Emilio Castelazo

Bernal, Pueblo Mágico



Fernando siempre fue un celoso practicante de la puntualidad, herencia de la casa paterna. Siempre argumentó que esta conducta social, te califica de mejor manera: contigo mismo, en tu casa y especialmente con los hijos, a quienes debes enseñar el arte de esta disciplina. -Ser puntual es un rasgo de fineza, propia de emperadores-, decía en tono de broma, pero acertaba. En el protocolo social, la puntualidad siempre se agradecerá pues es signo de respeto por el tiempo de otros. -Cuando en nuestro país este rasgo cultural sea el característico de nuestro actuar social, de negocios o de filosofía de vida, otro gallo cantará-.



Por este acendrado concepto por su propia estima, Fernando llega siempre antes de la hora de entrada del personal de la empresa donde trabaja. Esto le permite estar adelantito de todo…..un paso delante de las circunstancias y de los otros. Fernando era un hombre calculador y estudioso. Ante de hablar, sabe que debe conciliar los consejos surgidos de su entraña, su corazón y su cerebro, buscado con frecuencia el equilibrio, entre lo que piensa y dice.



Siendo diciembre en la vida de Fernando, el frío se hace presente por todos lados, aunque Querétaro, es una ciudad generosa en ese sentido:



Llegamos a estar cercanos al cero grados en la escala, pero el resto del tiempo hay sol y nuestro clima es de privilegio- decía Raúl a Fernando.



De todas maneras, quiero ir a un lugar donde se pueda comprar ropa para frío, sobre todo cobijas, chamarras, ya sabes, ¿no?



¡Claro! Querétaro tiene buena oferta de esos productos y de lana pura, dice ufano Raúl.

Déjame pensar, pero creo que una opción es ir a Bernal, donde además de tener lo que tú necesitas, te ofrece artesanías, dulcería de leche. Piénsalo Fer, y nos organizamos para ir con la familia.



Si, alguien me dijo de ese lugar, como mágico, o algo así.



Bernal es un Pueblo Mágico y es un lugar muy agradable. Querétaro tiene 5 Pueblos Mágicos, dentro de una estrategia nacional para promover turismo nacional e internacional, mostrando la cara autóctona de México. Son más de 100 pueblos mágicos en México…..emocionado Raúl trata de ilustrar a su amigo !Es un mundo por descubrir!

Sale, me gusta la idea. Organicemos algo bonito.



Oye, ¿A poco no te gusta la comida del comedor de la empresa?



La verdad sí, acepta Fernando. Pero lo que me llama más la atención, es el precio. - Es una buena prestación: Bueno, Bonito y Barato -, remata Raúl.



¿Te imaginas lo importante de esta prestación para los trabajadores?



La verdad Rau, es que como país seguimos estando debajo de otros lugares. Sinceramente pienso que mantenemos contrastes sociales que lastiman, pero hemos logrado avances en este asunto de los beneficios reales a los trabajadores y empleados.



Pero falta tramo por recorrer, manito. En la ciudad de México, me tocó vivir realidades terribles: ambiente esclavizante de trabajo, condiciones muy pobres en seguridad, dignidad en los espacios como baños, comedores, deporte y esparcimiento…mal, muy mal…..pero estamos hablando de empresas pequeñas y medianas y familiares…



Que es un gran tema a discutir…..pero creo que vamos por la ruta adecuada.



Los amigos salen rumbo a sus áreas de trabajo, y quedan formalmente de buscar la oportunidad de viajar juntos, en familia, a Bernal. Pueblo Mágico. Fernando llega a casa, con la misma sensación de siempre, gozando de armonía interna, misma que ha cultivado en los pocos años de vida. Saluda con calor a Andrea, su mujer,



Hola gordita. Deja pasar un momento y le comenta -ya sé dónde iremos a comprar las chamarras y la ropa de frío.



¿Ya?



Si, planearemos un viaje a uno de los Pueblos Mágicos de Querétaro: Bernal.



¡Ay, no me digas! Ayer precisamente, la vecina, la señora amable de la casa 27, me hablaba de un lugar donde hay una peña famosa, con energías especiales y excepcionales…. hasta me llegó a asegurar que las señoras con problema de quedar embarazadas, ahí se componían…..



Pero gordita…..



Sí, ya sé que suena raro…pero que coincidencia. Si, se me antoja mucho ir… Cuándo, cuando, cuando sería? Pregunta alegremente Andrea.



Pues no puede ser lejos, el frío aprieta. Déjame hablar en la oficina y veamos si puedo arreglar algo a cuenta de vacaciones o simplemente un fin de semana, nosotros con Raúl y su familia. Como de prueba, para pensar en un período más largo, ya como vacaciones,



¿Cómo la ves?



¡Padrísimo Gordito! Ya quisiera que fuera este fin de semana…..y hasta podríamos llevar a tu mami con nosotros, ya en el plan de vacaciones. A los niños les fascinaría.



Si, sería lindo que viniera Ampa, como le dicen sus nietos. Déjame y encuentro la fecha.



Esa noche, Fernando, apenas terminó de cenar, se fue a la computadora para investigar sobre Bernal, Pueblo Mágico -igual y conocer los otros pueblos mágicos que Raúl le había comentado ese día-.