Paula, la primera promotora cultural

Del álbum: La escritora Paula de Allende, en septiembre de 1979, dos meses antes de morir, en un coctel ofrecido por la Casa de la la Cultura del Municipio de Querétaro, acompañada por el entonces alcalde Mariano Palacios Alcocer y los periodistas Sergio Arturo Venegas Alarcón, Luis Roberto Amieva Pérez y Rogelio Garfias Ruiz. FOTO: ALBERTO HERRERA

En memoria.Hace 37 años murió la mayor promotora cultural de Querétaro: Paula de Allende, uno de los personajes más polémicos del siglo XX queretano, en el que irrumpió y sacudió con todo su talento y mente abierta.Poeta, periodista y maestra, tuvo alumnos destacados, como el también desaparecido Manuel Herrera Castañeda (hoy premio nacional), el actual embajador en Dominicana, Carlos Tirado y el ex director cultural Enrique Villa.Encantadora, culta y feminista, cautivó y fue amiga de los escritores Eraclio Zepeda, Carlos Monsiváis, Gustavo Sáinz, Juan de la Cabada, Juan Bañuelos, Abigael Bohórquez y Alejandro Aura, con quien abrió una de las primeras galerías de Querétaro: La Cueva de Qronopios, en el andador de Libertad.Organizó talleres de poesía y pintura, exposiciones, recitales, lecturas, mesas de prensa y sin fin de actividades culturales en la ciudad aún muy conservadora de principios de los setenta, a la que impactó con su espíritu libérrimo.Hizo televisión en México al lado de Jorge Saldaña y aquí en el primer canal local, el 9, con sus estudios en Zaragoza 15 Poniente.Cercana a dos de los grandes rectores de la UAQ, Hugo Gutiérrez Vega y Mariano Palacios Alcocer, que mucho la quisieron y admiraron, encontró en ellos el apoyo negado por las instancias oficiales para sus proyectos.Autora del libro de poemas “Puerto de Abrigo” en el que revela su alma sensible pero indomable, impulsó la Casa de la Cultura dirigida por su hermana Lupita en la administración municipal de Mariano (1976-1979), en donde abrevaron Julio Castillo y Gerardo Esquivel, entre otros de nuestros talentos.Como periodista colaboró con Rogelio Garfias en el Diario y en la fundación de Noticias, creando El Ruido de las Letras, espléndido suplemento cultural.Ahí la conocí y formamos un sólido vínculo, al grado de haber sido madrina de bautismo de mis hijos Sergio Arturo y Juan Armando.Con los ya fallecidos Rogelio Garfias, René Chambón, Pedro Montiel Cárdenas y Manuel Herrera Castañeda, entre otros, disfrutamos largas tertulias en su casa de La Cañada, su puerto de abrigo.Estaba en plenitud, a sus menos de 40 años de edad, en esa navidad del 79 cuando la sorprendió un infarto cerebral, privando a Querétaro de una de sus mentes más brillantes y a la mayor promotora cultural del siglo XX.Nadie la ha podido superar.Descanse en paz.Violentos.Los troles y operadores del Centro Cívico reaccionaron airados en las redes en contra del dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel, por haber acusado al alcalde Marcos Aguilar de estar haciendo negocios a costa de los queretanos. Le dijeron de todo y sin medida.Lo cierto es que la mitad de la población está indignada por la privatización de la basura y los parquímetros y la otra mitad (o casi) está arrepentida de haber votado por Marcos Aguilar. Basta preguntar en la calle lo que piensan los queretanos, para comprobarlo.Y, bueno, el ensoberbecido edil –al que el regidor Francisco X. Alcocer “Chicovel” le pide cambiar su orden de prioridades, está que no cree en nadie y responde agresivamente los cuestionamientos.Como le ocurrió a su maestra de la Facultad de Derecho, Fabiola Larrondo, quien le manifestó el enojo de los vecinos del Centro Histórico por sus decisiones y le contestó: Yo también estoy enojado con ustedes. Así, entre rápido y furioso, Marcos Aguilar dilapida el bono democrático recibido en las elecciones del 2015.Eso, a querer o no, le pega al Partido Acción Nacional y beneficia a los partidos de oposición, que tienen un campo fértil para los comicios del 2018. ¿A poco no?Blanca Navidad.Hoy que vivimos las tradiciones y lejos la persecución religiosa y la Cristiada, costaría trabajo creer que en los años 70 hubo un delegado de la Secretaría de Educación Pública que pretendió censurar las celebraciones navideñas, enfrentando la férrea oposición del profesor Eduardo Loarca Castillo, ex dirigente magisterial, ex director del Museo Regional, cronista de Querétaro hasta su muerte y hoy fraccionamiento violento de lacapital.Aquél funcionario federal quiso imponerle al también director del Conservatorio de Música que en las fiestas y tradicional desfile de carros bíblicos se cantaran ¡villancicos laicos!Está usted loco, le respondió el profe Loarca, eso no existe. Y, por supuesto, no hubo ni hay ese género musical-literario.Querétaro cantó, bajo la batuta de don Eduardo y del maestro Aurelio Olvera Montaño, los villancicos tradicionales.Esos que siguen dominando estas fechas.Querétaro es así.Estación Zombie.La lúgubre historia de un nuevo partido político, Convergencia Ciudadana, promovido por José Luis Aguilera Ortiz –papá del secretario de Trabajo del Estado- con una nómina plagada de desaparecidos o con duplicidades del partido naranja, que todavía regentea.De terror.Sanjuanense.A diferencia de la mayoría de los presidentes municipales, que ya bajaron la cortina 2016, el de San Juan del Río, Guillermo Vega, mantiene el ritmo de trabajo y continúa con giras y actividades. En algunos días estará ejecutando obras de pavimentación por 40 millones de pesos, como parte de los programas estratégicos de infraestructura. Y sin tanta promoción.Que el escultor Juan Velasco y Perdomo, padre de El Danzante, tendrá que esperar su posible ingreso al Panteón de los Queretanos Ilustre, nos dice el cronista Andrés Garrido, porque el reglamento municipal exige un mínimo de 10 años de la muerte del personaje para ser considerado ilustre.Ese plazo ya lo cumplieron otros queretanos distinguidísimos, como Fernando Díaz Ramírez, Antonio Pérez Alcocer, El Teacher Herrera y Francisco Cervantes Vidal, por no hablar del obispo Alfonso Toriz Cobián, don Ezequiel de la Isla, el venerado Salvador Septién y otros clérigos eminentes como Filiberto Carrillo o José Morales Flores, cuyas cenizas no prestaría la Iglesia.Invidentes.“No veo ninguna manta; enséñamela” gobernador Francisco Domínguez, a propósito de los amagos de vecinos vigilantes en contra de los delincuentes.“No veo a comerciantes molestos” alcalde Marcos Aguilar Vega en respuesta a las quejas de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico.Bien azules.A los panistas que nos gobiernan, que no ven las quejas ni protestas de los ciudadanos en contra de la inseguridad y la privatización de los servicios públicos, un cegatón y navideño ¡JAQUE MATE!

Activo: Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, mantiene la actividad y contacto con la ciudadanía, cerrando fuerte el año.FOTO: CÉSAR ORTIZ