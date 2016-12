Luis Núñez Salinas

¿Qué es el dinero?



Hoy en día, amable lector, hemos de tratar un tema que me parece actual y propicio, para este fin de año, y que anda mucha gente preocupada por aquello de los “dineros”:



¿Es el dinero una bendición de Dios? O ¿Una oportunidad de tentación del Mefistófeles de Fausto?



A ojos del sistema capital económico que vivimos, el famoso neoliberalismo y la globalización, el corazón de las personas es constantemente atacado, por tener un estilo de vida, en donde lo importante no es la persona, sino la personalidad.



No se toma a las personas como centro de toma de decisiones, sino que existe quien se apropia de las cosas y las teje a su manera, tratando de envolver todo hacia el beneficio de ésta misma, en pocas palabras, por el sistema que vivimos económico, hay quien se sirve con la cuchara del mole, en cada oportunidad que tiene, sea en su trabajo, en el servicio público, en una simple responsabilidad… etc.



Por ello, los jóvenes, observan una sociedad en donde la decadencia es “tener que tomar lo que no es de uno” para solventar un sustento.



Y a ellos, en su mayoría, eso no les gusta.



Por eso sus estilos de vida, se están inclinando a durar poco en los trabajos, no tener mayores responsabilidades, viajar mucho, y tener un sistema “más libre” que los sistemas actuales o tradicionales del trabajo, a los que Usted y un servidor, fuimos formados para laborar.



Trabajos de periodos cortos y en su mejor de los casos, ser emprendedores, para con ello tener la libertad del tiempo y el dinero.



Es otro estilo ¡no lo juzgo!, pero consecuencia de que muchos adultos ya han hecho tanta fechoría, que mejor alejarse.



O es al menos la percepción de nosotros hacia ellos.



Esta generación es la llamada Millenials, que van aquellos chicos nacidos en los mediados de los 80´s y hasta los 90's.



Por cierto, serán los que decidan las próximas elecciones del 2018… ¡Ah caray!



Teniendo esta sociedad del consumo, mayoritariamente por el acecho de los medios masivos de comunicación, los estilos de vida que sacan en sus programas, el abandono a la vida familiar tradicional y natural haciéndola ver como retrógrada, y el impulso a todo aquello que agreda a la ciencia de la biología, tratan de hacer creer que el dinero, es el único camino para la felicidad.



¡Más no para la Alegría!



El dinero no es malo, ni pretende sustituir sensaciones, aclarar futuros o asegurar matrimonios.



El problema con el dinero comienza, cuando lo ponemos como centro de nuestra vida, cuando dejamos que sea la ÚNICA meta de nuestra existencia, y ahí, es cuando llega la verdadera tentación:



“Quiero darle a mis hijos la vida que yo no tuve”, “deseo que viajen por el mundo”, “que tenga la mejor de las bodas, la más cara, la más extravagante, la más de nuevo rico que somos”, “quiero la casa con alberca la más lujosa y un séquito de personas a mi servicio”.



Si Usted amable lector lee con atención, observa que lo anterior, de fondo no tiene nada de malo, y que seguramente quien se saque la lotería o el melate y revanchita, tendrá a bien hacerlo todo a la misma vez.



Pero, ¿es esto un pensamiento válido para un católico?



Me temo, sin querer hacerme el experto en moral y ética (que no lo soy), que no es el camino propicio y que nos acerque al corazón de Jesús, y de lo que Él quiere para nosotros.

Cristo es muy claro con aquello de los dineros, y en su tiempo, como un gran confrontador hacia lo que no era propicio a los ojos de Dios, dejó en su verdad, claras demostraciones de aquello que no es el camino correcto.



Jesús dialoga con un joven rico que se le acercó, un chico moralmente bueno, con fe y con ganas de aceptar a Jesús como su camino… pero:



Se le acercó uno y le dijo:” Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?”. El le dijo:”¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el Bueno.



Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”.



“¿Cuáles?” le dice él. Y Jesús dijo: “No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo”.



Dícele el joven:” Todo eso lo he guardado; ¿qué más me falta?”. Jesús le dijo:



“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme””(Mt 19, 16-21).



Relata el Evangelio de Mateo, que aquel que se le acercó no era un simple joven, simboliza a todos nosotros, a todos y cada uno de aquellos que nos llamamos católicos.



Es una dura lección a nuestro corazón, de que amar a Cristo es solo un camino, y el dinero, ni siquiera está en la “lista de cosas” que acercan al Corazón de Cristo.



Tendremos que saber que la Santa Iglesia Católica, Única, Apostólica tiene como fin de su existencia:



Que todo hombre pueda encontrar a Cristo, de modo que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida.



Por ello, tener dinero, no garantiza la cercanía al amor infinito de Jesucristo Nuestro Señor.



Entonces, ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos en nuestro trabajo? Entonces me tiro a la holgazanería, total, ¿Para qué ganar dinero si es malo?



Deseo aclararle estimado Lector, que el dinero como moneda tal, como billete, como resultado del esfuerzo sano y moral de nuestro trabajo, y que permite el sustento de nuestra familia y seres queridos, en nada tiene de malo.



Ni es, lo que nos dará nuestra condena eterna.



El problema nace, cuando se coloca el dinero como centro de nuestras vidas. Cuando solo trabajamos para tenerlo, en vez de trabajar para compartirlo.



El dinero resultado de las jornadas de trabajo honesto, es una bendición, donada por la Divina Misericordia de Dios.



Pero si su dinero bien ganado, bendición inmediata de la Divina Misericordia, se lo gasta en todo aquello que no es la familia, como los amigotes, los bares, los casinos, apuestas… etc.



Seguramente, que no le ayudará en mediano y largo plazo, y le traerá consecuencias, nada agradables.



Ahora con este tema, de que si sube la gasolina, que el 2017 es un año espantoso, que nadie la salvará, y que el dinero no alcanzará para nada, deseo verdaderamente, que fije sus ojos amable Lector en una cosa:



Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene nada le falta: sólo Dios basta.



Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe.



A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? es gloria vana; nada tiene de estable, todo se pasa.



Aspira a lo celeste, que siempre dura; Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Extracto de Santa Teresa de Jesús. Carmelita del siglo XVI.



Luego entonces estimado Lector, los católicos tenemos la Fe en lo celestial, y procuramos cada día trabajar para lograrlo, es un camino del día a día, de esfuerzo y tenacidad.



La próxima vez que lea en el Facebook, en las redes sociales o en su “guatsap” que el año 2017 será un caos y no habrá dinero que alcance, piense tranquilamente en su corazón:



¡Dios proveerá!



Y le ruego encarecidamente, que no se gaste el dinero de la familia, en cosas que no le van a servir, que no le traen nada bueno, que solo lo alejan del corazón de Cristo... y ¡Por Dios!, ya deje los pretextos para acercarse a la Misa de los domingos, la “tele” no le dará la salvación.



Son mis más, y mejores deseos, para el próximo 2017. ¡Feliz año nuevo!



Luego entonces amigo lector, no nos quejemos del México que estamos viviendo, porque en ello nos quede claro: ¡Tenemos el País que queremos!.? Esa es mi apuesta, ¡y la de Usted?…