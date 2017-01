KARLA VERASTEGUI

La Catrina personificada por el actor Erik de Luna desde hace poco más de 17 años, se convirtió en una hermosa y emblemática modelo de portada. Sin duda alguna el 2016 será un año inolvidable para la elegante Catrina que ya comenzó su internacionalización al ser invitada a España por el Estado de Michoacán para promover el turismo y las tradiciones del estado purépecha. Sobre este importante viaje con el cual también fue merecedora de ser la portada de la revista National Geographic Traveler. Erik de Luna nos comentó las sorpresas y logros al asistir al viejo continente y ser hoy el único queretano en aparecer en la portada de tan importante revista de talla internacional.



Madrid



El actor Erik de Luna fue invitado a caracterizar a su Catrina Monarca, por el Estado de Michoacán al evento “Noche de Muertos en Michoacán” realizado en el Palacio Cibeles, en Madrid, España y bajo la organización y coproducido por Nat Geo y Televisa. A dicho evento asistió el Gobernador de Michoacán, personalidades del mundo de la política, la cultura, el turismo y la farándula. Donde las autoridades presentaron la riqueza cultural, gastronómica, artesanal y de Pueblos Mágicos que tiene el estado de Michoacán, incluida la prehispánica tradición del Día de Muertos. Un evento en que cautivo a todos los presentes.



Sorpresas



Durante su estancia en Madrid, el actor Erik de Luna se llevó varias sorpresas como fueron la producción profesional de Televisa, la producción y apoyo del Gobierno de Michoacán para la presentación de sus tradiciones; el ser elegido como portada de la prestigiada revista National Geographic Traveler y los conocimientos y aceptación de los extranjeros para su emblemático y distintivo personaje de La Catrina.



National Geographic Traveler



La Revista National Geographic en su suplemento National Geographic Traveler de México, por primera vez incluye a un queretano en su portada. Fue una fotografía tomada en el Parque Nacional el Cimatario por el artista Armando Arias al capturar la imagen del actor Erik de Luna personificando a su personaje La Catrina Monarca.



Fue en el suplemento del mes de Noviembre del 2016, que la Revista National Geographic Traveler de México dedica a las tradiciones que se viven en el estado de Michoacán con motivo del Día de Muertos. En su interior, en la página 30, se puede apreciar otra fotografía de la Catrina Azul y en la página 31 una de La Catrina como La monja Coronada, imágenes captadas por la fotógrafa Vicky Garciadiego Cano. “Después de 17 años de representar a la Catrina, creo que la portada en National Geographic es la cereza del pastel, y como la portada de cualquier revista, esto es apenas el inicio del homenaje que merece el personaje después de tantos años picando piedra”.



Calendario 2017



Erik de Luna aprovecho su viaje a Europa para que la Catrina caminara por Madrid, y recorrió lugares emblemáticos como La Fuente de las Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Palacio de Cristal y el Palacio Real para una sesión fotográfica bajo el lente de Vicky Garcidiego. Las fotografías están incluidas en el Calendario 2017, que se encuentra a la venta en la tienda “Calakitas” ubicada en el andador 16 de septiembre 38-A en el Centro Histórico, con un costo de $100.00



Desaprovechado



La calidad, el profesionalismo y la creatividad del actor Erik de Luna es sabido por todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de verlo en escena. Sin embargo tal parece que desafortunadamente para los ojos de las autoridades pasa desapercibido, al no aprovechar más su talento y que sea el digno representante de la cultura popular de nuestras tradiciones. Al preguntarle al autor si se sentía desaprovechado, con la sonrisa, y la sencillez que lo caracteriza comento no sentirse así y dijo estar orgullo de su trabajo, agradecido con su público y comento: “No me siento desaprovechado. Por ejemplo en Los Cómicos de la Legua he tenido llenos totales y éxitos rotundos. Para el público en esta temporada, fue otra vez para ellos un bum, porque cambiamos todo el sistema de cómo se hacia la obra.



Ahora en mi regreso de Madrid en el avión, platique con una maestra de didáctica y me fue dando tips, que sin saberlo yo los aplique esta temporada y ahora los volveré a aplicar. También hay muchas cosas que necesito aprender porque no podemos decir que ya la hicimos. No porque siempre falta más”.



Abriendo puertas



Para concluir la plática sobre las sorpresas y aprendizaje, este viaje que realizo Erik de Luna a Madrid, invitado por el Estado de Michoacán y el haber sido la portada de la revista National Geographic Traveler, también significo el abrir puertas a nivel internacional. Regreso con propuestas e invitaciones para presentarse en Segovia, así como en algunas otras provincias de España, pero a pesar de que son viajes costosos y sus recursos son menores. Erik de Luna no quita el dedo del renglón debido al éxito que tuvo en su presentación en Xcaret. “Fui invitado a Madrid por el Estado de Michoacán y porque de alguna manera todo tiene que ver. Xcaret y el Grupo Televisa están conectados. Yo realice el video oficial de la invitación al Festival de Tradiciones de Vivos y Muertos de Excarte, ese video tuvo miles de visitas y eso te ayuda a que te vea otras personas”.