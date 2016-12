KARLA VERASTEGUI

Tradición gastronómica



Nos encontramos en la época de tradiciones donde la fe, la confianza, las ilusiones y los buenos momentos están a flor de piel y nada mejor que disfrutarlos en familia y con los buenos amigos. Así que hace un par de días, en compañía de buenas amistades decidimos festejar la época decembrina en el restaurant “Del Pueblito” del Hotel Misión Juriquilla.



Donde el Chef Rafael Hernández integra a la carta platillos exquisitos y delicados durante esta temporada navideña con la finalidad de rescatar recetas de tradición, con el objetivo de unir a los comensales a través de la gastronomía con los sabores de nuestro México, específicamente de San Cristóbal de las Casas, Chiapas e incluyendo platillos Queretanos, una exquisita crema de mandarina y un dulce postre. Estos platillos solo se ofrecerán hasta el día 6 de enero del 2017. Excelente oportunidad para que Ud. deguste de las tradiciones culinarias que le dan identidad a nuestro país.



San Cristobal de las Casas



La gastronomía Chiapaneca es reconocida internacionalmente por sus diversidad de platillos donde se mezclan ingredientes prehispánicos con españoles; entre los que podemos mencionar algunos como: Frijol escumite con chilpiín, frijoles negros con carne salada de res, tanate y chumul, caldo de shuti, estofado de pollo, tamales de iguana, armadillo guisado, tamal de jacuané, toro pinto y mole de guajolote, caldo de chipilín, carne asada y longaniza, frijoles en sus diversas modalidades, y no podían faltar los tamales de chipilín, elote, de bola, de carne con verdura, pescado y mariscos.



Pero dentro del mismo Estado Chiapaneco, cada municipio tiene su propia gastronomía de tradiciones, olores y sabores. Es por ello que la cadena de Hoteles Misión decidió enfocarse en un platillo típico del municipio de San Cristóbal de las Casas, que a través de los siglos, le han dado características dignas de reconocer y que de esta manera sus huéspedes y sus visitantes a través de la gastronomía, disfruten de la unión de México a través de la cocina regional como reflejo de riqueza y cultura.



La Comida del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, está compuesta principalmente por las carnes frías y los embutidos como el jamón serrano, la butifarra y la longaniza, de indiscutible origen español; además de platillos de origen indígena, como los tamales de azafrán o los panes compuestos y la sopa de fiesta. Y por supuesto uno de los platos principales es el CHOMPIPI, (guajolote) y el cual en este temporada es el invitado de honor en el Restaurante “Del Pueblito de Hoteles Misión”.



Chompipi



El Chompipi Prensado es un platillo típico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que se prepara en fechas importantes como Navidad y Fin de Año. Una receta que se elaboró en la época prehispánica y se le implementaron ingredientes con la llegada de los españoles como almendras, ciruelas, pimienta, pimiento rojo y jerez, entre otros. Utilizando la carne de guajolote (llamado en algunas regiones de nuestro país como Chompipi) como el ingrediente principal.



Nos explicaron el delicado y largo proceso de preparación de tan exótico y delicioso platillo. Inicia deshuesando el pavo, posteriormente se le integran ingredientes como almendras, ciruelas y pimienta. Posteriormente la carne ya preparada es prensada con unas placas de acero durante dos días. Ya prensado se encuentra listo para ser rebanado. Se sirven dos rebanadas grandes y gruesas bañadas con una salsa, elaborada con la mezcla de jerez y naranja. Sin duda alguna, sabores diferentes para el paladar más exigente de los distinguidos comensales al que solo se puede dar el calificativo de… ¡manjar!



Quesos Queretanos



Para iniciar a disfrutar de un delicioso menú, el restaurante “Del Pueblito” del Hotel Misión Juriquilla le ofrece quesos queretanos de Bernal, sobre un espejo de dos salsas, una roja y una verde, acompañado de ralladura de papa frita, acompañado de tortillas de harina; así Ud. degustara los quesos de la región queretana de una forma exquisita y diferente.



Crema de mandarina



Si Ud. es amante de las cremas, no puede dejar de disfrutar la crema de mandarina, su consistencia es suave y su sabor es delicadamente agridulce acompañado de panecillos de la casa. Un sabor definitivamente exquisito y diferente.



Tronco navideño



Para el postre, el pastel “Tronco Navideño” es ideal para acompañarlo con un café capuchino o caliente café negro. Este pastel que simula el tronco del árbol navideño, es de chocolate acompañado de frutos rojos. Ideal para terminar una deliciosa cena en compañía de sus seres queridos.



Hoteles Misión



La reconocida cadena de Hoteles Misión conociendo el gusto delicado de sus comensales y por su interés de mantener vivas las tradiciones, los invita a disfrutar de esta delicia culinaria chiapaneca llamada “Chompipi Prensado” en 22 de sus 60 hoteles del 12 de diciembre del 2016 al 6 de enero del 2017. Para que Ud. no tenga pretexto en degustar el “Chompipi Prensado”, los Hoteles Misión que ofrecen este delicioso platillo son: Misión Aguascalientes Sur. Misión Comanjilla (Silao, Gto.). Misión Colima. Misión Ciudad Valles (SLP). Misión Cuernavaca. Misión Grand Chautla (Puebla). Misión Grand Valle de Bravo. Misión Guadalajara. Misión Guanajuato. Misión Juriquillla. Misión La Muralla (Amealco, Qro.)... Misión Mazatlán. Misión Mérida Panamericana. Misión Monterrey Centro Histórico. Misión Oaxaca. Misión Orizaba. Misión Palenque. Misión San Gil (San Juan del Río, Qro.). Misión San Miguel de Allende, Misión Toreo (zona conurbada CDM). Misión Torreón y Misión Zacatecas.