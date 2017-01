José Fonseca

Trump, Ford y los apanicados



El CEO de Ford retó a Trump y el Presidente Electo de Estados Unidos se la cobró al forzarlo a cancelar la inversión en la planta de San Luis Potosí y a reajustar planes de producción.



No dejar pasar ningún agravio, real o imaginario es parte de la naturaleza del nuevo inquilino de la Casa Blanca, de lo cual habrán tomado nota hasta los gobiernos extranjeros.



Eso haría más riesgoso para el gobierno de México desafiarlo por el tema de la Ford, pues ya empezó el juego que pone a prueba el temple y la inteligencia, juego en el cual las bravuconadas son un ejercicio letal.



Poco serio proponer menos IEPS

Es natural que el alza de los combustibles y sus consecuencias en precios y tarifas hayan puesto en movimiento a grupos económicos y políticos, pues cada uno intenta aprovechar la oportunidad en beneficio de sus legítimos intereses.



Salvo el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, con propuestas concretas, todos los demás sólo quieren revertir el aumento de combustibles o reducir el impuesto que pagan.



La bancada de diputados panista propone reducir a la mitad el IEPS a gasolinas y diésel, pero no dice de dónde se sacarían los recursos para reponerla y mantener las metas de menos deudas y menos déficits públicos.



SCJN: Trascendente la ley Atenco



Entre los temas a decidir por la Suprema Corte de Justicia en el actual período está la llamada “ley Atenco” que regula en uso de la fuerza pública en el Estado de México, según anunció el ministro presidente Luis María Aguilar.



Ha sido impugnada la constitucionalidad de algunos de sus artículos, a pesar de que en lo correspondiente al uso de la fuerza se apega a lo que al respecto determinan los protocolos internacionales más estrictos, como el de la ONU.



La trascendencia de la decisión está en que de lo que la Corte decida dependerá que otras entidades hagan regulaciones semejantes apegadas a lo que los ministros determinen y se habrá resuelto una polémica nacional.



NOTAS EN REMOLINO



El próximo lunes el titular de Hacienda José Antonio Meade escuchará a los gobernadores de la Conago, quienes reclaman el gasolinazo. Ya se verá que la realidad no responde a los oportunismos… Muchos de los manifestantes contra el alza de las gasolinas muestran letreros y mantas impresos, lo cual revela la poca espontaneidad de quienes bloquean gasolineras, calles y carreteras… El jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera ya salió al paso de los agitadores y anunció que no se elevarán las tarifas del Metro capitalino… El gobierno de San Luis Potosí negociará con la Ford la indemnización correspondiente, según el contrato suscrito por la planta que la empresa canceló…



La bancada de diputados perredistas anuncian iniciativa para revertir el gasolinazo.



Quizá creen tener los votos… Los diputados constituyentes aseguran que pese a

todo sí tendrán lista para el 31 de enero la Constitución de la Ciudad de México. No van a dormir… En Veracruz los alcanzó la realidad. El gobierno estatal anuncia más recortes en salud…