Sabino Medina

La crisis impactará la sucesion



Ya nadie recuerda, ni se refiere, a las condiciones que prevalecieron a la mal llamada alternativa democrática que tanto pregonan la derecha reaccionaria, misma que recorre el espectro discursivo de todos los partidos, el que más, el que menos.



Sin la privatización de la banca, la extrema derecha tecnocrática no hubiera ascendido al poder del Estado y al control de la privatización de la economía social: llámese CONSUPO, FERROCARRILES, PEMEX, CONCESIONES MINERAS, CASI 30 MIL DE LAS MISMAS Y UN LARGA ETC.



Viene luego el trueno de las casas de bolsa, como preludio de la lucha popular que iba de presidir la caída definitiva del antiguo régimen revolucionario burgués ya muy desgastado, deformado en extremo y la renuncia y reforma de los artículos 3o, 27 y 12e Constitucional para que el capital mundial pudiera extenderse sobre las fuerzas productivas de nuestra economía, a través de la valorización de sus inmensas exportaciones, que no se equivalen en producción de valor, con la moderna tecnología del aparato industrial y comercial norteamericano. Infinitamente más intensificado en productividad del trabajo vivo y objetivado, que cualquiera de nuestros complejos acereros y aún el petróleo mismo y su potencial medio frente al resto de los grandes productores de OPEP Y AHORA DEL POTENCIAL NORTEAMERICANO QUE DISPONE DE APROXIMADAMENTE 9 MILLONES DE BARRILES DIARIOS DE SUS PROPIAS FUENTES Y

RESERVAS.



La burguesía mexicana y, mayormente, la oligarquía política, parte de la cual ya marchaba en retirada, muy poco pudo oponer al destino manifiesto con que las promociones de burócratas emanados de los doctoreados de las universidades de EU y del ITAM, de tal manera que nuestro país se malbarató, con intermediarios o sin ellos, según conviniera, a la valorización global del gran capital mundial.



¿Cómo oponerse y frenar un fenómeno mundial así poco visto y peor analizado en sus fundamentos parasitarios internacionales con que irrumpe en la realidad de nuestros países?



El PAN es un delfín sempiterno de estos afanes de dominación extranjera, así sea esta dominación teológico. Ideológica, oponiéndose al reparto de la tierra, no así a la expropiación de casi 100 millones de hectáreas, en su mayoría ejidales y de terrenos nacionales, con que hoy se contaminan las aguas y los ríos, lagos y tierras para producir oro, cobre barato y otros metales estratégicos, situación que prevalecer hasta ahora,



EL PAN por todo ideario y objetivo, aboga por la ruina del fantasmal PRI DEL QUE CASI YA NO QUEDA NADA DE SUS ORÍGENES Y PRINCIPIOS SOCIALES BURGUESES, AL FÍN Y AL CABO.



Por eso la caricatura de hombre populachero, fetichista social, como Vicente Fox y luego también Felipe Calderón, pudieron servir a ese proceso de supeditación internacional y esclavitud capitalista en que nos hundieron visiblemente los Zedillo y los Salinas, estos últimos provistos de un asesor y testigo providencial don Raúl Salinas Lozano, ex secretario de Industria y Comercio de los regímenes postalemanistas, háblese de los regímenes de Adolfo Ruiz Cortines, López mateos y lo que le siguiera en un zigzags largo y errático sobre todo en inversiones y en intercambio comercial.



Todo es to es lo medular de la crisis económica mundial, particularmente del Imperialismo norteamericano del que hoy fingen asustarse tanto unos y otros de los grupos de derecha, pero al que le tiran agua bendita e incienso y pronto de arrodillarán ante el mismo llámese como se llame Donald Trump, o cualquier otro que hubiera surgido formalmente de esa democracia estructural fenomenológica, ontológica integrada con suma de todas las nacionalidades del orbe y a las que culpa de haber inventado el infierno social de la desocupación y otras calamidades sin cuento del fetichista inmobiliario que tan bien le acomoda al sistema.



¿Qué pueden hacer y que pueden proponerse hacer o prometer, con que se pudieran revertir los procesos terribles de descapitalización nacional y abaratamiento del trabajo vivo y materias primas de un país débil cualquiera como lo es el nuestro?



Esa es la cuestión que nadie mira, que nadie quiere analizar, por eso el adelanto publicitario, harto precario y vacío de todo contenido social, de los precandidatos del PAN y de los otros que le seguirán, reducidos y limitados a pretender asustarnos con la corrupción, 3 de 3, también fenomenológica del capitalismo propio y ajeno, como escribiría el enorme pensador húngaro, George Lukács, allá por los años de 1953.



Por hoy todo en este rápido apunte que distraigo en el tiempo de leer el libro de CARDENAS POR CARDENAS, del joven Cuauhtémoc, hijo de aquel extraordinario y gigantesco Presidente Méxicano, protagonista de nuestra Expropiació0n Petrolera hoy perdida en concesiones de por vida. Buen año 2017 con sus debidas prevenciones y escasez de gasolina, extraña y suspicaz escasez energética. ¿Les ha faltado carburante a los aviones, a los barcos y a las locomotoras que entran y salen de nuestro

territorio?