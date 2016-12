Sergio Centeno García

Ricardo Anaya Cortés: cinismo extremo



Una de las cosas más tristes que le pueden pasar a un país socialmente hablando es que sus habitantes estén tan poco informados, o mejor dicho, tan mal informados, que puedan existir políticos o partidos políticos, que impunemente puedan hacerse pasar por honestos cuando en realidad son los peores ladrones. O también, que gracias a los medios de comunicación masiva, que no son otra cosa que medios de desinformación masiva, tengan la posibilidad los ladrones de siempre, los saqueadores de la nación, hacerse pasar por héroes cuando en realidad son los verdaderos bandidos.



Es tan triste esta realidad desinformativa, la cual deriva en ignorancia acerca de la realidad política y económica del país y del mundo, que si uno le pregunta a 10 mexicanos qué piensan acerca de las últimas invasiones gringas a Irak, Libia o Afganistán, o acerca de los asesinatos de líderes mundiales que en los últimos años ha realizado el ejército norteamericano, como por ejemplo, los asesinatos de Muhamar Gadafi o Sadam Hussein, 9 contestan que apoyan el actuar de los gringos porque estos dos personajes ejecutados representaban el mal.



Es decir, a la mayoría de ellos ni por un momento les pasa por su cabeza preguntarse, cuáles son las verdaderas razones por las que un ejército extranjero gasta tantos millones de dólares para invadir a otros países y asesinar a sus líderes. Ni por un instante se les ocurre pensar que el país agresor, el país invasor que mueve miles de tropas y material bélico para masacrar seres humanos en otros países, no es el bueno de la película, sino el verdadero asesino.



Del mismo modo, si uno le pregunta a un mexicano promedio qué piensa acerca de Hugo Chávez o de Fidel castro, es de lo más seguro que contestará que fueron unos dictadores, que amasaron grandes fortunas o que le causaron grandes males a sus respectivos pueblos, repitiendo casi exactamente los discursos que la derecha millonaria ha construido para atacar a quienes opusieron resistencia a los planes colonizadores de los gringos. Pero salvo algunas contadas excepciones, casi no encontraremos mexicanos que opinen o que conozcan, que los verdaderos destructores de estos pueblos, los que causan las crisis políticas o económicas en los países rebeldes, es el imperio norteamericano apoyado siempre por los vende patrias de la derecha local. Pero estos son los milagros (¿o los absurdos?) que logra el hecho de poseer los medios de comunicación masiva por un lado, y por el otro la ausencia de conciencia crítica de los ciudadanos metidos en el consumismo o persiguiendo un modo de vida que no les corresponde.



Un absurdo de esta naturaleza ocurrió en México en el 2000, cuando el partido que más representa la derecha corrupta y saqueadora en México, el Partido Acción Nacional (PAN), lanzó a un vulgar payaso como candidato a la presidencia de la república (Vicente Fox), y hubo millones de mexicanos que, gracias a los medios de comunicación y sobre todo gracias a su ignorancia política, creyeron en sus mentiras. Es increíble pero en aquella ocasión, la derecha panista que por naturaleza está y estará en contra de todo cambio que pretenda trastocar las relaciones de poder y dominio que tienen los grupos económicos en el país, esta derecha conservadora y convenenciera digo, planteó como idea principal de campaña ¡el cambio! Y sin embargo, pudieron gritarlo, pudieron repetirlo hasta el cansancio y después de ganar la presidencia, aquella vez hay que reconocerlo sin fraude alguno como en el 2006, tuvieron la desfachatez y el cinismo de llamarse a sí mismos “el gobierno del cambio”, algo tan absurdo y tan fuera de toda racionalidad, como lo que plantea un cantante guatemalteco en una de sus canciones cuando dice: “como un bronceador en casa de esquimales”. Y sin embargo, en aquella ocasión, los panistas, los conservadores, los cómplices del PRI en todas las afrentas que le ha hecho a este sufrido país, pudieron impunemente pregonar que representaban o que querían un cambio. ¡Increíble pero cierto!



No obstante, los panistas conocen muy bien la realidad política de nuestro país, saben que la gente está mal informada y despolitizada. Saben que la opinión política de los mexicanos se construye primordialmente viendo y escuchando a los merolicos de la televisión, esos que ganan millones por hacerles el juego a los poderosos, esos que se dicen “periodistas” pero que en realidad son mercenarios de cámara y micrófono que se venden al mejor postor.



Es por eso que hoy en día, un tipo mentiroso y cínico y por lo que se ha sabido probablemente hasta corrupto, puede gritar a los cuatro vientos que el PRI es un partido de ladrones que ha hecho gobiernos desastrosos, y al mismo tiempo decir que el señor Andrés Manuel López Obrador no es honesto, pero que en cambio, él y su partido, el PAN, sí lo son. Este personaje representa el colmo de la desfachatez, el colmo del cinismo, la mofa andando, la burla descarada al pueblo mexicano. Y uno se pregunta desde la impotencia, ¿qué ha hecho nuestro hermoso México para merecerse “políticos” de esta calidad moral?



No hace muchos días, se descubrió que Ricardo Anaya gasta millones y millones de pesos en viajes por aire a Estados Unidos de Norteamérica, que tiene a toda su familia viviendo en aquel país dándose una vida de lujo, rentando casa cara y asistiendo a escuelas particulares también caras, y sin embargo, dice que todos esos millones de pesos que despilfarra dejándolos en un país extranjero, en vez de gastarlos aquí para incentivar nuestra propia economía, que todos esos millones no los ha saqueado del dinero público de los queretanos y mexicanos. ¿Alguien le creerá? O mejor dicho, ¿en verdad piensa él que la gente le cree?



Digo porque si bien es cierto que una gran mayoría de los mexicanos están mal informados, otra cosa muy distinta es irse a los extremos y creer que somos un pueblo casi con retraso mental, que fácilmente se tragará la mentira de que una persona normal puede acumular tantos millones en tan poco tiempo trabajando honradamente. Es cierto que existen algunos empresarios que luego de muchos años de trabajo acumulan fortunas, pero esto les lleva por lo menos 30 o 40 años. Ahora bien, ¿qué edad tendrá este señor Ricardo Cortés? No es tan viejo, se nota que ha de tener unos 35 años y que por lo menos debe tener estudios de licenciatura, por tanto, debe haber terminado de estudiar a los 24 o 25 años, eso nos da que debe tener trabajando por mucho 10 años. Hablo de un trabajo productivo que le deje ganancias adicionales a lo que se necesita para sobrevivir, no de trabajos que sólo dan para comer y vestir. Pero si estudió un poco más, digamos una maestría o hasta un doctorado, tal vez haya terminado a los 26 o 27 años, y entonces, tendría aproximadamente unos 8 años trabajando de tiempo completo obteniendo buenas ganancias.



Y uno se pregunta, ¿una persona en menos de 10 años de trabajo duro y honesto, puede acumular semejantes cantidades millonarias como para darse él y su familia una vida de tantos lujos en un país extranjero? De verdad yo no lo creo.



Y a pesar de todo esto, luego de que se ha descubierto le vida de lujos que lleva en Estados Unidos, a pesar de esto digo, hoy sigue pregonando que AMLO es deshonesto y que él no. Es el colmo, el mundo del revés, el mundo de la mofa y de la burla. Y lo peor: ¡dice que quiere presidente de la república! ¿Pues en qué país vivimos que pueden ocurrir atrocidades como ésta?