KARLA VERASTEGUI

Cecilia Gutiérrez Urquiza fue presentada el pasado mes de Noviembre como la Reina de la Navidad 2016 por el Patronato de las Fiestas del estado de Querétaro, bajo la Dirección del Lic. Alejandro Pedraza Montes y el 2 de Diciembre fue coronada por el Gobernador del estado el M.V.Z Francisco Domínguez Servien. A partir de ese momento la hemos visto en diversos eventos de tradición queretana, pero algunos solo conocen su hermosa sonrisa, su dulzura y su mirada expresiva. Conozcamos a Ceci ll a través de los ojos de sus padres la Sra. Claudia Urquiza Hernández y su padre el Lic. Antonio Juan José Gutiérrez Álvarez quienes son las personas que más conocen a nuestra reina de la Navidad.

Importancia



Sobre la importancia que tiene Cecilia ll de portar la corona de las Fiestas de la Navidad, su padre el Lic. Gutiérrez Álvarez, refiere “Esto no es solamente la simple ceremonia de una coronación, o la simple imagen de una cara bonita o no bonita, porque es en nuestra actual época, en la que estamos viviendo la mujer juega un papel determinante en la sociedad y tiene que estar tomando responsabilidades que lo menos importante es un rostro hermoso o una buena pose, si no el saber que tiene que hacer llegar la fiesta, la paz el amor y todo aquello a todos sin importar su clase social, porque todos son queretanos. Y esa vocación de servicio es lo que queremos que como padres Ceci lo asuma personal y responsablemente. Porque lo de la reina, no es la ceremonia de coronación y ya. Si no es acompañar en la medida de lo posible en todas aquellas actividades que nos dejen un Querétaro mejor ¡Porque aquí vivimos!”.



Responsabilidad



A su corta edad, Cecilia ll es el rostro de la época decembrina, es la juventud, la belleza y la inteligencia de la mujer queretana y la encargada de transmitir y preservar las tradiciones que nos dan identidad, pero también tendrá un año de actividades, de labor social, de trabajo y entrega. Sobre si la joven reina esta consiente de la responsabilidad, su mama la Sra. Claudia Urquiza platica que cuando recibieron la invitación a recibir la corona en este 2016, ella misma le comento que no nada más era un reinado, sino que es un compromiso durante un año que será de trabajo y aseguro que Cecilia ll acepto la responsabilidad y el compromiso inmediatamente



Reina de valores



El reinado de la Reina de la Navidad, es el quizás el más importante, va más allá de un concurso de belleza física. Inclusive no se concursa para obtener la corona, se elige a una jovencita que sea digan de representar los valores de la mujer queretana, que transmita y refleje a la sociedad que tanto nos distingue. Pero estos “atributos” por llamarlos así, se adquieren en el hogar, dentro del seno de una familia unida, al respecto el Lic. Gutiérrez Álvarez comento: “Fíjate que yo creo que los padres infunden e impactan los valores y principios en sus hijos, no más allá de los primeros 5 años de vida. Ellos ya traen su personalidad y su carácter, cada uno es distinto, el que tiene hermanos sabe que estoy diciendo la verdad. Cada uno es distinto y recibieron la misma educación. Es muy importante a ver recibido esos principios y valores, pero lo más importante es que los conservemos y que sepamos como proyectarlos.



Querétaro se distingue en ser una Ciudad de valores, y déjate dela Ciudad, es un Estado en el cual se ha hablado de un levítico Querétaro; como si fuéramos de golpes de pecho todo el mundo y no es así. Lo que pasa en Querétaro, es que conservamos nuestras tradiciones y… tradición es aquello que se transmite de generación en generación y ¿qué transmites? Lo que es bueno y útil para tu vida, y lo que es bueno y útil para la vida de todos”.



A sus ojos



Durante este corto tiempo del reinado de Cecilia ll, Reina de la Navidad 2016, hemos visto uno cara linda, unos ojos brillantes y una sonrisa espectacular, sin embargo quienes conocen en su interior a nuestra reina, son sus padres, al cuestionarles como describen a nuestra reina, su mama la Sra. Claudia Urquiza Hernández se refirió a Cecilia II, como “es una niña que realmente sabe lo que quiere y está contenta con ella misma”. Ante los ojos de su padre el Lic. Antonio Juan José Gutiérrez Álvarez, dijo: “Es una mujer muy a gusto consigo misma, conoce sus defectos y sus virtudes, conoce que es y está contenta con lo que es y lo proyecta. Es muy responsable, está adquiriendo experiencia en cada cosa que va viviendo. Es una hija como las que siempre quise tener y las que tuve, porque son tres mujercitas que tenemos y Ceci es la más pequeña”.



A futuro



Cecilia cuenta con apenas 18 años de edad y se encuentra cursando su etapa final de preparatoria en el Instituto Asunción. Sobre cuál será el futuro de la Reina de Navidad, Cecilia ll, su padre con una risa de orgullo comento que Ceci continuara con sus estudios profesionales, que le llama la atención la Ingeniería, y concluyo diciendo “Aun no sé qué vaya a estudiar, ni en dónde. Ese es su proyecto de vida y lo que ella elija, yo siempre la apoyare y me sentiré muy orgulloso de lo que decida”.