Martha Anaya



GEMAS DEL 2016



Este año que se va, ha sido pródigo en Gemas para este Alhajero. ¡Un enorme agradecimiento a todos los participantes --voluntarios e involuntarios-, por su generosidad.

Comenzamos...

El primer regalito que elegimos del 2016, --nomás para abrir la sonrisa- lo tomamos del chateo que dio a conocer la Procuraduría general de la República, entre Joaquín El Chapo Guzmán y Kate del Castillo.

Era el momento de la invitación a la actriz para verlo de nuevo: “Te cuidaré más que a la niña de mis ojos”.

Seguimos con dos de los episodios que cimbraron el año por la fuerza de los discursos:

-El “regaño” del Papa Francisco a los obispos mexicanos en plena Catedral Metropolitana:

“La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad; no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa; no pongan su confianza en los ‘carros y caballos’ de los faraones actuales…”

-Y la reacción del Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ante la emboscada que sufrieron miembros del Ejército Mexicano en Culiacán:

“De manera cobarde y ventajosa nuestros soldados fueron emboscados por un grupo de enfermos, insanos, bestias, criminales con armas de alto calibre, seres sin conciencia, que basan sus acciones en atemorizar a gente de bien”.

Por lo demás, ahí les va una batería de frases de algunos de nuestros políticos y jerarcas religiosos:

Andrés Manuel López Obrador: “Entiendan. (Aurelio) Nuño da flojera”.

Vicente Fox: “La tres de tres es una mamada”

Rosario Robles: “Los periódicos sirven para matar moscas y limpiar vidrios”

Norberto Rivera: El ano está hecho para recibir.

Javier Duarte: “Sólo falta que me investiguen los extraterrestres”.

Miguel Angel Yunes Linares: “Le urge a este señor (Javier Duarte) ir a un psiquiatra porque definitivamente está fuera de la realidad todo lo que dice”.

Alejandro Murat: “Mientras yo esté aquí (en Oaxaca), mi papá no pisará el estado”

Manlio Fabio Beltrones: “El muerto no ayuda”.

Jaime Rodríguez El Bronco: “¡No la jodan, paguen sus impuestos!”.

Alfredo Castillo: “La CONADE es una agencia de viajes”.

Enrique Peña Nieto: “No creo que un Presidente se levante –y perdón que lo diga-, pensando en cómo joder a México”.

Paulo Carreño: “Ese episodio (la visita de Donald Trump), me parece que es una nota de pie de página cuando mucho”.

Luis Enrique Miranda: “Y sí me falta estudiar. Precisamente no estudié siquiatría para entenderla a usted”.

Y va esta enjundiosa y motivante invitación del dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, a sus correligionarios:

"En este partido todos somos indispensables, las puertas siempre estarán abiertas para los priistas que quieran ayudarnos a triunfar, pero esas mismas puertas estarán abiertas para los que se quieran ir. ¡Y que se vayan de una vez!"

Pero el remate se lo dejamos a un cartel aparecido en una de tantas manifestaciones: ““¡Urge el Tafil en la canasta básica para aguantar a los que nos gobiernan!”.

-0-

GEMAS: ¡Que pasen unas hermosas fiestas navideñas y de fin de año! Nos reencontramos al despuntar el 2017.