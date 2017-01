Sergio Arturo Venegas Alarcón

Suben gasolina, diésel y la electricidad

Inician el año político y los reacomodos

PRI, PAN y sus satélites huelen a gas

Morena y López Obrador van a la alza

Eso se dice que son los años nones, como este 2017, recién iniciado con un fuerte olor a gasolina capaz de incendiar -literalmente- los bolsillos de los mexicanos y, con ellos, las urnas en los próximos comicios del Estado de México, Nayarit y Coahuila.Ardientes han sido ya las primeras horas con los bloqueos de carreteras y protestas en las estaciones abastecedoras y calles, a lo largo y ancho del país.El alza en los precios de los combustibles está generando un reparto de culpas entre los partidos políticos, del que solo está exento el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y su candidato, digo presidente, Andrés Manuel López Obrador.Señalados están el PRI gobernante y el PAN, a pesar de sus intentos de desmarcarse, además, claro, de los aliados.Y es que, unos y otros vendieron una reforma energética que resolvería gran parte de los problemas económicos de México, otrora gran productor de petróleo, cuyos veneros -decía Ramón López Velarde- nos escrituró el Diablo.Esa película ya la habíamos visto (los que tenemos edad) en el sexenio de José López Portillo (76-82), el presidente que nos convocó a administrar la abundancia y terminó viéndose en el espejo negro de Tezcatlipoca y llorando en San Lázaro.¿Qué nos pasó?Nos fallaron los cálculos, entonces como ahora.Por lo pronto, los precios de la gasolina y el déesel, abrieron enero a la alza y están en camino a la liberación, al cabo de varios sexenios de mentiras y espejismos en los que lo único en descenso es la aceptación de los políticos, comenzando por la del Presidente Enrique Peña Nieto y algunos opositores venidos a menos.Y perdonen el pesimismo, pero lo bonito de esto es que se va a poner peor. El tema de los combustibles que, esos sí mueven a México, generará, a querer o no, una escalada de precios.Por eso, para enfrentar los efectos devastadores del incremento, el gobernador Francisco Domínguez Servién, presidente de la Comisión de Hacienda de la Conago, ha convocado a sus pares a una reunión urgente en la que seguramente no arreglarán nada, pero presionarán al Gobierno Federal a darles su parte.El pueblo seguirá igual, o peor.Huele a gas.Electrocutados.Y lo que faltaba: El aumento a la luz a la industria, el comercio y usuarios domésticos de alto consumo.Las malas noticias también cuentan.Y mucho.Rancho grande.En lo local, el 2017 no pinta mejor que el 2016, cuando dejamos de ser una de las ciudades más limpias y seguras del país, gracias a la incapacidad del alcalde vendedor y el gobernador viajero.¿Qué han hecho para mejorar a Querétaro?Es pregunta.-BALA PERDIDA-Año político.Así como no queriendo la cosa, se acerca el tiempo de las promociones personales y partidistas de los que van a salvarnos otra vez.Buscarán posicionarse para las candidaturas a las 18 presidencias municipales (para elección o -¡Jesús!- reelección), diputaciones locales y federales y, claro, las senadurías, antesala para el Gobierno.Todos quieren, porque los cargos públicos son, está más que visto, garantía de negocios y ascenso económico.¿A poco no?Hay de todo.Aquí, Acción Nacional está entre dos grupos. El del gobernador Francisco Domínguez y el del dirigente nacional Ricardo Anaya. El primero trae proyecto personal y trans-sexenal con Mauricio Kuri. El segundo quiere ser candidato presidencial o al Senado, para proyectarse al 21 queretano.Imagínese.Centro Cínico.Y para la Capital, aunque no haya podido dar un gobernador desde 1973 con Antonio Calzada Urquiza, están varios tiradores, comenzando por el alcalde Marcos Aguilar Vega que, si no se puede por su pésima imagen, buscaría ir a la Cámara Alta, a ver si pega.En el mismo caso está el exedil y hoy diputado federal, Armando Rivera Castillejos: Senado o Presidencia Municipal.El candidato de la casa (de la Corregidora) para la alcaldía es el exdiputado Luis Bernardo Nava, jefe de la oficina del gobernador, nacido en pañales azules. Su padre, don Arturo Nava Bolaños, fue el primer senador panista por Querétaro.Otra carta local para lo federal es el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, vinculado al dirigente nacional Ricardo Anaya, igual que el presidente estatal José Báez y el errático diputado local Antonio Rangel, que nada entre dos aguas.Y de México podrían jugarla Lupita Murguía, próxima presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro o la senadora y exprimera dama Marcela Torres Peimbert.Más los que se acumulen.Tricolores.El PRI, el más deteriorado por los aumentos a la gasolina (y ahora también la luz), es liderado por el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, con su gerente local Juan José Ruiz, pero con la resistencia interna del excandidato a gobernador Roberto Loyola Vera y el exdirigente Jesús Rodríguez.Las cartas, hoy por hoy, son el diputado federal Braulio Guerra Urbiola, al alcalde de El Marqués, Mario Calzada, el líder del Movimiento Territorial Pancho Pérez Rojas, el diputado local Mauricio Ortiz Proal, el regidor Francisco X. Alcocer “Chicovel”, el propio Juan José Ruiz y el constructor Juan Vázquez.Y las mujeres: desde la histórica Ana Bertha Silva y la hoy aliancista-priista María Alemán, además de la varias veces dirigente interina Isabel Aguilar y la exregidora Abigail Arredondo, entre otras.Y si me apuran tantito, ahí están la varias veces senadora Silvia Hernández Enríquez y la exprimera dama Sandra Albarrán de Calzada que, me dicen, ha pedido no se le incluya en la lista.Hagan su juego, señores.Serenos morenos.Si hoy fueran las elecciones (pero hoy no van a ser) ganaría Andrés Manuel LópezObrador la Presidencia de la República y, con él, muchos de sus aliados, como el dirigente estatal de Querétaro, Carlos Peñafiel.Y es que el también líder nacional de Morena, partido que se opuso a las reformas federales y, aquí, a la privatización del servicio de limpia, a los parquímetros y a la nueva ley estatal que canceló derechos de los burócratas, trae una alta expectativa.Así lo pudimos constatar en la visita de noviembre del año pasado, en sus actos públicos y en la cena con empresarios y militantes del PRI y el PAN.Mañana les cuento.