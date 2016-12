Andrés Garrido del Toral Andrés Garrido del Toral,cronista de Querétaro, con el General Carlos César Gómez López, Comandante de la 17/a. Zona Militar, y Sergio Arturo Venegas Alarcón, director general de PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, en la inauguración de la Exhibición Itinerante de los Facsímiles de los Sentimientos de la Nación de 1813 y las Constituciones de 1824, 1857 y 1917. ESPECIALES Firma de promesa de venta del Teatro de la República Mi tío, Eduardo Loarca Castillo, sacándose una selfie con su ahijado Miguel Epardo







El 5 de febrero de 1967, se llegaba al cincuentenario de la Constitución promulgada en Querétaro en 1917. Era preciso celebrar con entusiasmo y grandeza el cumplimiento de los cincuenta años de nuestra orden jurídica fundamental. Correspondió al Secretario de Gobernación, licenciado Luis Echeverría Álvarez, organizar con el gobernador de Querétaro, ingeniero Manuel González Cosío, esta celebración que sería imborrable, que pasaría al aura de la leyenda. Porque legendario fue el contemplar la conducción de los documentos venerables de la constitucionalidad mexicana a Querétaro desde México, en donde están guardados como nuestro legado más valioso.



Fueron estos documentos los siguientes: Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1815; Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824; Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824; Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.



Introducidos a la ciudad por los Arcos fueron triunfalmente conducidos desde ese lugar hasta el jardín Venustiano Carranza, frente a La Cruz, lugar histórico de Querétaro. Ahí esperaban a los valiosos documentos, el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el gobernador del Estado y los presidentes de la Legislatura y del Tribunal Superior de Justicia. Los documentos iban colocados en urnas de cristal sobre andas que llevaban en sus hombros, jóvenes de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Escuela Normal y del Instituto Tecnológico, así como cadetes del Colegio Militar. Del Jardín Venustiano Carranza (hoy jardín de La Cruz) donde fueron recibidos los documentos constitucionales, la manifestación bajó por la empinada y ancha avenida Carranza, siguió por la calle Río de la Loza y tomó la del 5 de Mayo, Corregidora, Madero y Juárez hasta llegar al Teatro de la República.



En todo el trayecto los documentos fueron vitoreados y sobre ellos una tupida lluvia de papel picado tricolor, patentizó el entusiasmo de los queretanos al contemplar por vez primera reunidos y desfilando por sus calles a esas reliquias constitucionales mexicanas. En el Teatro de la República se les recibió a las 11 horas del 5 de febrero de 1967 y se colocó en urnas y andas en el foro que estaba soberbio, elegantemente dispuesto; los custodió desde esa hora hasta su salida la mañana del 6 de febrero de 1967, una guardia del Colegio Militar. Durante todo el día 5, la noche del mismo y la mañana del 6, pudieron ser contemplados, venerados, admirados, por el pueblo de Querétaro que veía en esos documentos la síntesis de la Historia gloriosa, sacrificada, del pueblo mexicano.



Los escuincles de la perrada como su servidor anduvimos entre las esquinas de las calles de Hidalgo tratando de observar la gallardía de los cadetes y la gloria de dichos documentos. A más de alguno se nos ocurrió por ese hecho estudiar Historia o Derecho, como a Chava García Alcocer, Conchita Sicilia, Hugo y Enrique Buenrostro.



Ahora, 2016, con la venia del muy gentil general de brigada DEM, Carlos César Gómez López, Comandante de la 17 Zona Militar, me permití sugerirle que el desfile que tendrá lugar el próximo 5 de febrero de 2017 sea siguiendo la ruta del desfile de promulgación y proclamación de la Constitución de 1917, encabezados por Carranza, los diputados constituyentes y el gobernador Federico Montes, leyendo todo el documento en varias paradas el pobre secretario general de Gobierno Luis F. Pérez, abuelo de mis amigos Amieva Pérez.



La ciudad, completamente engalanada el domingo 4 de febrero de 1917, esperó emocionada el acontecimiento solemne de la promulgación de la Constitución. En la mañana se verificó una gran manifestación obrera que tuvo el propósito de expresar gratitud a los constituyentes por haber creado el artículo 123, en el que se estableció la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo para los obreros y otras prestaciones antes no conocidas. Comenzó la manifestación a las 9:00 horas y los contingentes se reunieron frente al Palacio Municipal; había gremios de obreros, agricultores, comerciantes, profesionistas, estudiantes, profesores y representaciones foráneas; la manifestación recorrió la calle 5 de Mayo, la de La Corregidora y la de Independencia e hizo alto en la Escuela de Bellas Artes, en donde se develó una placa conmemorativa, aludiendo a que en el Salón Oval de ese edificio efectuó sus sesiones la Cámara de Diputados en 1848, y allí principió, en 1916, el Congreso Constituyente; siguió la manifestación por la calle de Juárez y la de Francisco I. Madero hasta llegar a la Casa Mota, residencia del primer jefe encargado del Poder Ejecutivo de la Federación; habiendo hecho alto la manifestación, el ayuntamiento, en representación de los manifestantes, saludó a don Venustiano Carranza; luego la manifestación continuó hasta el Palacio de Gobierno, en donde el ayuntamiento visitó y felicitó al gobernador Federico Montes Alanís, quien tanto trabajo empeñó por dignificar a la ciudad para que fuese sede del Congreso Constituyente; continuó la manifestación por la calle de Ocampo para dar vuelta y entrar a la de Hidalgo hasta detenerse frente al Teatro Iturbide, en donde se descubrió una lápida que perpetuara el grandioso acontecimiento; dentro del teatro esperaron quienes formaron la Mesa Directiva del Congreso para recibir el homenaje de los manifestantes.



Por fin amaneció el memorable día, lunes 5 de febrero de 1917. Puede afirmarse que todos los queretanos y los visitantes se echaron a la calle juntándose en el centro de la ciudad, pues en él se apretujaban dejando solamente libre el paso por los arroyos de las calles por donde pasaría el desfile fijando el bando solemne. Comenzó el bando en la plaza de la Independencia y el desfile que lo llevó por las calles de la ciudad estuvo compuesto preferentemente por soldados que habían participado en el movimiento armado de la Revolución mexicana; además desfilaron varias bandas de música y a la descubierta, bandas de guerra. El Ayuntamiento en pleno salió del interior del Palacio Municipal (Casa de la Corregidora) y se situó enfrente del mismo, esperando que su presidente, Alfonso N. Camacho, diera lectura al bando del encargado del Poder Ejecutivo de la Unión.



Una vez leído el bando se inició la lectura de la Constitución; esta primera parte de la lectura la verificó el licenciado José Vázquez Mellado. Bajando por la calle 5 de Mayo, el desfile hizo alto frente el jardín Zenea, donde nuevamente se leyó y fijó el bando y se continuó la lectura de la Constitución. Siguió el desfile por la calle de Madero hacia el poniente, haciendo alto frente al Palacio Nacional sito en el número 70 de dicha calle. Ahí se encontraba el primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, quien gratamente complacido recibió los homenajes de la multitud que esperaba la llegada del desfile, la lectura del bando y de la Constitución. Además de los colaboradores inmediatos de don Venustiano Carranza en el gobierno federal, estaba allí el gobierno local. Llegado el desfile hizo alto y después del toque de las bandas de guerra y de interpretar el Himno Nacional se leyó el bando y la Constitución; el profesor Luis F. Pérez, secretario de Gobierno local, leyó el texto constitucional durante cincuenta minutos y al final de su perorata dirigió a don Venustiano Carranza emocionadas palabras de gratitud.



Continuó el desfile por las mismas calles del recorrido de la manifestación del 4 de febrero de 1917, fijándose en los muros de las casas del trayecto el texto de la Constitución que en forma de cartel se había procesado en la imprenta de Gobierno. Cabe decir que se distribuyó profusamente el folleto conteniendo el texto constitucional.





