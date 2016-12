KARLA VERASTEGUI

Fue hace más de una década que tuve la oportunidad por primera vez de ver en el ruedo de la Plaza de Toros Santa María al matador nacido en Azcapotzalco, Eulalio López “El Zotoluco”. Fue el primer matador que me hiso sentir el arte del toreo. A través de estos años he disfrutado una a una las tardes de su tauromaquia, en algunos festejos lo vi triunfar, en otros lo vi esforzarse ante toros difíciles y complicados, sin embargo siempre lo vi torero, entregado, profesional y apasionado.



Pero el pasado mes de febrero el mundo taurino recibió la noticia de que el maestro Eulalio López “Zotoluco” con una trayectoria consolidada ya con el título de “figura” y con el cariño de los aficionados, anuncia su retiro definitivo de los ruedos y el comienzo de su temporada de despedida, en la que estaban incluidas las dos plazas de toros queretanas.



Fue este 25 de Diciembre que fuimos testigos del Adiós definitivo del matador más importante de México, del adiós de una Figura del toreo y que con nostalgia, emoción y agradecimiento tuvimos la oportunidad de platicar con el minutos antes de… su ultimo paseíllo.



Último paseíllo



El matador Eulalio López “Zotoluco” arribo a la Plaza de Toros Santa María con un elegante terno en negro y oro, con el rostro apacible y con una sonrisa fue saludando a quien se encontraba en el camino rumbo al patio de cuadrillas. A unos pocos minutos antes de que realizara su ultimo paseíllo en el Coso de Constituyentes con la nostalgia y recuerdos bordados en el corazón. Amablemente me saludo y le cuestione cuál era su sentir sobre su adiós en la plaza que siempre dijo era significativa en su carrera. Con la caballerosidad que lo distingue, se detuvo y con el capote de paseo en los brazos y la montera en la mano, respondió: “Vengo con mucho gusto y mucha ilusión; la Plaza Santa María, es de esas plazas en las que siempre te da gusto torear y sobre todo es de esas plazas en las que te sientes torero y me da gusto venir. Pero ahora es especial por ser la última, sin embargo no por ser la última, se deja de sentir esa responsabilidad y ese gusto por sentirse torero y Dios quiera que la corrida embista y pueda despedirme dignamente de una plaza que a la que le debo tanto”.



Lo que deja



Dos pasos después, le pregunte qué era lo que dejaba él, en la Plaza Santa María, esa plaza que a lo largo de su carrera siempre le brindó apoyo, le coreo miles de oles y que se emocionó al verle torear. En ese momento levanto la mira hacia el ruedo e inmediatamente me dijo: “Pues bueno, he tratado de siempre hacer las cosas con honestidad, siempre trate de dar mi mayor esfuerzo según mi concepto del toreo y creo que a muchos o la mayoría, siempre me han apoyado y siempre he recibido su cariño y no tengo palabras de agradecimiento”.



Lo que se lleva



Se acercaba la hora donde el reloj marcaria las 16.30 hrs y comenzaran a sonar parches y metales, indicando que era el momento de realizar su ultimo paseíllo en la Plaza de Toros Santa María a lado del matador español Alejandro Talavante y del diestro queretano Octavio García “El Payo”, abriendo plaza el centauro potosino Jorge Hernández Garate y el Grupo de Forcados Queretanos. Comenzó a caminar rumbo a la capilla para tener una conversación íntima con Dios y la Virgen de Guadalupe. Quizás para solicitarles su protección y para agradecer todas aquellas tardes en esta plaza de toros donde triunfo y aprendió, o todos aquellos festejos en los que se entregó en mente y alma para salir triunfador y agradar a su afición, o tal vez también recordó anécdotas, amigos, rivales, experiencias y algunas tristezas y mucho más alegrías que fue recopilando en su historia de vida, en la plaza de toros con 53 años de historia en Querétaro. Pero poco antes de que entrara al recinto religioso, solo alcance a preguntarle qué era lo que él se llevaba de esta Plaza en especial, repitiendo que se llevaba el apoyo de los aficionados y su agradecimiento, pero también la “Dicha de haber podido partir plaza en un Coso tan emblemático como es la Santa María”.



A futuro



Para concluir la última entrevista como matador activo con la primer figura del toreo de México, rápidamente le dije que si podríamos tener la esperanza de verlo torear alguna otra ocasión en Querétaro durante algún festejo vestido de corto. Y con una gran sonrisa, solo dijo. “no lo sé, aun me quedan algunas otras corridas en otras plazas y otros estados, y luego pasare algunos días para terminar de disfrutar esta campaña de despedida que ha sido muy bonita y ya luego… Dios dirá”.



Y estas fueron sus últimas palabras en entrevista, antes de despedirse de la afición queretana en la fecha más emblemática y de tradición, la del 25 de Diciembre en la Plaza de Toros Santa María, la cual le regalo una tarde de nostalgia, éxito, dos orejas y la puerta grande. Una despedida digna para la única figura del toreo en México. A quien solo nos queda decirle “¡Gracias por Todo, Gracias por tanto y Que Dios reparta suerte en su vida a futuro!”.