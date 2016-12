Abel Pérez Rojas

México sigue sangriento en fiestas de fin de año



Tal parece que en estos días no hay cabida para otra cosa que no sea el festín atizado por la ideología del consumismo voraz.

Lamentablemente mientras la gran mayoría cuidamos los detalles de cómo y con quién conviviremos en las noches de Navidad y año nuevo, la realidad sangrienta en México no se detiene.



A continuación le comparto un breve recuento de algunos de esos hechos lamentables que pasaron inadvertidos mientras nuestros buenos deseos inundaban las redes sociales.



Unas cuantas horas después del banderazo de arranque de operaciones de la Gendarmería en Tabasco, a las 21:00 horas del 24 de diciembre, tres jóvenes dedicados a la albañilería fueron ejecutados en la colonia Las Gaviotas. La ejecución se efectuó en una de las zonas más inseguras de aquella entidad y se perpetró mientras las víctimas se hallaban paradas en una esquina y unos individuos en un auto en movimiento cometieron la fechoría (1).



En Michoacán, otra entidad asolada por la delincuencia, ese mismo día hallaron un cuerpo descuartizado y embolsado en el kilómetro 174+500 de la autopista Siglo XXI (2).

Horas más tarde en ese mismo estado, pero en Jiquilpan, fueron halladas seis cabezas en céntrica calle (3).



En la madrugada del 25 de diciembre en el poblado del Puente del Rey, municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, sujetos armados con escopetas irrumpieron en una vivienda y ejecutaron en pleno festejo navideño a seis hombres y una mujer (4).



En el norte del país, en Ciudad Juárez, tres mujeres fueron asesinadas previa tortura y un hombre desmembrado (5).



Por otra parte, aunque afortunadamente sin lesionados ni pérdidas humanas, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de ese mismo día, pero en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, sujetos desconocidos arrojaron dos aparatos explosivos en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas en la avenida Eugenia y calle Zempoala, en la colonia Narvarte Poniente.



Por cierto que estos últimos hechos podrían estar vinculados con los explosivos arrojados cuatro días antes en las instalaciones del Instituto de las Mujeres, también en la capital de la república.



Es evidente que este breve recuento no incluye lamentables hechos sucedidos en otras entidades federativas que en cierta forma son de otro tipo de gravedad como los que le he narrado -como el asalto y golpiza por #taxirata en Puebla a las compañeras comunicadoras Elda Ruiz y Cecilia Cordero (6)-, pero no por ello dejan de afectar a los ciudadanos como usted y como yo que sólo queremos vivir en paz.



Tampoco se trata de decir que absolutamente todo lo que pasa en nuestro país es odio y crimen, porque es claro que en esta temporada hay muchos gestos de sentimientos solidarios hacia quienes nos rodean, pero tome usted en cuenta que en cualquier país que se precie de ser civilizado, al menos uno de los hechos anteriores hubiera despertado tal presión que las autoridades estarían en este momento moviendo todo el aparato policial y de justicia para esclarecerle.



Así que siga usted disfrutando de sus seres queridos en este “puente Guadalupe-Reyes”, pero deje al menos una rendija en forma de alerta para estar consciente que concluidos estos días de fiesta y alegría seguirá ahí esa lamentable realidad que ha bañado de sangre a nuestro país.



¿Qué le parece?