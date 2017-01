Andrés Garrido del Toral El Carmen, a principios del siglo XX. ESPECIAL San Francisco, 1863 Columna y estatua de Juan Caballero y Ocio, frente a La Congregación







EL QUERÉTARO GENEROSO



Sin duda alguna, me atrevo a informar que Juan Caballero y Ocio es el bienhechor más grande que tuvo y tendrá Querétaro, muy por encima de los tan añorados Josefa Vergara y Hernández y el braguetaso del Marqués de la Villa del Villar Juan Antonio de Urrutia y Arana. Muy aparte dejo a un sobrino de don Juan Caballero y Ocio como fue Fausto Merino, el cual también murió en la pobreza después de proveer a los más necesitados y que el Ayuntamiento de Querétaro homenajeó a mediados del siglo XIX al imponerle su nombre a una calle que después sería sustituido por uno muy moderno a partir de 1916 con la llegada de la nueva nomenclatura de Federico Medina, Alfonso M. Camacho y Venustiano Carranza.



El Marqués tuvo el talento de dirigir la obra del Acueducto no cobrando sus emolumentos, pero los ochenta mil pesos que aportó no eran de su bolsa sino de su esposa Ana Paula Guerrero y Dávila que, conforme a las leyes de la época, siglo XVIII, las mujeres tenían que otorgar una dote suficiente al huevón pretendiente de esponsales.



Don Juan Caballero y Ocio heredó de su padre Juan Caballero y Medina y de su madre un titipuchal de haciendas, fincas, casas y dinero que se ubicaban en sitios tan remotos como el reino de Nuevo León y el reino de Michoacán, además de los ubicados en Querétaro y San Luis Potosí. Su hermano mayor, Nicolás, se hizo a un lado de la herencia paterna y dejó a don Juan Caballero atender a su sobrino y a sus hermanas, casadas y monjas, haciendo crecer las ganancias por su extraordinario don de administrador. Hasta los treinta años de edad abrazó los hábitos y en tiempo récord, dieciocho meses, hizo los votos religiosos como bachiller, pero como no era ningún indejo llegó a doctor en Teología, aunque sus biógrafos chafas lo dejan en bachiller.



Ya consolidada su herencia mandó construir desde sus cimientos el templo de La Congregación de Guadalupe, en 1680, siendo el primer templo guadalupano fuera de la Ciudad de México, orgullosamente. Le metió lana a la modernización y embellecimiento de los templos y conventos de El Carmen, Santo Domingo y San Antonio, en vida, pero ya muerto y gracias a sus cuatro testamentos que actualizaba aquí en Querétaro o en la capital, siguió con sus obras pías, cosa que respetaron sus sobrinos y albacea. Después de su muerte recibieron sus donativos el templo y convento de Capuchinas, los colegios reales de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Xavier, el beaterio y colegio de Santa Rosa de Viterbo, la Nueva Alhóndiga de la ciudad, la Academia de Primeras Letras para niños pobres y sobre todo cuatro mil pesos para cada mujercita que quisiera pasar de beata a monja de velo negro o cuatro mil pesos para que del beaterio de Santa Rosa o Carmelitas se casara y esa cantidad tan grande lo destinaran las casaderas para su dote: ¡malditos mantenidos los beneficiados con esos matrimonios!



En la terminación del convento y templo de San Francisco también metió su lana, pero además mandó construir en el panteón y huerto de éste la capilla de Loreto, en honor de su madre, y para que allí fuere enterrado él, cosa que así sucedió, pero al ser derrumbada esta capilla junto con otras cuatro en 1863, sus restos fueron depositados en La Congregación de donde no han sido extraídos. Si yo quisiera iniciar el que reposaran en el Panteón y Recinto de Honor de las Personas Ilustres de Querétaro -méritos los tiene- indudablemente que no me lo permitiría el INAH por estar protegida La Congregación como monumento histórico y artístico. Así que tendría que ser llevado en cenotafio, es decir, nicho con placa de homenaje pero sin restos humanos y esto lo permite el Reglamento de la materia. De 29 muertos ilustres que reposan sus efigies allí, solamente 13 tendrán restos mortuorios.



La riqueza de don Juan Caballero venía de la gran cantidad de ganado caprino y ovejero lanar que tenía repartido por el norte del virreinato, sumando a esto que era la fuente principal en la fabricación de ropa y que Querétaro tenía el monopolio de la confección del ejército virreinal en todo el reino.



LAS SIRENAS DE TILACO



La riqueza de Juan Caballero era transparente y honesta. Si me dijeran a quién llevaría al Panteón de los Ilustres le diría al jefe Marcos Aguilar Vega que a este señorón, pero además si el Constituyente Permanente me pidiera la opinión para agregarle un apellido al nombre del estado yo diría Querétaro de Ocio, por lo mucho que dio. Su columna y estatua ubicados frente a La Congregación reciben cada noche el aroma de los perros más calientes de mi ciudad. Les vendo un puerco en forma de salchicha con mostaza, catsup, chiles en vinagre y pan calientito, preparado por el enojón caradura del puestecito frente a lo que fue por más de cuarenta años la librería Sancho Panza de don Paco y después de don Luis Rabell, hasta que el trabajador de Ricardo Rabell lo tomó como su modo honesto de vivir.



LA CASA DE LOS PERROS



Tanto Sergio Arturo Venegas Alarcón como Hugo Burgos García y Edgardo Moreno Pérez, los tres mis amigos chingones, tiene razón en la ortografía del apellido de don Juan tan buen Caballero y no ocioso. El acta de bautismo de nuestro personajazo dice “Ossio”. Su acta de defunción “Osio” y él, por sus eggs, firmó toda su vida como Ocio. Si no me creen lean a Gabriel Rincón Frías, Alejandra Medina, Rodolfo Anaya Larios e Ignacio Urquiola Permisán. Les vendo un puerco ocioso.