, que desde hace mucho lo quería conocer, y que le tenía una gran sorpresa.Franquico estaba también emocionado, ¡un calor especial recorría por su cuerpo!, y su hermanita se llenaba de alegría. Con ojos grandes y la boca abierta, vio una de sus piñatas que colgaba de uno de los arcos.¡Era una de sus favoritas! – se emocionó-En un hermoso y claro hñähñú Sebastián le dijo:Franquico, a partir de hoy, vivirás aquí como uno de mis hermanos, como si hubieras nacido de mi misma Mamá, serán tú y tu hermanita, quienes me acompañen en esta casa, que desde hoy, es también su casa…Un gran silencio se presentó.¿Es verdad? – miró Franquico a las señoras-¡Sí! –respondieron-, es verdad.Franquico abrazó a Sebastián en un largo y profundo momento, como si se hubieran conocido desde hace muchos años, como si hubieran vivido juntos por siempre…… ¡ahora lloraba!, pero no era de miedo o de soledad, ya no habría sueños tristes, ni levantadas mojadas…… ahora sus lágrimas eran de ¡felicidad!.¡No te había dicho!, el día que llegué a esta casa, cuando caminaba con Sebastián a nuestros cuartos, había en una sala grande, una imagen hermosa de una Señora, vestida de color crema y café, en un elegante vestido, con un niño en los brazos, coronada con una hermosa diadema de oro y con un rostro hermoso.¡Era la misma Señora que nos ayudó! Cuando mi hermanita se desmayó y tuvo unas fiebres muy altas.Ella nos llevó al doctor…- FIN -