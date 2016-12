KARLA VERASTEGUI

Se dice que los orígenes de las pastorelas se remontan a la época medieval, bajo el nombre de Autos Sacramentales, los cuales tenían como fundamento pasajes bíblicos. Aunque no existen datos precisos sobre cuándo fue la primera pastorela en nuestro país, sí se sabe que fue durante la época del virreinato que las órdenes religiosas como los Franciscanos y los jesuitas, aprovecharon la religiosidad de los pueblos nativos que realizaban representaciones como un medio frecuente para adorar a sus divinidades y para facilitar la comprensión de su mitología entre su gente. Por ello los colonizadores realizaron obras teatrales para explicar la lucha entre el bien y el mal, entre el cristianismo y los siete pecados y para relatar las circunstancias del peregrinar de María y José, del nacimiento de Jesús y de la adoración de los Reyes Magos. Con el tiempo estas representaciones se han convertido en una tradición popular durante la navidad en México y con los años han sufrido una serie de transformaciones pero conservando sus elementos básicos y reflejando costumbres y formas de vida de las diferentes clases sociales.

Es por ello que como desde hace 40 años, el grupo teatral más antiguo de Latinoamérica, Los Cómicos de la Legua, a través del teatro y la diversión presentan su tradicional pastorela, pero en esta ocasión con personajes y vestuario renovados.

Son los protagonistas de tan divertida puesta en escena quienes dan los pormenores de la pastorela que celebra 40 años de presentarse.



Paty Corral Campuzano

Sobre la permanencia en el agrado del público sobre la tradicional pastorela queretana que iniciara el Mtro. Salvador Nieves López (q.e.p.d) hace 40 años, la Dra. Patricia Corral Campuzano, Directora del grupo los Cómicos de la Legua, aseguro que el trabajo realizado por la agrupación a lo largo de 57 años y 40 con la pastorela se volvió representativo tanto para el grupo, como para la tradición queretana, debido a la preocupación que tienen por no permitir que se pierda esta tradición. “No es el hecho de venir solamente a reírse y divertirse, es un momento para toda la familia para recordar sus orígenes de la pastorela. Hay que recordar que somos seres humanos con ciertas inclinaciones a la maldad, tenemos el bien y el mal adentro. Somos complejos y debemos decidir entre el bien y el mal, es una lucha constante que tenemos. Tenemos como objetivo que recurriendo a nuestras tradiciones la gente aprenda y se quede con algo que reflexione y se divierta”.



Daniel Alejandre

Ha pertenecido durante 11 años a Los Cómicos de la Legua, los mismos que ha representado el personaje de Bato, durante la Pastorela, y quien comenta que este año viene remasterizado pero con la picardía, amor y camaradería que lo caracterizan. En esta ocasión Daniel Alejandre también es el Director de Escena por lo que asegura que “Ha sido una experiencia interesante trabajar con el grupo de actores, además somos buenos amigos y la clave está que nos conocemos y hemos logrado una buena comunicación y una convivencia cordial. Todos con la apertura de la propuesta y generar ideas, con la intención de brindarle al público un espectáculo navideño que incluya todos los elementos que la gente busca como la música, comida, risa, el baile y la diversión”.



Erik de Luna

Erick de Luna ha participado en las Pastorelas de los Cómicos de la Legua desde el año de 1982, dándoles vida a personajes como pastores, Macario y el de La Diabla. Este año será uno de los invitados especiales interpretando a un Juglar. “Es muy divertido, lo hice desde el año pasado y es una oportunidad para los que quieran salir actuando y no tengan posibilidades de ensayar, porque no afecta a los diálogos de los actores”. Debido a compromisos adquiridos con anterioridad, Erick de Luna aparecerá en la pastorela el 25 de Diciembre.



Carlos Galván

Carlos Galván, excelente actor que lleva representando la pastorela durante 25 años en papeles como pastores hasta la diabla, este año le dará un toque de picardía con el papel del cantautor el Sr. Juan Gabriel. Al cuestionarle porque se eligió al compositor de “Querida” para incluirlo en la pastorela comento que por que “ya falleció y su vida tuvo una gran trascendencia en todos”.



Actores

Entre los actores se encuentran Juan Baltazar; Paty Murillo; Benny Cisnel; Marygaby Sánchez; Carlos Mandujano; Nora María Trejo; Andrea Orozco; Ximena Martínez Valdés; Carlos Galván Reséndiz; Joel Aguilar (Cuca); Alberto Morales; Majo Ramírez; Gerardo “Gringo” Álvarez; Karla Escobar; Elisa Sánchez; Wendy Sánchez; Rodrigo Romero; Andrea Luher; Camila García; Paulo García; Santiago Zúñiga; Ian Aguilar; Tania Martínez; Gerardo Romero Zúñiga y el propio director de escena, Daniel Alejandre y como invitados especiales en el papel del Juglar, serán diferentes actores, entre ellos el reconocido actor Erik de Luna. Serán un total de 40 actores en escena incluyendo a los estupendos músicos de la Facultad de Bellas Artes.



Presentaciones

La Tradicional Pastorela Queretana se presenta todos los días hasta el 22 de Diciembre y del 25 al 30 de Diciembre, reanudando una vez más los días 1, 5, 6, 7, 13,14,20 y 21 de enero del 2017. A las 20:30 hrs. En la Casona de los Cómicos de la Legua, ubicada en Guillermo Prieto #7. Col. Centro Histórico. La venta de boletos será únicamente en la taquilla del teatro los días de función, de 19 a 21 horas.