Sergio Arellano Rabiela

Derechos humanos: Ponderación de estos



En base a las manifestaciones de días pasados, hemos sido participes de que se afecta notoriamente derechos humanos como lo es la falta de gobernabilidad, derecho a la paz, libertad de expresión, libertad de tránsito, entre otros más, ya que ante esta falta de protección de derechos, se están suscitando hechos muy lamentables en términos económicos como lo son el alza a la gasolina y la reacción social de impotencia, cerrando avenidas y carreteras.



Se dice que al actuar de esta manera se acogen al derecho de libertad de expresión, cuando también es cierto que un grupo considerable de ciudadanos se vieron afectados por el bloqueo de la carretera México -Querétaro (y otras más) señalando su derecho a la libertad de tránsito. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué derecho tiene más valía? ¿Cuál es más importante?



Y la respuesta es muy clara, no existe un parámetro estricto que permita delimitar un derecho con otro, sin embargo hay que analizar esta situación a la luz de un esquema argumentativo conocido técnicamente como la ponderación de derechos en su conjunto, ya que en este caso en concreto efectivamente existe la libertad de expresión, el derecho al libre tránsito, derecho a la gobernanza, entre otros más.



Por tal motivo los grandes científicos de la praxis fundamentalista de los derechos humanos nos señalan que ante la ponderación y concurso de estos, deberá de atenderse siempre al bien general, al bien común, al bien de la mayoría de los ciudadanos.



En este esquema multifacético corresponderá exigir a las autoridades hagan llegar ante las instancias pertinentes la voluntad de pueblo en un rechazo tajante al alza de la gasolina y la canasta básica, expresarse de manera pacífica en sus pretensiones y por supuesto no es concebido un derecho humano a la libre manifestación de ideas con el bloqueo de calles y carreteras. “La gobernabilidad del país no puede depender de grupos a los que el país no les importa, Fernando Savater”.