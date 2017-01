Alejandro Olvera

-Continua el “Voraz” saqueo de Marcos Aguilar



Ante la complacencia generalizada de autoridades estatales, entiéndase contraloría del estado, diputados locales, representantes de partidos políticos, ESFE (Entidad Superior de Fiscalización del Estado) y resto de órganos fiscalizadores, el descarado saqueo y desvío de recursos del municipio de Querétaro, continua viento en popa, y no satisfecho con los recursos que se han embolsado con la gran cantidad de concesiones como la recolección de basura, parquímetros, alumbrado público, servicio parcial de agua potable etc ; la obra pública es otro de los grandes negocios que ha realizado el actual Presidente Municipal, licitaciones totalmente amañadas en favor de amigos y en general a mejor postor con presupuestos de obras totalmente inflados casí en un 100% de los que están en el mercado,e incluso la simulación de supuestas obras ejecutadas es la manera en que el insaciable saqueador de los recursos del municipio realiza el desvío a través del titular de la SDUOP municipal, Ing. Hiram Villeda Rodríguez y sus “secuaces”, de apellidos Juárez Vielma y Zacarías.



El pasado día 31 de diciembre declaró el titular de la SDUOP del municipio que de los 3,000 millones que con bombo y platillo anunció en diferentes foros, el Presidente Municipal Marcos Aguilar Vega, este fin de año se tenían las siguientes cifras: 785 millones de pesos en 244 obras, es decir solo poco más del 25% de los recursos que desde el inicio de su administración a finales del 2015 e inicios de 2016, vociferaba en todos los medios que iba a destinar a obras, no solo “redujo” a la cuarta parte la inversión en obra pública en el 2016, aunado a ello aparte de destinarla a sus “cuates” con fallos sin soporte legal y financiero alguno, el incremento en el costo de las obras es totalmente irracional producto de su desmedida voracidad por embolsarse la mayor cantidad de recursos posibles, revisemos las declaraciones del Ing. Hiram Villeda Rodríguez que menciona:

“Se rehabilitó 352 mil 560 metros de carpeta asfáltica con una inversión de 121 millones 409 mil 547 pesos”; si dividimos el importe de la “supuesta” inversión entre los “supuestos” metros cuadrados rehabilitados, nos da un precio por metro cuadrado rehabilitado de $ 344.00 pesos si el costo normal promedio tratándose de bacheo es de $190.00 pesos por m2 (bacheo técnicamente bien ejecutado) y entre $ 160.00 a $ 170.00 para rehabilitaciones de carpeta con fresado tenemos una gran diferencia en costo, dinero que todos sospechan a qué bolsillos va, pero que ninguna autoridad u órgano fiscalizador se atreve a investigar solo como una muestra: En cualquiera de los 2 casos solo por lo exagerado del costo hay una desvío superior a los 50 millones de pesos, si a ello agregamos que difícilmente la superficie rehabilitada de carpeta asfáltica pudiese llegar a los 200 mil metros cuadrados, el desvío se incrementa considerablemente, recordemos que en las últimas 6 administraciones municipales, está es la que más ha mantenido descuidadas las vialidades en el municipio.



El anterior es solo un ejemplo, pero tenemos la rehabilitación de campos de futbol en Santa María Magdalena con inversión de 19 millones de pesos, 2 centros culturales con inversión de 75 millones de pesos, 14.7 millones de pesos para la fachada de la Alameda Hidalgo, 13 millones en 2 parques lineales en Luis Vega y Monroy y San Pablo, obras de “Relumbrón” que nadie utiliza pero deja muy buenos dividendos no podemos dejar pasar “La joya de la corona” Paseo Mompaní, con una inversión de casi 235 millones de pesos ; obra que ejecuta la empresa constructora “consentida” de las actuales autoridades Estatales y Municipales; Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe, S.A. de C.V, por cierto, en una clara omisión por evitar que la población se entere a cuanto nos cuestan las obras que ejecutan cada una de las dependencias Estales y los Municipios, en los “letreros informativos” de las obras que se colocan en las mismas aparece el costo de la obra pero no aparecen las metas (m2 de construcción en edificios, mts. de red de agua potable, m2 de bacheo, entre otros detalles) pues saben que cualquier persona que divida el costo de la inversión entre los M2 de construcción y se daría cuenta de lo desproporcionado de los costos. También omiten, ocultan, el nombre del ejecutor de los trabajos, que son los mismos de siempre, los que financiaron las campañas.



-Como siempre, Aguilar Vega “Marca diferencia”



Le cuento, mientras que en los municipios de la zona metropolitana Corregidora y El Marqués los descuentos a los ciudadanos cumplidos serán del 20 % en enero y el 8% en febrero en el municipio capitalino solo aplicará el 12% en enero y el 8% en febrero, así que el eslogan de “No aumento al predial” es una más de las ya tradicionales “charadas” de Marcos Aguilar, pues a diferencia de El Marqués y Corregidora los ciudadanos cumplidos de Querétaro pagarán un 8% más que en aquellas demarcaciones y también un 8% más que en la “Administración pasada”, esa que culpan de todo.



-En Corregidora también se cuecen habas.



Resulta que el inicio de año trae a Kuri Gonzalez rompimiento, con su equipo o dentro, pues todo indica que comienza a pesar en el panismo tradicional de aquella demarcación, la incorporación de los “Juveniles” como “Tino Sosa”, Secretario de Desarrollo Social, quien parece un “Presidentito” que hace y deshace a placer, incluso con los recursos públicos con miras a construir su carrera política a la sombra de Ricardo Anaya Cortés, de quien se la pasa diciendo es muy amigo y se encuentra en sus “Afectos”, ya veremos si es cierto, porque el “Cerillo” no quiere a nadie, pero por lo menos el quemón, las rechiflas y las patadas por debajo de la mesa ya empezaron.



-Protagonismo Aparte



Parece que a Kuri González se le están saliendo sus secretarios del “huacal”, pues en sus ansias por agarrar hueso están siendo más protagónicos que el mismo presidente, caso concreto es el de Rogelio Vázquez Mellado, quien funge como “Jefe de Gabinete” (Una posición postmoderna, pues esa es función del Secretario de Gobierno) quien anduvo muy “Felicitador” en las fechas pasadas subiendo videos y mandando mensajitos, parece que los “Ciudadanos” no entienden mucho de protocolos políticos.



