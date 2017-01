Sergio Arturo Venegas Alarcón

La cena de noviembre en Los Laureles

Vuelve el perseguido González Loyola

Reaparece Raúl Iturralde en Concyteq

Juguetes para niños de Soriano, Colón

Hoy la percepción generalizada en los distintos sectores de la sociedad mexicana, incluida la queretana, es que Andrés Manuel López Obrador puede ganar las próximas elecciones presidenciales.Hasta en círculos patronales, antes ferozmente opuestos a la candidatura de El Peje, se advierte -con beneplácito o temor- la posibilidad de su triunfo en 2018.Tanto, que a fines del año pasado, la noche del 17 de noviembre, un centenar de empresarios y miembros de otros partidos se reunieron a cenar con el líder del Movimiento Regeneración Nacional, la autoproclamada “esperanza de México”, en Los Laureles, propiedad de los muy priistas hermanos Torres Landa.Se había calculado una hora para el encuentro y duró casi cuatro. Hasta la medianoche.Ahí estaban exalcaldes del PAN y el PRI, como el excandidato a gobernador Manuel González Valle y el sanjuanense Jorge Rivadeneyra Díaz o Ernesto Larrondo, expresidente de El Marqués, además del presidente de la Coparmex, Darío Malpica, el notario Fernando Lugo, los transportistas Hernández y otros dueños del dinero.Un centenar de queretanos -94 para ser exactos- convivieron y dialogaron con Andrés Manuel López Obrador, en una cena frugal -de un tiempo- y sin alcohol, a petición del personaje.A su derecha, el presidente estatal de Morena, el economista Carlos Peñafiel. A su izquierda la exgerente del Club de Industriales, Mónica Ruesga.Dinámica: Él hablaría solamente diez minutos y dejaría el micrófono para todos los que desearan opinar o preguntar sin ninguna reserva de temas. Lo que quisieran. Y así fue.Los asistentes, me cuentan, terminaron encantados con el que era -y aún es, según el dirigente panista Ricardo Anaya- “un peligro para México”.La reunión, discreta pero no secreta, enojó, me dicen, al gobernador viajero, que hizo extrañamientos a varios de los asistentes. Sobre todo porque unas horas antes, le hizo severas críticas en el mitin del Jardín de La Corregidora (en donde hasta los turistas le aplaudieron).Y no quedó ahí, en la reunión de la Conago, celebrada al día siguiente -el 18 de noviembre- en Huatulco, Pancho Domínguez sacó el tema ante todos los gobernadores, según contó Joaquín López-Dóriga: “y denunció que el PRI y el PAN se están rompiendo la madre, mientras le hacen el trabajo sucio a López Obrador y hasta mostró un video de la cena del líder de Morena con empresarios queretanos, cercanos al Tricolor”.El tema inquieta a los principales panistas y priistas, hoy tan cuestionados por promover y aprobar reformas lesivas para el pueblo.Falta poco y mucho para las elecciones del 2018.El futuro es impredecible. Dependerá de las secuelas económicas de los gasolinazos, el alza en las tarifas de la luz y del gas, etc., pero también de factores externos ligados al inminente arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.Y, claro, un factor cada vez más importante: los candidatos de los diferentes partidos.Ya lo han medido algunas encuestas nacionales.¿Cómo votarían los mexicanos teniendo los partidos distintas cartas?¿Cómo votarían si es Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade Kuribreña, José Narro Robles, José Calzada Rovirosa o el redivivo Videgaray, por el PRI y Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle o Ricardo Anaya Cortés por el PAN?Es que, a querer o no, el único candidato seguro es Andrés Manuel López Obrador por Morena, en donde no hay nadie que le dispute esa posibilidad, la tercera y quizá la última de su vida.Sobre todo ahora que, como dijo Pancho, el PAN y el PRI le están haciendo el trabajo sucio al Peje.Y sí.Reaparecido.Pablo González Loyola, uno de los perseguidos del sexenio, regresó ayer a nuestra Plaza de Armas, para anunciar que volverán a la Alameda Hidalgo, para recuperar -supuestamente con la protección de la justicia federal- el corredor comercial que usufructuaron por dos décadas.En el Centro Cínico desestimaron el anuncio y, de plano, dijeron que no habrá reversa y no permitirán la reinstalación del tianguis.A saber.Vuelve.A propósito de reaparecidos, ya regresó Raúl Iturralde Olvera a la escena pública. El exrector de la UAQ y efímero coordinador de asesores del gobernador, fue nombrado director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado (Concyteq), en sustitución del ingeniero Ángel Ramírez Vázquez.A ver qué opinan en el Cerro de las Campanas.Voluntarios.Un grupo de universitarios se aplica desde hace 15 años para reunir juguetes y llevarlos a niños de comunidades olvidadas del estado.Ahora toca a unos 400 pequeños de Soriano, en el municipio de Colón.Pero aún les faltan muchas pelotas, muñecos y carritos.Los interesados favor de comunicarse por inbox al Face de Dora Elizabeth Gonzalez.Y súmense a los Reyes Magos.Preguntan.Que por qué no se incluyó en la lista de esta Carrillera al excandidato a presidente municipal Manuel Pozo Cabrera, inquieren. Bueno, francamente no pensé que élestuviera interesado en participar nuevamente.Ya en esas.Tampoco se mencionó aquí al exaspirante a gobernador Roberto Loyola Vera que, con más razón, podría ir al Senado de la República. Trescientos mil votos lo respaldan.¿Se lo imaginan de independiente?Rancho grande.Que Huimilpan, tierra hoy gobernada (bueno, es un decir) por el PRI, es un municipio de contrastes, en donde lo único que progresa es la propiedad del gobernador.Mañana les cuento.