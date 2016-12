Lucero del medio día

LUCERO DEL MEDIO DIA Una de las tradiciones más hermosas en familia es arrullar al Niño Jesús el día de su cumpleaños. Aquí mi nieto querido, el más pequeño, Xaviercito, con él. No olvidemos nunca que lo más importante que se celebra este día es el nacimiento del Niño Jesús. ESPECIAL



Te invito a celebrar una Navidad distinta, con algo más de conciencia en que en Navidad, Jesús cumple años y lógicamente todos queremos homenajear al cumpleañero, lo cierto es que es el cumpleaños de Jesús y nos regalamos nosotros solamente, pues hoy quiero que junto a esta experiencia vivas el Evangelio y te diré como hacerlo. Cuando salgas de compras, para esos regalos que irán debajo del árbol, dispondrás de unas monedas más, para comprar un regalo extra, ese regalo también irá debajo del árbol pero la etiqueta o tarjeta dirá, 'Para Jesús que vive en Ti', solo eso dirá, no importa que es lo que contenga el regalo, si tu economía es buena comprarás un juguete o una prenda de vestir nueva, si tu economía es pequeña, comprarás unos dulces solamente, no importa el valor de lo que hay en el interior, sino el valor estará en la etiqueta o tarjeta que pondrás externamente. Cuando tengas ese paquetito listo, lo pondrás debajo del árbol navideño, y el día 25 cuando se repartan los regalos a todos, el único que deberá quedar debajo del árbol será el de Jesús, porque es para Él. A partir del día 26 llevarás en tu bolso o maletín ese regalo contigo o lo dejarás en tu casa esperando a que Jesús lo venga a retirar, eso lo eliges tú, seguramente en esos días alguien, algún pequeño, alguna persona con carencias, alguien que necesita, te dirá que le ayudes, ese es Jesús que viene a buscar su regalo, dáselo pero sobretodo que la tarjeta o etiqueta esté en el presente, entonces ese hermano leerá lo que tú has escrito, 'Para Jesús que vive en Ti', te puedo asegurar que tú te emocionarás, y esa persona que Dios ha puesto en tu camino, jamás olvidará lo que allí leerá y por siempre le quedará en su alma. Entonces allí se habrá cumplido el Evangelio 'Todo lo que hagas al más pequeño, a Mí me lo haces'. Juntos hagamos que esta Navidad, nos deje una enseñanza en el alma, sé que todos tienen problemas económicos, al menos la gran mayoría, pero un dulce... no hará más pobre a ninguno de nosotros y les aseguro que será el dulce más dulce del mundo. Si somos 1,000 de almas haciendo esto, daremos 1,000 regalos a Jesús, ¿qué tal?, uno solo no puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer feliz a Jesús en cada hombre de la tierra. La Navidad es esa fecha especial que nos lleva a expresar lindos sentimientos y buenos deseos pues es una época del año llena de amor, unión familiar y paz. En este mundo donde la festividad. En esta ocasión. Recuerda que la Noche Buena no significa dar regalos sino expresar buenos sentimientos, así que contagia alegría llena tu espíritu Navideño.

No solo es una fiesta, sino una oportunidad de expresar nuestros mejores sentimientos hacia las personas que más queremos.” ”Navidad es para recordar el Nacimiento de Jesús y agradecer a Dios por los seres queridos que nos acompañan.” “Que solo existan sonrisas en esta celebración y que el amor abunde por siempre en tu hogar. ¡Amigos, les deseo una Feliz Navidad!”. “Para aquellos que pasarán lejos de sus familias esta Navidad, recuerden que el amor de Dios siempre los acompaña y vela por ustedes y los suyos.” ”Reciban unas felices fiestas llenos de amor porque esta noche vuelve a nacer en nuestros corazones el Niño Jesús.” “Quita todo rencor de tu corazón, que lo único que hace es lastimar. Deseo que sigas las enseñanzas de Cristo y aprendas a perdonar a los que te ofendieron.” ”Lo más bello de esta fiesta es que despierta almas solidarias que ayudan al prójimo sin esperar nada a cambio.” ”Volvámonos niños en esta Noche Buena, pues lo más bello es tener un corazón inocente y limpio para recibir al Niño Dios.” “El verdadero significado de la Navidad es que nuestros corazones estén dispuestos a dar amor a nuestros semejantes Que el amor, la paz y la felicidad reinen en sus corazones y no los regalos materiales. Que Dios siempre te llene de muchas bendiciones.” ”Que toda la felicidad y los lindos sentimientos inunden tu casa y tu corazón, para que así puedas pasar una hermosa Navidad”. ” Que Dios derrame su gracia sobre sus vidas y sean bendecidos” “Dios es amor y siempre nos acompaña, seamos agradecidos y alabemos con bellos villancicos a su Hijo que esta noche ya viene.” “Llena de entusiasmo tu ser porque será una noche inolvidable, llena de amor, cariño y lindas sorpresas.” “Deseo que tu corazón esté limpio de rencor y en él reine la tranquilidad y la paz.”. ”En cada niño de la calle esta Dios pidiendo ayuda, seamos solidarios con nuestro prójimo no solo en estas fechas sino siempre.” ”Perdonar nos hace mejores personas y nos renueva el espíritu, nos da un corazón puro y nos acerca más a Dios.” “Mi mayor deseo es estar cerca de mi familia y dar juntos la bienvenida al Niño Jesús “La magia Navideña tiene el poder de hacer olvidar los rencores y perdonar las ofensas.” ” Bailemos de gozo, amor y esperanza por la llegada del Salvador y expresemos los mejores sentimientos a nuestros seres queridos.” “En la medianoche todos seremos testigos del acontecimiento más bello del año: la llegada de Cristo al mundo. Deseo que lo reciban con mucha unión familiar,” “Mandemos una oración a nuestro Señor y agradezcamos en ella por las cosas buenas que nos suceden. Y que bienvenido sea el Hijo de Dios en cada uno de sus hogares.” con los que aprecias y mandar buenos deseos, así que con ánimo Navideño y disfruta de esta fiesta al máximo. Navidad, amigo lector! No existe noche más mágica y hermosa que la víspera de Navidad, pues es la noche en que nos reunimos en familia, para esperar felices la llegada de Jesús a nuestros hogares, y junto a Él la alegría y la paz que conlleva la Navidad. Sin embargo, muchas veces por distintos motivos, algún miembro de la familia no se encuentra con nosotros, pero eso no significa que no lo estimemos y recordemos en nuestros corazones. Los amigos son familiares que uno escoge, por eso si tienes amigos lejos, y quieres hacerles llegar tu amor durante la noche buena, “Mis más sinceros deseos a mi Papá, Hermanos, Cuñada, Sobrinos, Sobrinos nietos, Tíos, Primos, Sobrinos y Amigos que sea esta Navidad motivo de muchas felicidades. Y el próximo año una esperanza llena de éxitos y prosperidad. Paz, Amor y Felicidad en estas fiestas”. Mi querido amigo, ojalá que el espíritu Navideño te invada donde quiera que estés, un fuerte abrazo. Muchas felicidades en estas fiestas”. “La Navidad no la hace un hermoso árbol, regalos o un delicioso pavo Navideño, la Navidad la construimos nosotros mismos, estando y compartiendo en familia, y con los amigos. Por eso alcemos las copas y brindemos todos juntos, por la llegada al mundo de nuestro Salvador Jesucristo, quien con su nacimiento, nos salvó del pecado y nos unió más que nunca”. “Les deseo a todos mis amigos, que pasen un hermosa Navidad; además, espero que a todos los encuentre reunidos en el seno de sus hogares, festejando y compartiendo con sus receptivas familias. Asimismo, espero que la llegada del Niño Dios, los ilumine aún más y que los ayude a cumplir todos sus. Sueños “Dios Bendiga a todos mis amigos en esta Noche buena. Ojalá que todos ellos se encuentren reunidos y esperando la llegada al mundo del Mesías. Muchas felicidades para todos, y les pido que recuerden con cariño este momento tan singular del año”. “No me alcanzarían dos vidas para agradecerte por el regalo de tu amistad, pero puedo regalarte en esta Noche Buena, miles de bendiciones para ti en tu hogar. Espero que la Navidad te encuentre feliz, junto a tus seres queridos y no quiero dejar escapar mis mejores deseos para todos mis amigos y familiares, espero que Jesús llene todas sus expectativas y les de mucha salud, paz y armonía en sus hogares... Tengan una muy Feliz Navidad y un Año Nuevo de felicidad y prosperidad”.

“En mi Carta al niño Jesús no le pedí juguetes, ni un vestido nuevo, ni un set de belleza, le pedí que llene tus días de amor y felicidad, y que en esta Noche Buena, todos tus deseos se hagan realidad. Eres una excelente persona, “Estas palabras son para pedirle al Señor que cuide y llene de dicha a la mejor persona que he tenido el gusto de conocer. Pues LA NAVIDAD es un momento hermoso que nos une a pesar de la distancia, y aunque me cuesta no estar celebrando En este Día tan especial a tu lado, espero que recibas mi más sinceros deseos de amor y felicidad”.