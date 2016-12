Francisco Javier Meré Alcocer, PH. D.

Francisco Javier Meré Alcocer

Movilidad urbana sin obras de despilfarro de recursos



El desarrollo de la zona conurbada del valle de Santiago de Querétaro es resultado del crecimiento natural de la sociedad, de su industrialización, de las inversiones y ofertas de empleo generadas por la industria y el comercio, del incremento de ofertas educativas públicas y privadas, así como de las políticas públicas aplicadas en los últimos cincuenta años. Esto ha generado beneficios colectivos y problemas de gran agudeza que se han enquistado en la vida cotidiana de los habitantes del valle. El desarrollo del valle ha impactado el medio ambiente humano y el medio ambiente natural, la conservación de las características originales del suelo, agua y aire del valle y un decremento de las áreas protegidas, de la fauna y de la flora del valle.



Entre los beneficios generados por el desarrollo del valle podemos mencionar que se han creado diversos tipos de infraestructura y de servicios y que el estado y los municipios conurbados reciben mayores cantidades de recursos económicos para ser invertidos en beneficio de quienes habitan el estado; recursos económicos que son aportados una parte por la sociedad en su conjunto que habita en el valle y otra parte por la Administración Pública Federal del Estado Mexicano.



Entre los problemas generados se encuentran el incremento indiscriminado de la inseguridad y la delincuencia que no se quiere reconocer, el incremento de la pobreza que tampoco se reconoce, problemas en el suministro de agua potable, falta de infraestructura para la recolección de aguas de lluvia que produce inundaciones reconocidas como “encharcamientos”, falta de ofertas educativas, falta de espacios en los diferentes centros de educación pública media superior y superior, falta de fuentes de empleo, falta de servicios públicos de salud, falta de espacios públicos para la práctica del deporte, para la recreación y para la cultura, falta de áreas verdes y de parques públicos, incremento de la contaminación ambiental, saturación de la infraestructura urbana y una movilidad urbana deficiente que en horas pico se vuelve caótica, generando pérdida de horas-hombre por el exceso de tiempo en traslados de un punto a otro de la zona conurbada, contaminación ambiental, estrés, etc.



Los recursos económicos que aportan quienes habitan en el valle son obtenidos por los diversos pagos de impuestos que realizan, como serían entre otros el pago del impuesto predial, pago por compra y/o venta de bienes muebles e inmuebles, pago de impuesto por construcción, pago de impuesto por inversión en bienes y/o servicios como mercados, restaurantes, bares, papelerías, hoteles, escuelas, desarrollos urbanos, etc. y el pago de impuesto por uso vehicular y por verificación.



Los recursos económicos que aporta el Estado Mexicano a la administración pública estatal y a los municipios conurbados son obtenidos de los recursos económicos que percibe el Estado Mexicano los cuales distribuye conforme lo señala la Ley de Egresos aprobada por el Poder Legislativo. Estos recursos económicos son obtenidos una parte por los recursos económicos que percibe por los beneficios obtenidos de la explotación de empresas públicas, como sería Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Banobras, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, etc., y otra parte son obtenidos vía pago de impuestos de las personas físicas y de las personas morales por usos y aprovechamientos como son el uso de los recursos hídricos, uso de puertos, uso de aeropuertos, uso de autopistas, explotación de minas, pesca, agricultura, pago de impuestos federales por compra de autos nuevos (ISAN), pago de impuesto por compra de hidrocarburos, pago de impuesto federal por trabajar (impuesto sobre la renta, IMSS, impuesto sobre productos del trabajo), etc., etc.

Todos los recursos económicos que administran los servidores públicos, tanto federales, como estatales y municipales deben servir para el beneficio colectivo. El despilfarro de recursos económicos por servidores públicos de cualquiera de klos tres niveles de gobierno es un acto de corrupción que debe ser castigado.



La movilidad urbana de la zona metropolitana de Santiago de Querétaro demanda soluciones eficaces y a corto término, sin despilfarro de recursos públicos, de los servidores públicos del estado y de los municipios conurbados que fueron electos en las pasadas elecciones, así como de los servidores públicos de primero y segundo nivel que designaron para administrar los recursos económicos públicos y para administrar las dependencias que tienen entre sus actividades sustantivas la generación de obras e infraestructura y el mantenimiento de la infraestructura pública, para reducir los actuales problemas ambientales, sociales y económicos causados por la pérdida de tiempo actual por la deficiente movilidad urbana de personas y de bienes, lo que permitirá grandes beneficios colectivos, al reducir el exceso de contaminación generados por automotores al transitar a velocidades reducidas por vías de circulación congestionadas.



Es urgente contar con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para resolver los problemas de movilidad urbana dentro de la zona metropolitana para hacerla más habitable y funcional, para reducir los tiempos de traslado y el stress ciudadano causado por los desplazamientos, conteniendo todas las acciones y obras públicas que deben ejecutarse por la administración pública estatal y por las administraciones públicas municipales de los municipios conurbados, eliminando las acciones y obras de capricho, ocurrencia y despilfarro, como las realizadas por los actuales servidores públicos del estado como el puente conexión río que no generó beneficios en la movilidad urbana de Bernardo Quintana, o la inacabable ruta del estudiante que además de no resolver el problema de movilidad urbana en la zona poniente de la ciudad. Estas obras lo único que produjeron fueron daños a los comercios aledaños, despilfarro de los recursos públicos y un descrédito de la actual administración pública.



La actual obra que realiza el estado en avenida Constituyentes se observa que es otro despilfarro de recursos económicos, donde se levanta una infraestructura vial de muchos años con una compactación tal que no presenta daños estructurales en su base, para colocar otra infraestructura que deja mucho que desear; tal parece que lo que se quiere es generar obras a modo para compañías que levantan terracerías para volver a colocarlas, las que probablemente proporcionan el clásico “diezmo”, causando un despilfarro de recursos económicos que debe investigarse.



Si se quería colocar un carril exclusivo a ambos lados del camellón de Constituyentes con carpeta de concreto no era necesario levantar la base ni la sub-base que existía, solamente era necesario quitar la carpeta asfáltica y colar la carpeta de concreto. Preguntas: ¿Dónde están los estudios de valor relativo de soporte de la estructura que existía en el carril que se levantó en avenida Constituyentes que demandaron quitar la estructura?, y ¿Dónde quedó todo el material que se quitó de la base y la sub-base?, ¿Dónde están los estudios de impacto vial y de impacto ambiental? No cabe duda que en las grandes obras que realiza el estado se observa despilfarro de recursos económicos, como la obra realizada en el jardín Zenea, donde no era necesario hacer la gran inversión que se realizó, que lo único que generó fueron beneficios para quien(es) obtuvo el (los) contratos.



Tenemos una ciudad patrimonio de la humanidad donde las calles están destrozadas y ni el estado ni el municipio procuran su conservación. Pero no solo el estado despilfarra recursos económicos, el municipio que administra Marcos Aguilar que otorga concesiones para ser administradas en los tiempos que administrarán las próximas cuatro administraciones municipales, remodeló la fuente de los balones donde se quitó el adocreto para colocar lozas de menor calidad y colocó empedrados en los camellones donde comienza a crecer la hierba y no habrá forma de quitarla.